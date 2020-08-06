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Рецепт яичного паштета с грецкими орехами и луком

Сегодня, 19:31

Если вы отварите яйца заранее, то сможете приготовить паштет за считанные минуты

Нежный яичный паштет с грецкими орехами и жареным луком – простая в приготовлении и очень вкусная закуска. Его можно подавать вместе с хлебом, а также использовать для наполнения тарталеток или закусочных заварных пирожных. Такой паштет пригодится в качестве начинки для сэндвичей и тонких блинчиков.

Яичный паштет с орехами и луком

Яичный паштет
Яичный паштет
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 168 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 луковицы
  • 4 вареных яйца
  • 100 г грецких орехов
  • 5 зубчиков молодого чеснока
  • 20 г сливочного масла
  • Щепотка соли
  • Петрушка

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Способ приготовления:

  1. Лук нарежьте и обжарьте на растительном масле.
  2. Смешайте нарезанные яйца и жареный лук с грецкими орехами и чесноком.
  3. Добавьте мягкое сливочное масло, соль и зелень.
  4. Перебейте все в блендере до получения однородной массы.

Как подавать паштет из яиц

Отличным дополнением к паштету станут тосты, свежий багет, соленые крекеры или хлебцы.

Смотрите видео, как выбрать яйца в магазине и на рынке:

Напомним, ранее мы писали, как правильно варить яйца, а также делились лайфхаком, как быстро очистить яйца от скорлупы.

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Источник: Сегодня
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