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Рецепт вкусных морковных кексов к чаю с орехами и сухофруктами

Сегодня, 11:44

Ароматные кексы с молодой морковью и кукурузной мукой

Морковные маффины с орехами и сухофруктами в духовке – простой, полезный и очень вкусный десерт к чаю. Чем моложе и слаще морковь, тем нежнее будут кексы.

Если вы будете использовать силиконовые формочки, просто сбрызните их водой. Бумажные нужно будет смазать маслом и присыпать мукой или застелить специальными бумажными вкладышами.

Морковные кексы в духовке

Морковные кексы
Морковные кексы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 35 минут

Калорийность:

  • 318 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 г тертой моркови
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. сахара
  • 100 мл молока
  • 2 ст.л. подсолнечного или кукурузного масла
  • Щепотка соли
  • 100 г кукурузной муки
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • Цедра апельсина (по желанию)
  • 20 г орехов
  • 30 г кураги
  • Шоколадная крошка и сахарная пудра – для украшения

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Способ приготовления:

  1. Морковь очистить, натереть на мелкой терке.
  2. Отмерить 100 г кукурузной муки.
  3. Яйцо помыть и разбить в отдельную емкость.
  4. Замесить тесто на кексы: смешать яйцо, сахар, молоко, растительное масло, щепотку соли, кукурузную муку, разрыхлитель, цедру апельсина, тертую морковь. Замесить тесто. Тесто по консистенции должно быть как густая сметана.
  5. В конце добавить измельченные орехи и курагу . Снова перемешать.
  6. Заполнить формочки для кексов тестом. Сверху посыпать шоколадной крошкой.
  7. Отправить выпекаться морковные кексы на 20-25 минут при 180 ºС. Готовность проверить с помощью зубочистки, она должна быть сухая.
  8. Перед подачей готовые кексы посыпать сахарной пудрой.

Полезный совет

Вы можете сахар заменить на мед и добавить любые сухофрукты и орехи, которые вы любите: изюм, клюкву, чернослив, финики, инжир, семечки, фисташки, арахис.

Смотрите видео, как испечь кексы с изюмом и орехами:

Напомним, ранее мы писали, как испечь лимонный кекс на сметане и делились рецептом морковного кекса в хлебопечке.

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Источник: Сегодня
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