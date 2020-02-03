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Рецепт вкусного салата из куриного филе, ананасов и сладкого перца

Быстрый и аппетитный салат из куриного филе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:20
Салат из куриного филе с ананасами
Салат из куриного филе с ананасами
Фото: Depositphotos

Салат из курицы и ананасов – простое, но в то же время очень вкусное и нежное блюдо. Это настоящая находка для праздничного стола.

Смотрите видео, как сделать салат с курицей и хурмой:

Для приготовления салатов используется, как правило, грудка. Перед добавлением в блюдо ее можно отварить с добавлением специй, обжарить или запечь на гриле. Главное – не пересушить.

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Салат из курицы, ананасов и перца

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 180 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г куриного филе
  • 100 г консервированного ананаса
  • 50 г сыра
  • 1-2 яйца
  • 1 болгарский перец
  • 2 ст. л. майонеза
  • Несколько веточек петрушки
  • Соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе и яйца отварить до готовности, остудить. Яйца очистить.
  2. В миску нарезать мелким кубиками куриное филе и яйца.
  3. Добавить кубиками нарезанный болгарский перец и ананасы.
  4. Добавить тертый сыр и майонез. Посолить по вкусу.
  5. Перемешать и украсить зеленью петрушки.

Полезный совет

Выбирайте для салата консервированные ананасы кусочками, а не шайбами. Так вам не придется их резать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу с курицей и ананасами. "Сегодня" также делились рецептом куриных медальонов с ананасами.

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Источник: Сегодня
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