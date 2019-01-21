Рецепт яблочного пирога с медом и лимоном
Готовим французский тарт с яблоками и медово-лимонной заливкой
Мед и лимон – классическое зимнее сочетание. Мы расскажем, как приготовить вкусный пирог из песочного теста с яблоками, медом, лимоном и корицей.
Яблочный пирог с медом и лимоном
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 100 г масла
- щепотка соли
- 1 яйцо
Для начинки:
- 5 небольших яблок
- 180 г гречневого меда
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 3 яйца
- 2 ст.л. лимонного сока
- 1 ч.л. муки
- сахарная пудра с корицей
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Рецепт приготовления:
- Смешать в кухонном комбайне муку и нарезанное кубиками масло, взбить в крошку. Добавить соль и яйцо. Взбивать, пока не тесто не соберется в комок. Положить в холодильник на полчаса. Затем вынуть, раскатать и отправить в форму, сформировав бортики.
- Яблоки почистить, удалить сердцевину и нарезать тонкими ломтиками. Выложить в тартинку. Запекать при температуре 200 градусов в течение 20 минут.
- Тем временем приготовить заливку, смешав все ингредиенты, кроме сахарной пудры. Вылить заливку на яблоки и запекать при 160 градусах 45 минут.
- Готовый пирог слегка остудить и посыпать через сито сахарной пудрой с корицей.
Напомним, ранее мы писали, как быстро размягчить сливочное масло для выпечки. Сайт "Сегодня" также делился рецептом голландского яблочного кекса. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог с хрустящей коричной крошкой.
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Источник: Сегодня