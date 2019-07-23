Рецепт ягодной наливки из малины, смородины и вишни

Ароматная наливка из ягод ассорти с водкой

Домашняя наливка из ягод Фото: Depositphotos

Домашняя наливка из летних ягод готовится очень просто. Вам нужно будет засыпать плоды сахаром и дать им перебродить. Ягоды должны быть очень спелыми, но без повреждений и гнили.

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Мыть плоды для приготовления наливки не нужно, разве что очистить их от мусора. Дело в том, что на поверхности ягод и фруктов находятся бактерии, которые запускают процесс брожения. А вот посуду для приготовления наливки следует очистить очень тщательно, например, содовым раствором.

Наливка из ягод ассорти на водке

Ингредиенты на 1 бутылку:

400 мл водки

400 мл фруктового сока

2,5 кг вишни

1 кг 250 г красной смородины

1 кг 250 г малины

Корица

Гвоздика

200 г сахара на 400 мл смеси

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Способ приготовления:

Все ягоды (вишню, красную смородину и малину) хорошо разомните в в миске и дайте постоять 5-6 часов. Затем хорошо отожмите и в полученный сок влейте водку, размешайте. После этого на каждые 400 мл этой смеси добавьте 200 г сахара. Когда сахар в соке полностью растворится, на каждые 2, 5 кг смеси добавьте 5 г корицы и 2, 5 г гвоздики. Смешайте все вместе, влейте в 10-литровую бутыль, закупорьте и поставьте на 6 недель на солнце. Каждый день 3-4 раза наливку нужно будет взбалтывать. После 6 недель процедите ягодную наливку, разлейте по бутылкам и храните в холодном месте.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить наливку из смородины. Кроме этого, мы делились рецептами черничного компота.

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