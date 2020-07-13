Рецепт запеченной рыбы с помидорами и сыром в духовке

Для этого блюда подойдут такие виды рыбы, как треска, хек или тилапия

Рыбная запеканка в духовке с помидорами, зеленью и сыром – вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить на ужин. Для запеканки желательно выбирать нежирные сорта рыбы. Если у вас есть маленькие порционные формочки, приготовьте блюдо в них.

Запеченная рыба с помидорами и сыром

Рыбная запеканка в духовке

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

129 ккал на 100 г

Ингредиенты:

600-700 г белой рыбы

50-70 г твердого сыра

1-2 помидора

3-4 ст. л. сметаны

3-4 зубчика чеснока

1 пучок зелени петрушки

Соль и черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Филе рыбы нарезать на куски среднего размера. Посолить, поперчить и выложить в форму для запекания. После этого хорошо смазать сметаной. Чеснок мелко порубить и посыпать им рыбу, смазанную сметаной. Помидоры помыть, вырезать плодоножки и нарезать в виде кружочков. Выложить их сверху на рыбу, посолить. Натереть твердый сыр на крупной терке, а зелень мелко порубить ножом. После этого смешать в мисочке сыр и зелень. Посыпать смесью сыра и зелени нарезанные помидоры. После этого отправить форму с рыбой в духовку, разогретую до 180 ºС. Запекать около 30 минут – сыр должен расплавиться, а сверху образоваться аппетитная корочка.

Полезный совет

Если будете готовить замороженное филе рыбы, переложите его из морозилки в холодильник за сутки – для разморозки. Потом обязательно обсушите рыбу бумажным полотенцем.

Смотрите видео, как сделать рыбную запеканку с морковью:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить запеканку из кабачков с помидорами. Сегодня.Lifestyle также писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками.

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