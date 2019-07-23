Рецепт ягодной наливки из малины, смородины и вишни
Ароматная наливка из ягод ассорти с водкой
Домашняя наливка из летних ягод готовится очень просто. Вам нужно будет засыпать плоды сахаром и дать им перебродить. Ягоды должны быть очень спелыми, но без повреждений и гнили.
Смотрите видео, как приготовить ликер из смородины:
Мыть плоды для приготовления наливки не нужно, разве что очистить их от мусора. Дело в том, что на поверхности ягод и фруктов находятся бактерии, которые запускают процесс брожения. А вот посуду для приготовления наливки следует очистить очень тщательно, например, содовым раствором.
Наливка из ягод ассорти на водке
Ингредиенты на 1 бутылку:
- 400 мл водки
- 400 мл фруктового сока
- 2,5 кг вишни
- 1 кг 250 г красной смородины
- 1 кг 250 г малины
- Корица
- Гвоздика
- 200 г сахара на 400 мл смеси
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Способ приготовления:
- Все ягоды (вишню, красную смородину и малину) хорошо разомните в в миске и дайте постоять 5-6 часов.
- Затем хорошо отожмите и в полученный сок влейте водку, размешайте.
- После этого на каждые 400 мл этой смеси добавьте 200 г сахара.
- Когда сахар в соке полностью растворится, на каждые 2, 5 кг смеси добавьте 5 г корицы и 2, 5 г гвоздики.
- Смешайте все вместе, влейте в 10-литровую бутыль, закупорьте и поставьте на 6 недель на солнце. Каждый день 3-4 раза наливку нужно будет взбалтывать.
- После 6 недель процедите ягодную наливку, разлейте по бутылкам и храните в холодном месте.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить наливку из смородины. Кроме этого, мы делились рецептами черничного компота.
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