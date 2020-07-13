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Рецепт запеченной рыбы с помидорами и сыром в духовке

Сегодня, 16:37

Для этого блюда подойдут такие виды рыбы, как треска, хек или тилапия

Рыбная запеканка в духовке с помидорами, зеленью и сыром – вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить на ужин. Для запеканки желательно выбирать нежирные сорта рыбы. Если у вас есть маленькие порционные формочки, приготовьте блюдо в них.

Запеченная рыба с помидорами и сыром

Рыбная запеканка в духовке
Рыбная запеканка в духовке

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 129 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 600-700 г белой рыбы
  • 50-70 г твердого сыра
  • 1-2 помидора
  • 3-4 ст. л. сметаны
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1 пучок зелени петрушки
  • Соль и черный молотый перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Филе рыбы нарезать на куски среднего размера. Посолить, поперчить и выложить в форму для запекания. После этого хорошо смазать сметаной.
  2. Чеснок мелко порубить и посыпать им рыбу, смазанную сметаной.
  3. Помидоры помыть, вырезать плодоножки и нарезать в виде кружочков. Выложить их сверху на рыбу, посолить.
  4. Натереть твердый сыр на крупной терке, а зелень мелко порубить ножом. После этого смешать в мисочке сыр и зелень.
  5. Посыпать смесью сыра и зелени нарезанные помидоры. После этого отправить форму с рыбой в духовку, разогретую до 180 ºС. Запекать около 30 минут – сыр должен расплавиться, а сверху образоваться аппетитная корочка.

Полезный совет

Если будете готовить замороженное филе рыбы, переложите его из морозилки в холодильник за сутки – для разморозки. Потом обязательно обсушите рыбу бумажным полотенцем.

Смотрите видео, как сделать рыбную запеканку с морковью:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить запеканку из кабачков с помидорами. Сегодня.Lifestyle также писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками.

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Источник: Сегодня
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