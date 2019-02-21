Рецепт вкусных и полезных кексов из цельнозерновой муки

Этот вариант идеален для тех, кто следит за фигурой

Полезные кексы Фото: Depositphotos

Хотите испечь что-то к чаю, но боитесь появления лишних сантиметров на талии? Тогда приготовьте полезные кексы по рецепту Ники Белоцерковской, известного блогера и автора кулинарных книг.

Самые полезные кексы

Ингредиенты

Кефир – 450 мл

Мука пшеничная цельнозерновая – 400 г

Овсяные хлопья – 100 г

Сушеная клюква или светлый изюм – 3 ст.л.

Мед – 2 ст.л.

Разрыхлитель теста – 1 пакетик

Сода (пищевая) – 1 ч.л.

Растительное масло – 1 ст.л.

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Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 190 °C. Всыпать хлопья в кефир и оставить на 20 минут, чтобы они набухли. Если мед слишком густой – подогреть, влить в кефир. Смешать муку с разрыхлителем и содой, постепенно добавить кефир с хлопьями. Должно получиться тесто, чуть гуще по консистенции, чем блинное. Тесто выложить в формочки, смазанные маслом, заполняя на 2/3 объема, посыпать овсяными хлопьями и выпекать 20-30 минут. Готовность кексов проверить зубочисткой.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить кекс с манго и овсяными хлопьями. Мы также рассказывали, как испечь мраморный кекс от Алексея Суханова. Кроме этого, мы делились рецептом быстрого шоколадного кекса в микроволновке.

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