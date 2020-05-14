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Рецепт запеченного картофеля в фольге с чесноком и зеленью

Готовим аппетитную горячую закуску в духовке

Ирина Павлина
Сегодня, 13:25

Запеченная картошка в духовке – отличный гарнир, который идеально подходит к овощам, мясу или рыбе. Ее можно подавать и как горячую закуску.

Печеный картофель можно готовить с различными приправами, сыром, зеленью, маслом, сметаной. Мы предлагаем наполнить его смесью сливочного масла, пармезана, зелени и пряностей.

Картофель в духовке с чесноком и зеленью

Печеная картошка в духовке
Печеная картошка в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 99 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 10 средних картофелин
  • 25 г сливочного масла
  • 4 ст. л. сметаны
  • 50 г пармезана
  • 4 зубчика чеснока или 1 ч. л. сушеного
  • Соль, смесь перцев – по вкусу
  • Молотая паприка – 0,5 ч. л.
  • Сушеные травы – 0,5 ч. л.
  • Свежая зелень – 1 пучок

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Способ приготовления:

  1. Тщательно помыть картофель, выложить его в кастрюлю и полностью залить водой. Добавить немного соли и варить на среднем огне до полуготовности – около 10 минут после закипания. Слить воду и дать картошке остыть.
  2. Натереть сыр на мелкой терке. Зелень помыть, обсушить и мелко нарезать.
  3. В отдельной емкости смешать сыр и зелень с чесноком, маслом, сметаной и пряностями. Тщательно перемешать до однородности.
  4. Каждую картофелину сверху надрезать крест-накрест глубиной примерно до половины картофелины. Затем взять в руку и аккуратно сжать, чтоб картофелина приоткрылась. Положить на кусочек фольги надрезом вверх. В надрез положить 1 чайную ложку начинки и аккуратно распределить по всему надрезу. Фольгу скрепить сверху.
  5. Выложить завернутые в фольгу картофелины на противень и запекать в духовке при 190 ºС 15-20 минут.
  6. Подавать со свежими овощами или слабосоленой сельдью.

Полезный совет

В начинку можно добавить поджаренный бекон.

Смотрите видео, как приготовить печеный картофель на мангале:

Напомним, ранее мы писали, как запечь картошку кусочками в духовке в фольге. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить картофельные крокеты с сыром и грибами.

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Источник: Сегодня
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