Рецепт вкусных постных котлет из цветной капусты

Готовим овощные котлеты с овсянкой на сковороде

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и продлится до 18 апреля. В течение этого периода церковный устав запрещает употреблять в пищу мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Рыбу можно есть лишь в некоторые дни.

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Постные котлеты из цветной капусты с овсянкой – отличное самостоятельное блюдо. Они вкусные, полезные и содержат совсем мало калорий.

Постные котлеты из цветной капусты

Постные котлеты из цветной капусты Фото: Pinterest

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

163 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г цветной капусты

50 г лука

1/4 стакана овсяных хлопьев

1 ст.л. муки

1 кусочек лимона

Панировочные сухари

Растительное масло

Соль

Пряности

Способ приготовления:

Цветную капусту разделить на соцветия. Выложить в подсоленную кипящую воду с добавлением дольки лимона на пять минут. Овсянку запарить горячей водой на 10 минут. Лук нарезать мелким кубиком. После того, как цветная капуста отварилась и остыла, ее нужно мелко нарезать. В миску добавить цветную капусту, готовую запаренную овсянку, нарезанный лук, муку, соль, специи и замешать фарш. Сформировать из фарша котлетки, обвалять в панировочных сухарях и жарить на растительном масле на среднем огне по две минуты с каждой стороны.

С чем подавать котлеты

Овсяные котлеты можно дополнить свежими овощами и любыми постными соусами на ваш вкус.

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Напомним, ранее мы делились рецептом диетической запеканки с цветной капустой от Аниты Луценко. "Сегодня" также писали, как сделать вегетарианские котлеты из цветной капусты.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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