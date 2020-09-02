Рецепт запеченного цыпленка с абрикосами от Юлии Высоцкой
Этот рецепт поможет вам разнообразить повседневное и праздничное меню
Запеченный цыпленок от Юлии Высоцкой в абрикосовом маринаде – блюдо ресторанного уровня, которое можно легко приготовить в домашних условиях.
Нежный кисло-сладкий абрикосовый маринад с освежающими цитрусовыми нотками придает птице потрясающий вкус и аромат.
Запеченный цыпленок с абрикосами от Юлии Высоцкой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 716 ккал на порцию
Ингредиенты:
- Цыпленок — 1 тушка
- Абрикосы — 5 шт.
- Лук-шалот — 1 шт.
- Чеснок — 6 зубчиков
- Тимьян — 6 веточек
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Перец черный свежемолотый — 1 щепотка
- Соль морская — 1 щепотка
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Для маринада:
- Абрикосовое варенье — 4 ст. л.
- Лимоны — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Тимьян свежий — 2 веточки
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Перец черный свежемолотый — 1 щепотка
- Соль морская — 1 щепотка
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Способ приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 190 °C.
- Весь чеснок почистить, 1 зубчик мелко нарезать.
- Цедру лимона натереть на мелкой терке, из половинки лимона выжать сок.
- Приготовить маринад: варенье соединить с листьями 2 веточек тимьяна, измельченным чесноком, щепоткой соли и перца, затем добавить цедру и сок лимона, влить 2 ст. ложки оливкового масла, все перемешать.
- Тушку цыпленка промазать маринадом снаружи и внутри, уложить в форму для выпекания и оставить мариноваться.
- Абрикосы разрезать пополам и, удалив косточки, поместить часть из них внутрь цыпленка, остальные в форму рядом с ним.
- Шалот почистить, крупно нарезать, добавить внутрь тушки. Оставшуюся половинку лимона разрезать на четвертинки.
- Полить тушку цыпленка соевым соусом и оставшимся оливковым маслом, добавить в форму зубчики чеснока и нарезанный лимон, посолить и поперчить, сверху разложить веточки тимьяна.
- Запекать в разогретой духовке до полной готовности 35–45 минут в зависимости от размера тушки.
На заметку
"Для маринада вместо тимьяна подойдет розмарин, орегано или майоран, а варенье можно заменить джемом, и помните – смазанный всем этим цыпленок должен полежать не меньше часа, еще лучше оставить его мариноваться на ночь! Если под рукой нет абрикосов, смело берите нектарины, сливы или персики", – советует Юлия Высоцкая.
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