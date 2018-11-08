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Рецепт вкусного завтрака: творожная запеканка с изюмом и ванилью

Такую запеканку можно готовить в духовке или мультиварке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Творожная запеканка с изюмом Фото: depositphotos.com
Творожная запеканка с изюмом Фото: depositphotos.com

Запеканка из творога – это всегда вкусно, просто и полезно. Сегодня мы поделимся рецептом творожной запеканки с изюмом и натуральной ванилью. Вы можете использовать обезжиренный творог – это снизит калорийность блюда. 

Запеканка из творога с изюмом и ванилью

Ингредиенты:

  • 300 г творога
  • 100 г сахара
  • 1 ст. ложка сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. муки или манной крупы
  • 50 г изюма
  • 1 стручок ванили
  • 100 мл сметаны
  • щепотка соли
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Рецепт приготовления:

  1. Изюм залить теплой водой на 15 минут, затем промыть и обсушить.
  2. Творог растереть с сахаром, добавить желток, сливочное масло, муку, изюм, сметану и немного соли. Взбить миксером.
  3. Разрезать стручок ванили и вынуть семена. Добавьте их к творогу.
  4. Взбить белок со щепоткой соли в крепкую пену. Добавить в творожную массу и еще раз взбить миксером в течение нескольких секунд.
  5. Переложить массу в чашу мультиварки и готовьте в течение 40 минут, выставив режим "Выпечка". Если вы будете готовить запеканку в духовке, переложить массу в форму и запекать в течение 40-45 минут при температуре 170 С.
  6. Готовую запеканку остудить и по желанию посыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.

Смотрите видео и узнайте, какой завтрак опасен для здоровья:

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Источник: "Сегодня"
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