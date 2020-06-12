Рецепт вкусных морковных кексов к чаю с орехами и сухофруктами

Ароматные кексы с молодой морковью и кукурузной мукой

Морковные маффины с орехами и сухофруктами в духовке – простой, полезный и очень вкусный десерт к чаю. Чем моложе и слаще морковь, тем нежнее будут кексы.

Если вы будете использовать силиконовые формочки, просто сбрызните их водой. Бумажные нужно будет смазать маслом и присыпать мукой или застелить специальными бумажными вкладышами.

Морковные кексы в духовке

Морковные кексы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

35 минут

Калорийность:

318 ккал на 100 г

Ингредиенты:

100 г тертой моркови

1 яйцо

2 ст.л. сахара

100 мл молока

2 ст.л. подсолнечного или кукурузного масла

Щепотка соли

100 г кукурузной муки

1/2 ч.л. разрыхлителя

Цедра апельсина (по желанию)

20 г орехов

30 г кураги

Шоколадная крошка и сахарная пудра – для украшения

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Способ приготовления:

Морковь очистить, натереть на мелкой терке. Отмерить 100 г кукурузной муки. Яйцо помыть и разбить в отдельную емкость. Замесить тесто на кексы: смешать яйцо, сахар, молоко, растительное масло, щепотку соли, кукурузную муку, разрыхлитель, цедру апельсина, тертую морковь. Замесить тесто. Тесто по консистенции должно быть как густая сметана. В конце добавить измельченные орехи и курагу . Снова перемешать. Заполнить формочки для кексов тестом. Сверху посыпать шоколадной крошкой. Отправить выпекаться морковные кексы на 20-25 минут при 180 ºС. Готовность проверить с помощью зубочистки, она должна быть сухая. Перед подачей готовые кексы посыпать сахарной пудрой.

Полезный совет

Вы можете сахар заменить на мед и добавить любые сухофрукты и орехи, которые вы любите: изюм, клюкву, чернослив, финики, инжир, семечки, фисташки, арахис.

Смотрите видео, как испечь кексы с изюмом и орехами:

Напомним, ранее мы писали, как испечь лимонный кекс на сметане и делились рецептом морковного кекса в хлебопечке.

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