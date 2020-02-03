Рецепт вкусного салата из куриного филе, ананасов и сладкого перца

Быстрый и аппетитный салат из куриного филе

Салат из куриного филе с ананасами Фото: Depositphotos

Салат из курицы и ананасов – простое, но в то же время очень вкусное и нежное блюдо. Это настоящая находка для праздничного стола.

Смотрите видео, как сделать салат с курицей и хурмой:

Для приготовления салатов используется, как правило, грудка. Перед добавлением в блюдо ее можно отварить с добавлением специй, обжарить или запечь на гриле. Главное – не пересушить.

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Салат из курицы, ананасов и перца

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

180 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г куриного филе

100 г консервированного ананаса

50 г сыра

1-2 яйца

1 болгарский перец

2 ст. л. майонеза

Несколько веточек петрушки

Соль по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе и яйца отварить до готовности, остудить. Яйца очистить. В миску нарезать мелким кубиками куриное филе и яйца. Добавить кубиками нарезанный болгарский перец и ананасы. Добавить тертый сыр и майонез. Посолить по вкусу. Перемешать и украсить зеленью петрушки.

Полезный совет

Выбирайте для салата консервированные ананасы кусочками, а не шайбами. Так вам не придется их резать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу с курицей и ананасами. "Сегодня" также делились рецептом куриных медальонов с ананасами.

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