Рецепт вкусного завтрака: творожная запеканка с изюмом и ванилью

Такую запеканку можно готовить в духовке или мультиварке

Творожная запеканка с изюмом Фото: depositphotos.com

Запеканка из творога – это всегда вкусно, просто и полезно. Сегодня мы поделимся рецептом творожной запеканки с изюмом и натуральной ванилью. Вы можете использовать обезжиренный творог – это снизит калорийность блюда.

Запеканка из творога с изюмом и ванилью

Ингредиенты:

300 г творога

100 г сахара

1 ст. ложка сливочного масла

1 яйцо

2 ст. л. муки или манной крупы

50 г изюма

1 стручок ванили

100 мл сметаны

щепотка соли

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Рецепт приготовления:

Изюм залить теплой водой на 15 минут, затем промыть и обсушить. Творог растереть с сахаром, добавить желток, сливочное масло, муку, изюм, сметану и немного соли. Взбить миксером. Разрезать стручок ванили и вынуть семена. Добавьте их к творогу. Взбить белок со щепоткой соли в крепкую пену. Добавить в творожную массу и еще раз взбить миксером в течение нескольких секунд. Переложить массу в чашу мультиварки и готовьте в течение 40 минут, выставив режим "Выпечка". Если вы будете готовить запеканку в духовке, переложить массу в форму и запекать в течение 40-45 минут при температуре 170 С. Готовую запеканку остудить и по желанию посыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.

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