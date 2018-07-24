Рецепт вкусного завтрака: творожная запеканка с ягодами и кускусом
Кускус заменяет в рецепте манную крупу и муку
Для приготовления творожной запеканки можно использовать любые ягоды: чернику, малину, смородину, клубнику или вишню. Замороженным ягодам нужно дать оттаять и слить лишний сок.
Запеканка с кускусом и ягодами
Ингредиенты:
- 300 г творога
- 1/2 стакана кускуса
- 2-3 ст.л. сахара
- ванилин
- 2 яйца
- 1/3 стакана ягод
- сахарная пудра
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Рецепт приготовления:
- Творог тщательно растереть вилкой вместе с сахаром, ванилином и яичными желтками.
- Яичные белки взбить в плотную пену в отдельной миске.
- Кускус залить кипятком, накрыть крышкой и дать постоять в течение 5 минут.
- Остывший кускус добавить в творог, перемешать.
- Аккуратно ввести взбитые белки, перемешать силиконовой лопаткой снизу вверх.
- В конце добавить ягоды.
- Выложить творожную массу в смазанную маслом форму и запекать при температуре 180 С около 30 минут.
- Перед подачей запеканку остудить, посыпать сахарной пудрой и разрезать на порционные куски.
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Источник: "Сегодня"