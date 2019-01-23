Рецепт вкусного завтрака: запеченная овсяная каша с яблоками и корицей
Готовим привычное блюдо по новому рецепту
Это идеальный семейный завтрак для холодного зимнего утра. Приготовьте овсяную кашу накануне вечером, поставьте ее на полчаса в духовку на следующий день, и вы получите очень вкусное и полезное блюдо.
Овсяная каша в духовке
Ингредиенты:
- 2 яблока Гренни Смит
- 1 стакан овсяной крупы (не быстрого приготовления)
- 1 чайная ложка молотой корицы
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- щепотка соли
- 3 столовые ложки коричневого сахара
- 1 яйцо
- 1 1/2 стакана молока
- 1 чайная ложка ванильного сахара
- 1/2 стакана грецких орехов
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Рецепт приготовления:
- Слегка смажьте маслом форму для выпечки. Вы можете использовать одну посуду емкостью 1 литр или несколько маленьких.
- Не очищая, нарежьте яблоки и выложите их на дно формы.
- Смешайте овсяную крупу с корицей, разрыхлителем, солью и сахаром; высыпьте на яблоки.
- Взбейте яйцо, молоко и ваниль, затем вылейте на хлопья. Добавьте немного молока, если жидкость не полностью покрыла овсянку.
- Накройте форму пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь.
- Посыпьте нарезанными грецкими орехами и запекайте в разогретой до 180 С духовке около 30 минут.
На заметку: вместо яблок можно использовать бананы, ягоды или любые другие фрукты, которые есть у вас под рукой. Даже с сухофруктами получится вкусно. Грецкие орехи можно смешать с подсолнечными семечками или взять фундук или миндаль.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие фрукты и ягоды можно добавить в овсянку, чтобы улучшить ее вкус. Сайт "Сегодня" также делился рецептом овсяного печенья с шоколадом.
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Источник: Сегодня