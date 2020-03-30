Рецепт вкусных постных котлет из цветной капусты
Готовим овощные котлеты с овсянкой на сковороде
Великий пост в 2020 году начался 2 марта и продлится до 18 апреля. В течение этого периода церковный устав запрещает употреблять в пищу мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Рыбу можно есть лишь в некоторые дни.
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Постные котлеты из цветной капусты с овсянкой – отличное самостоятельное блюдо. Они вкусные, полезные и содержат совсем мало калорий.
Постные котлеты из цветной капусты
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 163 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г цветной капусты
- 50 г лука
- 1/4 стакана овсяных хлопьев
- 1 ст.л. муки
- 1 кусочек лимона
- Панировочные сухари
- Растительное масло
- Соль
- Пряности
Способ приготовления:
- Цветную капусту разделить на соцветия. Выложить в подсоленную кипящую воду с добавлением дольки лимона на пять минут.
- Овсянку запарить горячей водой на 10 минут. Лук нарезать мелким кубиком.
- После того, как цветная капуста отварилась и остыла, ее нужно мелко нарезать.
- В миску добавить цветную капусту, готовую запаренную овсянку, нарезанный лук, муку, соль, специи и замешать фарш.
- Сформировать из фарша котлетки, обвалять в панировочных сухарях и жарить на растительном масле на среднем огне по две минуты с каждой стороны.
С чем подавать котлеты
Овсяные котлеты можно дополнить свежими овощами и любыми постными соусами на ваш вкус.
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