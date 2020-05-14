Рецепт запеченного картофеля в фольге с чесноком и зеленью
Готовим аппетитную горячую закуску в духовке
Запеченная картошка в духовке – отличный гарнир, который идеально подходит к овощам, мясу или рыбе. Ее можно подавать и как горячую закуску.
Печеный картофель можно готовить с различными приправами, сыром, зеленью, маслом, сметаной. Мы предлагаем наполнить его смесью сливочного масла, пармезана, зелени и пряностей.
Картофель в духовке с чесноком и зеленью
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 99 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 10 средних картофелин
- 25 г сливочного масла
- 4 ст. л. сметаны
- 50 г пармезана
- 4 зубчика чеснока или 1 ч. л. сушеного
- Соль, смесь перцев – по вкусу
- Молотая паприка – 0,5 ч. л.
- Сушеные травы – 0,5 ч. л.
- Свежая зелень – 1 пучок
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Способ приготовления:
- Тщательно помыть картофель, выложить его в кастрюлю и полностью залить водой. Добавить немного соли и варить на среднем огне до полуготовности – около 10 минут после закипания. Слить воду и дать картошке остыть.
- Натереть сыр на мелкой терке. Зелень помыть, обсушить и мелко нарезать.
- В отдельной емкости смешать сыр и зелень с чесноком, маслом, сметаной и пряностями. Тщательно перемешать до однородности.
- Каждую картофелину сверху надрезать крест-накрест глубиной примерно до половины картофелины. Затем взять в руку и аккуратно сжать, чтоб картофелина приоткрылась. Положить на кусочек фольги надрезом вверх. В надрез положить 1 чайную ложку начинки и аккуратно распределить по всему надрезу. Фольгу скрепить сверху.
- Выложить завернутые в фольгу картофелины на противень и запекать в духовке при 190 ºС 15-20 минут.
- Подавать со свежими овощами или слабосоленой сельдью.
Полезный совет
В начинку можно добавить поджаренный бекон.
Смотрите видео, как приготовить печеный картофель на мангале:
Напомним, ранее мы писали, как запечь картошку кусочками в духовке в фольге. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить картофельные крокеты с сыром и грибами.
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