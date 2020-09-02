Рецепт запеченного цыпленка с абрикосами от Юлии Высоцкой

Этот рецепт поможет вам разнообразить повседневное и праздничное меню

Запеченный цыпленок от Юлии Высоцкой в абрикосовом маринаде – блюдо ресторанного уровня, которое можно легко приготовить в домашних условиях.

Нежный кисло-сладкий абрикосовый маринад с освежающими цитрусовыми нотками придает птице потрясающий вкус и аромат.

Запеченный цыпленок с абрикосами от Юлии Высоцкой

Курица с абрикосами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

716 ккал на порцию

Ингредиенты:

Цыпленок — 1 тушка

Абрикосы — 5 шт.

Лук-шалот — 1 шт.

Чеснок — 6 зубчиков

Тимьян — 6 веточек

Соевый соус — 2 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Перец черный свежемолотый — 1 щепотка

Соль морская — 1 щепотка

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Для маринада:

Абрикосовое варенье — 4 ст. л.

Лимоны — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Тимьян свежий — 2 веточки

Оливковое масло — 2 ст. л.

Перец черный свежемолотый — 1 щепотка

Соль морская — 1 щепотка

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Способ приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 190 °C. Весь чеснок почистить, 1 зубчик мелко нарезать. Цедру лимона натереть на мелкой терке, из половинки лимона выжать сок. Приготовить маринад: варенье соединить с листьями 2 веточек тимьяна, измельченным чесноком, щепоткой соли и перца, затем добавить цедру и сок лимона, влить 2 ст. ложки оливкового масла, все перемешать. Тушку цыпленка промазать маринадом снаружи и внутри, уложить в форму для выпекания и оставить мариноваться. Абрикосы разрезать пополам и, удалив косточки, поместить часть из них внутрь цыпленка, остальные в форму рядом с ним. Шалот почистить, крупно нарезать, добавить внутрь тушки. Оставшуюся половинку лимона разрезать на четвертинки. Полить тушку цыпленка соевым соусом и оставшимся оливковым маслом, добавить в форму зубчики чеснока и нарезанный лимон, посолить и поперчить, сверху разложить веточки тимьяна. Запекать в разогретой духовке до полной готовности 35–45 минут в зависимости от размера тушки.

На заметку

"Для маринада вместо тимьяна подойдет розмарин, орегано или майоран, а варенье можно заменить джемом, и помните – смазанный всем этим цыпленок должен полежать не меньше часа, еще лучше оставить его мариноваться на ночь! Если под рукой нет абрикосов, смело берите нектарины, сливы или персики", – советует Юлия Высоцкая.

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