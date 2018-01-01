Рецепт вкусного завтрака: сладкие вафли на кефире

Для приготовления вафель подойдет не только кефир, но и нежирный йогурт или другой кисломолочный продукт

Вафли на кефире Фото: pixabay.com

Вафли – это очень вкусный десерт, которые можно легко приготовить на собственной кухне. Для выпечки домашних вафель понадобится специальная форма – вафельница с фигурными ячейками.

Вафли на кефире

Ингредиенты:

1 стакан кефира

1 яйцо

1 стакан муки

3 ст.л. сливочного масла

2 ст.л. сахара

1 ч.л. ванильного сахара

1/4 ч.л. соли

1 ч.л. разрыхлителя

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Рецепт приготовления:

Яйцо слегка взбить венчиком. Перемешать вместе с сахаром, ванилью и растопленным сливочным маслом. Отдельно смешать просеянную муку, разрыхлитель и соль. Обе смеси соединить, быстро перемешать и оставить на час (или на ночь в холодильнике). Испечь тесто в вафельнице согласно инструкции производителя. Подавать готовые вафли вместе со свежими ягодами, взбитыми сливками, шоколадной пастой или мороженым.

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