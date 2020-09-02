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Рецепт запеченного цыпленка с абрикосами от Юлии Высоцкой

Сегодня, 12:54

Этот рецепт поможет вам разнообразить повседневное и праздничное меню

Запеченный цыпленок от Юлии Высоцкой в абрикосовом маринаде – блюдо ресторанного уровня, которое можно легко приготовить в домашних условиях.

Нежный кисло-сладкий абрикосовый маринад с освежающими цитрусовыми нотками придает птице потрясающий вкус и аромат.

Запеченный цыпленок с абрикосами от Юлии Высоцкой

Курица с абрикосами
Курица с абрикосами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 716 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • Цыпленок — 1 тушка
  • Абрикосы — 5 шт.
  • Лук-шалот — 1 шт.
  • Чеснок — 6 зубчиков
  • Тимьян — 6 веточек
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Перец черный свежемолотый — 1 щепотка
  • Соль морская — 1 щепотка

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Для маринада:

  • Абрикосовое варенье — 4 ст. л.
  • Лимоны — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Тимьян свежий — 2 веточки
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Перец черный свежемолотый — 1 щепотка
  • Соль морская — 1 щепотка

Смотрите видео, как приготовить пасту с курицей и медом:

Способ приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 190 °C.
  2. Весь чеснок почистить, 1 зубчик мелко нарезать.
  3. Цедру лимона натереть на мелкой терке, из половинки лимона выжать сок.
  4. Приготовить маринад: варенье соединить с листьями 2 веточек тимьяна, измельченным чесноком, щепоткой соли и перца, затем добавить цедру и сок лимона, влить 2 ст. ложки оливкового масла, все перемешать.
  5. Тушку цыпленка промазать маринадом снаружи и внутри, уложить в форму для выпекания и оставить мариноваться.
  6. Абрикосы разрезать пополам и, удалив косточки, поместить часть из них внутрь цыпленка, остальные в форму рядом с ним.
  7. Шалот почистить, крупно нарезать, добавить внутрь тушки. Оставшуюся половинку лимона разрезать на четвертинки.
  8. Полить тушку цыпленка соевым соусом и оставшимся оливковым маслом, добавить в форму зубчики чеснока и нарезанный лимон, посолить и поперчить, сверху разложить веточки тимьяна.
  9. Запекать в разогретой духовке до полной готовности 35–45 минут в зависимости от размера тушки.

На заметку

"Для маринада вместо тимьяна подойдет розмарин, орегано или майоран, а варенье можно заменить джемом, и помните – смазанный всем этим цыпленок должен полежать не меньше часа, еще лучше оставить его мариноваться на ночь! Если под рукой нет абрикосов, смело берите нектарины, сливы или персики", – советует Юлия Высоцкая.

Напомним, ранее мы делились рецептом сочных куриных крылышек от Юлии Высоцкой, а также писали, как приготовить бараньи ребрышки по ее рецепту.

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Источник: Сегодня
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