Рецепт вкусного завтрака: творожная запеканка с ягодами и кускусом

Кускус заменяет в рецепте манную крупу и муку

Творожная запеканка с ягодами Фото: valeria_aksakova / Freepik

Для приготовления творожной запеканки можно использовать любые ягоды: чернику, малину, смородину, клубнику или вишню. Замороженным ягодам нужно дать оттаять и слить лишний сок.

Запеканка с кускусом и ягодами

Ингредиенты:

300 г творога

1/2 стакана кускуса

2-3 ст.л. сахара

ванилин

2 яйца

1/3 стакана ягод

сахарная пудра

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Рецепт приготовления:

Творог тщательно растереть вилкой вместе с сахаром, ванилином и яичными желтками. Яичные белки взбить в плотную пену в отдельной миске. Кускус залить кипятком, накрыть крышкой и дать постоять в течение 5 минут. Остывший кускус добавить в творог, перемешать. Аккуратно ввести взбитые белки, перемешать силиконовой лопаткой снизу вверх. В конце добавить ягоды. Выложить творожную массу в смазанную маслом форму и запекать при температуре 180 С около 30 минут. Перед подачей запеканку остудить, посыпать сахарной пудрой и разрезать на порционные куски.

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