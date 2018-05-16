Рецепт вкусного завтрака: корсиканская творожная запеканка с апельсинами
Готовим фиадоне с цедрой и цукатами
Фиадоне – это корсиканский сырный пирог. В оригинальном рецепте для него используется сыр броккио, который производится только на острове Корсика. Вы можете заменить его рикоттой или не слишком кислым домашним творогом.
Фиадоне с апельсинами
Ингредиенты:
- 1/2 стакана сахара
- 3 яйца
- цедра 1 апельсина
- 1 ст.л. кукурузного крахмала
- щепотка соли
- 1 стакан домашнего творога
- ваниль
- горсть апельсиновых цукатов
- кусочек сливочного масла
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Рецепт приготовления:
- Духовку разогреть до 190 С.
- Апельсин тщательно помыть, по возможности обдать его кипятком. Мелко натереть цедру (только оранжевую часть).
- В большой миске растереть сахар с яйцами добела.
- Добавить цедру апельсина, крахмал, ваниль и щепотку соли, тщательно перемешать.
- Добавить перетертый через сито творог, нарезанные цукаты и снова перемешать до однородности.
- Форму для выпечки смазать маслом или застелить пергаментом, вылить тесто.
- Уменьшить температуру духовки до 175 С и выпекать фиадоне в течение 30-40 минут.
- Слегка остудить и подавать вместе со взбитыми сливками или апельсиновым джемом.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.
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Источник: "Сегодня"