Рецепт вкусного шашлыка в банке в духовке

Готовим свиной шашлык в банке с рисом

Вкусный шашлык можно приготовить, даже не выходя из дома. Свинина, запеченная в банке в духовке, получается очень нежной и сочной. А если вы добавите жидкий дым, то шашлык по вкусу будет неотличим от классического.

Этот рецепт хорош тем, что мясо запекается вместе с рисом, так что вы одновременно получите и основное блюдо, и гарнир.

Шашлык в банке с дымком

Шашлык в банке с рисом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

253 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг свинины

4 шт. репчатого лука

230 г риса

200 г копченого сала

1 ст. л. горчицы

Соль, перец – по вкусу

1 ст. л. сока лимона

1 ст. л. яблочного уксуса

Приправы для шашлыка – по вкусу

Способ приготовления:

Нарезать мясо на кубики размером примерно 4х4 см. Лук нарезать кольцами. К половине мяса добавить половину нарезанного лука и замариновать в смеси сока лимона, черного перца и горчицы. Ко второй половине мяса добавить оставшийся нарезанный лук и замариновать в смеси приправы для шашлыка, черного перца и яблочного уксуса. Оставить замаринованное мясо на час. Копченое сало разрезать на пластинки. Замаринованное мясо посолить по вкусу и дать постоять 15 минут, затем нанизать на деревянные шпажки по четыре кусочка мяса на каждую, чередуя с копченым салом. На дно двух трехлитровых банок насыпать по 1/2 стакана риса. Сверху риса выложить лук из маринада. Поставить шпажки с мясом в банки острием вверх. Горлышки банок с шашлыком на шпажках обмотать двумя слоями фольги и сделать несколько отверстий в фольге. Поставить банки в холодную духовку и запекать шашлык на шпажках при температуре 220 ºС в течении часа. Затем выключить духовку и оставить шашлык еще на 15 минут для остывания.

Как подавать шашлык

Свиной шашлык в банке готов. Подавайте его с зеленью, кетчупом и рисом.

Смотрите видео, как пожарить шашлык дома на кирпичах:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свиной шашлык в маринаде из киви. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами шашлыка на сковороде.

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