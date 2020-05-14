Рецепт запеченного картофеля в фольге с чесноком и зеленью

Готовим аппетитную горячую закуску в духовке

Запеченная картошка в духовке – отличный гарнир, который идеально подходит к овощам, мясу или рыбе. Ее можно подавать и как горячую закуску.

Печеный картофель можно готовить с различными приправами, сыром, зеленью, маслом, сметаной. Мы предлагаем наполнить его смесью сливочного масла, пармезана, зелени и пряностей.

Картофель в духовке с чесноком и зеленью

Печеная картошка в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

99 ккал на 100 г

Ингредиенты:

10 средних картофелин

25 г сливочного масла

4 ст. л. сметаны

50 г пармезана

4 зубчика чеснока или 1 ч. л. сушеного

Соль, смесь перцев – по вкусу

Молотая паприка – 0,5 ч. л.

Сушеные травы – 0,5 ч. л.

Свежая зелень – 1 пучок

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Способ приготовления:

Тщательно помыть картофель, выложить его в кастрюлю и полностью залить водой. Добавить немного соли и варить на среднем огне до полуготовности – около 10 минут после закипания. Слить воду и дать картошке остыть. Натереть сыр на мелкой терке. Зелень помыть, обсушить и мелко нарезать. В отдельной емкости смешать сыр и зелень с чесноком, маслом, сметаной и пряностями. Тщательно перемешать до однородности. Каждую картофелину сверху надрезать крест-накрест глубиной примерно до половины картофелины. Затем взять в руку и аккуратно сжать, чтоб картофелина приоткрылась. Положить на кусочек фольги надрезом вверх. В надрез положить 1 чайную ложку начинки и аккуратно распределить по всему надрезу. Фольгу скрепить сверху. Выложить завернутые в фольгу картофелины на противень и запекать в духовке при 190 ºС 15-20 минут. Подавать со свежими овощами или слабосоленой сельдью.

Полезный совет

В начинку можно добавить поджаренный бекон.

Смотрите видео, как приготовить печеный картофель на мангале:

Напомним, ранее мы писали, как запечь картошку кусочками в духовке в фольге. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить картофельные крокеты с сыром и грибами.

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