Рецепт вкусного завтрака: сладкие вафли на кефире
Для приготовления вафель подойдет не только кефир, но и нежирный йогурт или другой кисломолочный продукт
Вафли – это очень вкусный десерт, которые можно легко приготовить на собственной кухне. Для выпечки домашних вафель понадобится специальная форма – вафельница с фигурными ячейками.
Вафли на кефире
Ингредиенты:
- 1 стакан кефира
- 1 яйцо
- 1 стакан муки
- 3 ст.л. сливочного масла
- 2 ст.л. сахара
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 1/4 ч.л. соли
- 1 ч.л. разрыхлителя
Рецепт приготовления:
- Яйцо слегка взбить венчиком. Перемешать вместе с сахаром, ванилью и растопленным сливочным маслом.
- Отдельно смешать просеянную муку, разрыхлитель и соль.
- Обе смеси соединить, быстро перемешать и оставить на час (или на ночь в холодильнике).
- Испечь тесто в вафельнице согласно инструкции производителя.
- Подавать готовые вафли вместе со свежими ягодами, взбитыми сливками, шоколадной пастой или мороженым.
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Источник: "Сегодня"