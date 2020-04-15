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Рецепт вкусного шашлыка в банке в духовке

Готовим свиной шашлык в банке с рисом

Ирина Павлина
Сегодня, 12:54

Вкусный шашлык можно приготовить, даже не выходя из дома. Свинина, запеченная в банке в духовке, получается очень нежной и сочной. А если вы добавите жидкий дым, то шашлык по вкусу будет неотличим от классического.

Этот рецепт хорош тем, что мясо запекается вместе с рисом, так что вы одновременно получите и основное блюдо, и гарнир.

Шашлык в банке с дымком

Шашлык в банке с рисом
Шашлык в банке с рисом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Калорийность:

  • 253 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг свинины
  • 4 шт. репчатого лука
  • 230 г риса
  • 200 г копченого сала
  • 1 ст. л. горчицы
  • Соль, перец – по вкусу
  • 1 ст. л. сока лимона
  • 1 ст. л. яблочного уксуса
  • Приправы для шашлыка – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Нарезать мясо на кубики размером примерно 4х4 см.
  2. Лук нарезать кольцами.
  3. К половине мяса добавить половину нарезанного лука и замариновать в смеси сока лимона, черного перца и горчицы.
  4. Ко второй половине мяса добавить оставшийся нарезанный лук и замариновать в смеси приправы для шашлыка, черного перца и яблочного уксуса. Оставить замаринованное мясо на час.
  5. Копченое сало разрезать на пластинки.
  6. Замаринованное мясо посолить по вкусу и дать постоять 15 минут, затем нанизать на деревянные шпажки по четыре кусочка мяса на каждую, чередуя с копченым салом.
  7. На дно двух трехлитровых банок насыпать по 1/2 стакана риса. Сверху риса выложить лук из маринада.
  8. Поставить шпажки с мясом в банки острием вверх.
  9. Горлышки банок с шашлыком на шпажках обмотать двумя слоями фольги и сделать несколько отверстий в фольге.
  10. Поставить банки в холодную духовку и запекать шашлык на шпажках при температуре 220 ºС в течении часа. Затем выключить духовку и оставить шашлык еще на 15 минут для остывания.

Как подавать шашлык

Свиной шашлык в банке готов. Подавайте его с зеленью, кетчупом и рисом.

Смотрите видео, как пожарить шашлык дома на кирпичах:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свиной шашлык в маринаде из киви. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами шашлыка на сковороде.

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Источник: Сегодня
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