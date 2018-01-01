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Рецепт вкусного завтрака: сладкие вафли на кефире

Для приготовления вафель подойдет не только кефир, но и нежирный йогурт или другой кисломолочный продукт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:03
Вафли на кефире Фото: pixabay.com
Вафли на кефире Фото: pixabay.com

Вафли – это очень вкусный десерт, которые можно легко приготовить на собственной кухне. Для выпечки домашних вафель понадобится специальная форма – вафельница с фигурными ячейками.

Вафли на кефире

Ингредиенты:

  • 1 стакан кефира
  • 1 яйцо
  • 1 стакан муки
  • 3 ст.л. сливочного масла
  • 2 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • 1/4 ч.л. соли
  • 1 ч.л. разрыхлителя
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Рецепт приготовления:

  1. Яйцо слегка взбить венчиком. Перемешать вместе с сахаром, ванилью и растопленным сливочным маслом.
  2. Отдельно смешать просеянную муку, разрыхлитель и соль.
  3. Обе смеси соединить, быстро перемешать и оставить на час (или на ночь в холодильнике).
  4. Испечь тесто в вафельнице согласно инструкции производителя.
  5. Подавать готовые вафли вместе со свежими ягодами, взбитыми сливками, шоколадной пастой или мороженым.

Напомним, ранее мы делились рецептом королевской ватрушки с творогом, орехами и вишней. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить корсиканскую творожную запеканку с апельсинами. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить сырники в микроволновой печи.

Смотрите видео, как испечь синнабоны на собственной кухне:

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Источник: "Сегодня"
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