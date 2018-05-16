Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Рецепт вкусного завтрака: корсиканская творожная запеканка с апельсинами

Готовим фиадоне с цедрой и цукатами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Корсиканская творожная запеканка Фото: depositphotos.com
Корсиканская творожная запеканка Фото: depositphotos.com

Фиадоне – это корсиканский сырный пирог. В оригинальном рецепте для него используется сыр броккио, который производится только на острове Корсика. Вы можете заменить его рикоттой или не слишком кислым домашним творогом.

Фиадоне с апельсинами

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана сахара
  • 3 яйца
  • цедра 1 апельсина
  • 1 ст.л. кукурузного крахмала
  • щепотка соли
  • 1 стакан домашнего творога
  • ваниль
  • горсть апельсиновых цукатов
  • кусочек сливочного масла
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как приготовить вкусные сырники: ТОП-5 рецептов

Рецепт приготовления:

  1. Духовку разогреть до 190 С. 
  2. Апельсин тщательно помыть, по возможности обдать его кипятком. Мелко натереть цедру (только оранжевую часть).
  3. В большой миске растереть сахар с яйцами добела.
  4. Добавить цедру апельсина, крахмал, ваниль и щепотку соли, тщательно перемешать.
  5. Добавить перетертый через сито творог, нарезанные цукаты и снова перемешать до однородности.
  6. Форму для выпечки смазать маслом или застелить пергаментом, вылить тесто.
  7. Уменьшить температуру духовки до 175 С и выпекать фиадоне в течение 30-40 минут.
  8. Слегка остудить и подавать вместе со взбитыми сливками или апельсиновым джемом.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.

Смотрите видео, как приготовить розовые сырники:

Еще несколько материалов по теме:
Масленица-2018: блинчики с творогом под апельсиново-сливочным соусом Что приготовить на завтрак: творожная запеканка с хурмой Апельсиновые маффины с глазурью: простой рецепт Рецепт вкусного завтрака: творожная запеканка с ягодами и кускусом
апельсины творог рецепт как приготовить запеканка
Источник: "Сегодня"

Новости партнеров

Новости партнеров