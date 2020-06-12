Рецепт вкусных морковных кексов к чаю с орехами и сухофруктами
Ароматные кексы с молодой морковью и кукурузной мукой
Морковные маффины с орехами и сухофруктами в духовке – простой, полезный и очень вкусный десерт к чаю. Чем моложе и слаще морковь, тем нежнее будут кексы.
Если вы будете использовать силиконовые формочки, просто сбрызните их водой. Бумажные нужно будет смазать маслом и присыпать мукой или застелить специальными бумажными вкладышами.
Морковные кексы в духовке
Время приготовления:
- 35 минут
Калорийность:
- 318 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 г тертой моркови
- 1 яйцо
- 2 ст.л. сахара
- 100 мл молока
- 2 ст.л. подсолнечного или кукурузного масла
- Щепотка соли
- 100 г кукурузной муки
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- Цедра апельсина (по желанию)
- 20 г орехов
- 30 г кураги
- Шоколадная крошка и сахарная пудра – для украшения
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Способ приготовления:
- Морковь очистить, натереть на мелкой терке.
- Отмерить 100 г кукурузной муки.
- Яйцо помыть и разбить в отдельную емкость.
- Замесить тесто на кексы: смешать яйцо, сахар, молоко, растительное масло, щепотку соли, кукурузную муку, разрыхлитель, цедру апельсина, тертую морковь. Замесить тесто. Тесто по консистенции должно быть как густая сметана.
- В конце добавить измельченные орехи и курагу . Снова перемешать.
- Заполнить формочки для кексов тестом. Сверху посыпать шоколадной крошкой.
- Отправить выпекаться морковные кексы на 20-25 минут при 180 ºС. Готовность проверить с помощью зубочистки, она должна быть сухая.
- Перед подачей готовые кексы посыпать сахарной пудрой.
Полезный совет
Вы можете сахар заменить на мед и добавить любые сухофрукты и орехи, которые вы любите: изюм, клюкву, чернослив, финики, инжир, семечки, фисташки, арахис.
Смотрите видео, как испечь кексы с изюмом и орехами:
Напомним, ранее мы писали, как испечь лимонный кекс на сметане и делились рецептом морковного кекса в хлебопечке.
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