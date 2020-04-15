Рецепт вкусного шашлыка в банке в духовке
Готовим свиной шашлык в банке с рисом
Вкусный шашлык можно приготовить, даже не выходя из дома. Свинина, запеченная в банке в духовке, получается очень нежной и сочной. А если вы добавите жидкий дым, то шашлык по вкусу будет неотличим от классического.
Этот рецепт хорош тем, что мясо запекается вместе с рисом, так что вы одновременно получите и основное блюдо, и гарнир.
Шашлык в банке с дымком
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 253 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг свинины
- 4 шт. репчатого лука
- 230 г риса
- 200 г копченого сала
- 1 ст. л. горчицы
- Соль, перец – по вкусу
- 1 ст. л. сока лимона
- 1 ст. л. яблочного уксуса
- Приправы для шашлыка – по вкусу
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Способ приготовления:
- Нарезать мясо на кубики размером примерно 4х4 см.
- Лук нарезать кольцами.
- К половине мяса добавить половину нарезанного лука и замариновать в смеси сока лимона, черного перца и горчицы.
- Ко второй половине мяса добавить оставшийся нарезанный лук и замариновать в смеси приправы для шашлыка, черного перца и яблочного уксуса. Оставить замаринованное мясо на час.
- Копченое сало разрезать на пластинки.
- Замаринованное мясо посолить по вкусу и дать постоять 15 минут, затем нанизать на деревянные шпажки по четыре кусочка мяса на каждую, чередуя с копченым салом.
- На дно двух трехлитровых банок насыпать по 1/2 стакана риса. Сверху риса выложить лук из маринада.
- Поставить шпажки с мясом в банки острием вверх.
- Горлышки банок с шашлыком на шпажках обмотать двумя слоями фольги и сделать несколько отверстий в фольге.
- Поставить банки в холодную духовку и запекать шашлык на шпажках при температуре 220 ºС в течении часа. Затем выключить духовку и оставить шашлык еще на 15 минут для остывания.
Как подавать шашлык
Свиной шашлык в банке готов. Подавайте его с зеленью, кетчупом и рисом.
Смотрите видео, как пожарить шашлык дома на кирпичах:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свиной шашлык в маринаде из киви. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами шашлыка на сковороде.
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