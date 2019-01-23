Рецепт вкусного завтрака: запеченная овсяная каша с яблоками и корицей

Готовим привычное блюдо по новому рецепту

Запеченная овсяная каша Фото: depositphotos.com

Это идеальный семейный завтрак для холодного зимнего утра. Приготовьте овсяную кашу накануне вечером, поставьте ее на полчаса в духовку на следующий день, и вы получите очень вкусное и полезное блюдо.

Овсяная каша в духовке

Ингредиенты:

2 яблока Гренни Смит

1 стакан овсяной крупы (не быстрого приготовления)

1 чайная ложка молотой корицы

1 чайная ложка разрыхлителя

щепотка соли

3 столовые ложки коричневого сахара

1 яйцо

1 1/2 стакана молока

1 чайная ложка ванильного сахара

1/2 стакана грецких орехов

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Рецепт приготовления:

Слегка смажьте маслом форму для выпечки. Вы можете использовать одну посуду емкостью 1 литр или несколько маленьких. Не очищая, нарежьте яблоки и выложите их на дно формы. Смешайте овсяную крупу с корицей, разрыхлителем, солью и сахаром; высыпьте на яблоки. Взбейте яйцо, молоко и ваниль, затем вылейте на хлопья. Добавьте немного молока, если жидкость не полностью покрыла овсянку. Накройте форму пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь. Посыпьте нарезанными грецкими орехами и запекайте в разогретой до 180 С духовке около 30 минут.

На заметку: вместо яблок можно использовать бананы, ягоды или любые другие фрукты, которые есть у вас под рукой. Даже с сухофруктами получится вкусно. Грецкие орехи можно смешать с подсолнечными семечками или взять фундук или миндаль.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие фрукты и ягоды можно добавить в овсянку, чтобы улучшить ее вкус. Сайт "Сегодня" также делился рецептом овсяного печенья с шоколадом.

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