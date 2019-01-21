Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт яблочного пирога с медом и лимоном

Готовим французский тарт с яблоками и медово-лимонной заливкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Яблочный пирог с медом и лимоном
Яблочный пирог с медом и лимоном

Мед и лимон – классическое зимнее сочетание. Мы расскажем, как приготовить вкусный пирог из песочного теста с яблоками, медом, лимоном и корицей.

Яблочный пирог с медом и лимоном

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г муки
  • 100 г масла
  • щепотка соли
  • 1 яйцо

Для начинки:

  • 5 небольших яблок
  • 180 г гречневого меда
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • 3 яйца
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 1 ч.л. муки
  • сахарная пудра с корицей

Читайте также
Рецепт согревающего имбирного чая с лимоном и медом

Рецепт приготовления:

  1. Смешать в кухонном комбайне муку и нарезанное кубиками масло, взбить в крошку. Добавить соль и яйцо. Взбивать, пока не тесто не соберется в комок. Положить в холодильник на полчаса. Затем вынуть, раскатать и отправить в форму, сформировав бортики.
  2. Яблоки почистить, удалить сердцевину и нарезать тонкими ломтиками. Выложить в тартинку. Запекать при температуре 200 градусов в течение 20 минут.
  3. Тем временем приготовить заливку, смешав все ингредиенты, кроме сахарной пудры. Вылить заливку на яблоки и запекать при 160 градусах 45 минут.
  4. Готовый пирог слегка остудить и посыпать через сито сахарной пудрой с корицей.

Напомним, ранее мы писали, как быстро размягчить сливочное масло для выпечки. Сайт "Сегодня" также делился рецептом голландского яблочного кекса. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог с хрустящей коричной крошкой

Смотрите видео, как приготовить немецкий яблочный панкейк:

Еще несколько материалов по теме:
Простое сахарное печенье с корицей Как приготовить яблочный пирог "Мечта" Киш Лорен с ветчиной, сыром и жареным луком Как приготовить медовик с заварным кремом
яблоки пирог выпечка рецепт лимон
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Борис Моисеев при смерти? Самые последние новости об артисте
Борис Моисеев при смерти? Самые последние новости об артисте
Хитрости запекания в рукаве
Хитрости запекания в рукаве
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Популярные статьи

Сегодня, 07:26Техно

Раскрыта тайна смерти: что видит умирающий человек

Вчера, 17:40Техно

Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире

Вчера, 12:05Fun

Именины Татьяны 2019: поздравления с днем ангела Татьяны

Вчера, 10:55Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт закрутил роман с известной голливудской актрисой

Вчера, 10:15Шоу-бизнес

Волшебница! Как Меган Маркл помогла найти бездомной собаке жилье

Вчера, 09:05Шоу-бизнес

Кирстен Данст отказалась худеть ради роли в новом фильме

Вчера, 08:42Техно

Microsoft прекращает поддержку еще одной версии Windows

Вчера, 07:43Fun

День Соборности Украины: что это за праздник

19 январяТехно

Xiaomi срочно прекратила продажи дешевого Redmi Note 7

19 январяFun

Крещение Господне-2019: поздравления в стихах и картинки

19 январяFun

Крещение-2019: поздравления в прозе и что нельзя делать

19 январяТехно

Энтузиаст запустил Windows 10 и Fallout на смартфоне

19 январяСтиль

Очень непривычно: Ангела Меркель надела новый пиджак

18 январяFun

Поздравления с Крещенским сочельником: что нельзя делать

18 январяFun

19 января: какой праздник, приметы и что ни в коем случае нельзя делать

18 январяСтиль

В алом сарафане: Маша Ефросинина отдыхает от мужа и детей в ОАЭ

Новости партнеров

Девушка игрока Барселоны проспойлерила его переезд в Англию. Фото
Девушка игрока Барселоны проспойлерила его переезд в Англию. Фото
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
Откровенные платья известных красавиц — 12 фото
Откровенные платья известных красавиц — 12 фото
Самое вкусное утро: Каменских похвасталась фото с Потапом
Самое вкусное утро: Каменских похвасталась фото с Потапом
Чельпек (рецепт)
Чельпек (рецепт)
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
"Родители на свадьбах стали отказываться поздравлять детей"
Холодник: готовим национальное белорусское блюдо
Холодник: готовим национальное белорусское блюдо