Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Рецепт вкусного завтрака: творожная запеканка с ягодами и кускусом

Кускус заменяет в рецепте манную крупу и муку

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 09:00
Творожная запеканка с ягодами Фото: valeria_aksakova / Freepik
Творожная запеканка с ягодами Фото: valeria_aksakova / Freepik

Для приготовления творожной запеканки можно использовать любые ягоды: чернику, малину, смородину, клубнику или вишню. Замороженным ягодам нужно дать оттаять и слить лишний сок. 

Запеканка с кускусом и ягодами

Ингредиенты:

  • 300 г творога
  • 1/2 стакана кускуса
  • 2-3 ст.л. сахара
  • ванилин
  • 2 яйца
  • 1/3 стакана ягод
  • сахарная пудра
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Весенний завтрак: киш с помидорами черри и спаржей

Рецепт приготовления:

  1. Творог тщательно растереть вилкой вместе с сахаром, ванилином и яичными желтками.
  2. Яичные белки взбить в плотную пену в отдельной миске.
  3. Кускус залить кипятком, накрыть крышкой и дать постоять в течение 5 минут.
  4. Остывший кускус добавить в творог, перемешать.
  5. Аккуратно ввести взбитые белки, перемешать силиконовой лопаткой снизу вверх.
  6. В конце добавить ягоды.
  7. Выложить творожную массу в смазанную маслом форму и запекать при температуре 180 С около 30 минут.
  8. Перед подачей запеканку остудить, посыпать сахарной пудрой и разрезать на порционные куски. 

Напомним, ранее мы делились рецептом чизкейка без выпечки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить творожную запеканку с бананами. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать творожную запеканку в микроволновке.

Смотрите видео, как приготовить уникальные розовые сырники:

Еще несколько материалов по теме:
Что приготовить на завтрак: творожная запеканка с хурмой Рецепт быстрого завтрака: сырники в микроволновке Рецепт вкусного завтрака: конвертики из слоеного теста с творогом и зеленью Как в детском саду: готовим ленивые вареники
ягоды завтрак творог рецепт как приготовить запеканка кускус
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров