Рецепт вкусного завтрака: корсиканская творожная запеканка с апельсинами

Готовим фиадоне с цедрой и цукатами

Корсиканская творожная запеканка Фото: depositphotos.com

Фиадоне – это корсиканский сырный пирог. В оригинальном рецепте для него используется сыр броккио, который производится только на острове Корсика. Вы можете заменить его рикоттой или не слишком кислым домашним творогом.

Фиадоне с апельсинами

Ингредиенты:

1/2 стакана сахара

3 яйца

цедра 1 апельсина

1 ст.л. кукурузного крахмала

щепотка соли

1 стакан домашнего творога

ваниль

горсть апельсиновых цукатов

кусочек сливочного масла

Рецепт приготовления:

Духовку разогреть до 190 С. Апельсин тщательно помыть, по возможности обдать его кипятком. Мелко натереть цедру (только оранжевую часть). В большой миске растереть сахар с яйцами добела. Добавить цедру апельсина, крахмал, ваниль и щепотку соли, тщательно перемешать. Добавить перетертый через сито творог, нарезанные цукаты и снова перемешать до однородности. Форму для выпечки смазать маслом или застелить пергаментом, вылить тесто. Уменьшить температуру духовки до 175 С и выпекать фиадоне в течение 30-40 минут. Слегка остудить и подавать вместе со взбитыми сливками или апельсиновым джемом.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.

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