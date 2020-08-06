Рецепт яичного паштета с грецкими орехами и луком
Если вы отварите яйца заранее, то сможете приготовить паштет за считанные минуты
Нежный яичный паштет с грецкими орехами и жареным луком – простая в приготовлении и очень вкусная закуска. Его можно подавать вместе с хлебом, а также использовать для наполнения тарталеток или закусочных заварных пирожных. Такой паштет пригодится в качестве начинки для сэндвичей и тонких блинчиков.
Яичный паштет с орехами и луком
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 168 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 луковицы
- 4 вареных яйца
- 100 г грецких орехов
- 5 зубчиков молодого чеснока
- 20 г сливочного масла
- Щепотка соли
- Петрушка
Читайте также:Рецепт идеального яичного салата для сэндвичей
Способ приготовления:
- Лук нарежьте и обжарьте на растительном масле.
- Смешайте нарезанные яйца и жареный лук с грецкими орехами и чесноком.
- Добавьте мягкое сливочное масло, соль и зелень.
- Перебейте все в блендере до получения однородной массы.
Как подавать паштет из яиц
Отличным дополнением к паштету станут тосты, свежий багет, соленые крекеры или хлебцы.
Смотрите видео, как выбрать яйца в магазине и на рынке:
Напомним, ранее мы писали, как правильно варить яйца, а также делились лайфхаком, как быстро очистить яйца от скорлупы.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное