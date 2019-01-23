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Рецепт вкусного завтрака: запеченная овсяная каша с яблоками и корицей

Готовим привычное блюдо по новому рецепту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Запеченная овсяная каша Фото: depositphotos.com
Запеченная овсяная каша
Фото: depositphotos.com

Это идеальный семейный завтрак для холодного зимнего утра. Приготовьте овсяную кашу накануне вечером, поставьте ее на полчаса в духовку на следующий день, и вы получите очень вкусное и полезное блюдо.

Овсяная каша в духовке

Ингредиенты:

  • 2 яблока Гренни Смит
  • 1 стакан овсяной крупы (не быстрого приготовления)
  • 1 чайная ложка молотой корицы
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 3 столовые ложки коричневого сахара
  • 1 яйцо
  • 1 1/2 стакана молока
  • 1 чайная ложка ванильного сахара
  • 1/2 стакана грецких орехов

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Рецепт приготовления:

  1. Слегка смажьте маслом форму для выпечки. Вы можете использовать одну посуду емкостью 1 литр или несколько маленьких.
  2. Не очищая, нарежьте яблоки и выложите их на дно формы.
  3. Смешайте овсяную крупу с корицей, разрыхлителем, солью и сахаром; высыпьте на яблоки.
  4. Взбейте яйцо, молоко и ваниль, затем вылейте на хлопья. Добавьте немного молока, если жидкость не полностью покрыла овсянку.
  5. Накройте форму пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь.
  6. Посыпьте нарезанными грецкими орехами и запекайте в разогретой до 180 С духовке около 30 минут.

На заметку: вместо яблок можно использовать бананы, ягоды или любые другие фрукты, которые есть у вас под рукой. Даже с сухофруктами получится вкусно. Грецкие орехи можно смешать с подсолнечными семечками или взять фундук или миндаль.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие фрукты и ягоды можно добавить в овсянку, чтобы улучшить ее вкус. Сайт "Сегодня" также делился рецептом овсяного печенья с шоколадом.

Смотрите видео и узнайте, какой завтрак опасен для здоровья:

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Источник: Сегодня
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