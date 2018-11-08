Рецепт вкусного завтрака: творожная запеканка с изюмом и ванилью
Такую запеканку можно готовить в духовке или мультиварке
Запеканка из творога – это всегда вкусно, просто и полезно. Сегодня мы поделимся рецептом творожной запеканки с изюмом и натуральной ванилью. Вы можете использовать обезжиренный творог – это снизит калорийность блюда.
Запеканка из творога с изюмом и ванилью
Ингредиенты:
- 300 г творога
- 100 г сахара
- 1 ст. ложка сливочного масла
- 1 яйцо
- 2 ст. л. муки или манной крупы
- 50 г изюма
- 1 стручок ванили
- 100 мл сметаны
- щепотка соли
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОвсяная запеканка с орехами и сухофруктами
Рецепт приготовления:
- Изюм залить теплой водой на 15 минут, затем промыть и обсушить.
- Творог растереть с сахаром, добавить желток, сливочное масло, муку, изюм, сметану и немного соли. Взбить миксером.
- Разрезать стручок ванили и вынуть семена. Добавьте их к творогу.
- Взбить белок со щепоткой соли в крепкую пену. Добавить в творожную массу и еще раз взбить миксером в течение нескольких секунд.
- Переложить массу в чашу мультиварки и готовьте в течение 40 минут, выставив режим "Выпечка". Если вы будете готовить запеканку в духовке, переложить массу в форму и запекать в течение 40-45 минут при температуре 170 С.
- Готовую запеканку остудить и по желанию посыпать просеянной сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.
Смотрите видео и узнайте, какой завтрак опасен для здоровья:
Еще несколько материалов по теме:Два в одном: мраморная творожная запеканка с тыквой С бананами и ванилью: рецепт самой вкусной творожной запеканки Осенний завтрак: творожная запеканка с яблоками и корицей Полезный завтрак от Аниты Луценко: ленивые вареники с ягодным соусом
Источник: "Сегодня"