Рецепт вкусных и полезных кексов из цельнозерновой муки
Этот вариант идеален для тех, кто следит за фигурой
Хотите испечь что-то к чаю, но боитесь появления лишних сантиметров на талии? Тогда приготовьте полезные кексы по рецепту Ники Белоцерковской, известного блогера и автора кулинарных книг.
Самые полезные кексы
Ингредиенты
- Кефир – 450 мл
- Мука пшеничная цельнозерновая – 400 г
- Овсяные хлопья – 100 г
- Сушеная клюква или светлый изюм – 3 ст.л.
- Мед – 2 ст.л.
- Разрыхлитель теста – 1 пакетик
- Сода (пищевая) – 1 ч.л.
- Растительное масло – 1 ст.л.
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Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 190 °C.
- Всыпать хлопья в кефир и оставить на 20 минут, чтобы они набухли.
- Если мед слишком густой – подогреть, влить в кефир.
- Смешать муку с разрыхлителем и содой, постепенно добавить кефир с хлопьями. Должно получиться тесто, чуть гуще по консистенции, чем блинное.
- Тесто выложить в формочки, смазанные маслом, заполняя на 2/3 объема, посыпать овсяными хлопьями и выпекать 20-30 минут. Готовность кексов проверить зубочисткой.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить кекс с манго и овсяными хлопьями. Мы также рассказывали, как испечь мраморный кекс от Алексея Суханова. Кроме этого, мы делились рецептом быстрого шоколадного кекса в микроволновке.
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Источник: Сегодня