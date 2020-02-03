Рецепт вкусного салата из куриного филе, ананасов и сладкого перца
Быстрый и аппетитный салат из куриного филе
Салат из курицы и ананасов – простое, но в то же время очень вкусное и нежное блюдо. Это настоящая находка для праздничного стола.
Смотрите видео, как сделать салат с курицей и хурмой:
Для приготовления салатов используется, как правило, грудка. Перед добавлением в блюдо ее можно отварить с добавлением специй, обжарить или запечь на гриле. Главное – не пересушить.
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Салат из курицы, ананасов и перца
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 180 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г куриного филе
- 100 г консервированного ананаса
- 50 г сыра
- 1-2 яйца
- 1 болгарский перец
- 2 ст. л. майонеза
- Несколько веточек петрушки
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе и яйца отварить до готовности, остудить. Яйца очистить.
- В миску нарезать мелким кубиками куриное филе и яйца.
- Добавить кубиками нарезанный болгарский перец и ананасы.
- Добавить тертый сыр и майонез. Посолить по вкусу.
- Перемешать и украсить зеленью петрушки.
Полезный совет
Выбирайте для салата консервированные ананасы кусочками, а не шайбами. Так вам не придется их резать.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу с курицей и ананасами. "Сегодня" также делились рецептом куриных медальонов с ананасами.
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