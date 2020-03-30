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Рецепт вкусных постных котлет из цветной капусты

Готовим овощные котлеты с овсянкой на сковороде

Ирина Павлина
Сегодня, 12:17

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и продлится до 18 апреля. В течение этого периода церковный устав запрещает употреблять в пищу мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Рыбу можно есть лишь в некоторые дни.

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Постные котлеты из цветной капусты с овсянкой – отличное самостоятельное блюдо. Они вкусные, полезные и содержат совсем мало калорий.

Постные котлеты из цветной капусты

Постные котлеты из цветной капусты
Постные котлеты из цветной капусты
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 163 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г цветной капусты
  • 50 г лука
  • 1/4 стакана овсяных хлопьев
  • 1 ст.л. муки
  • 1 кусочек лимона
  • Панировочные сухари
  • Растительное масло
  • Соль
  • Пряности

Способ приготовления:

  1. Цветную капусту разделить на соцветия. Выложить в подсоленную кипящую воду с добавлением дольки лимона на пять минут.
  2. Овсянку запарить горячей водой на 10 минут. Лук нарезать мелким кубиком.
  3. После того, как цветная капуста отварилась и остыла, ее нужно мелко нарезать.
  4. В миску добавить цветную капусту, готовую запаренную овсянку, нарезанный лук, муку, соль, специи и замешать фарш.
  5. Сформировать из фарша котлетки, обвалять в панировочных сухарях и жарить на растительном масле на среднем огне по две минуты с каждой стороны.

С чем подавать котлеты

Овсяные котлеты можно дополнить свежими овощами и любыми постными соусами на ваш вкус.

Смотрите видео, как приготовить постную лазанью от Владимира Остапчука:

Напомним, ранее мы делились рецептом диетической запеканки с цветной капустой от Аниты Луценко. "Сегодня" также писали, как сделать вегетарианские котлеты из цветной капусты.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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