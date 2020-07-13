Рецепт запеченной рыбы с помидорами и сыром в духовке
Для этого блюда подойдут такие виды рыбы, как треска, хек или тилапия
Рыбная запеканка в духовке с помидорами, зеленью и сыром – вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить на ужин. Для запеканки желательно выбирать нежирные сорта рыбы. Если у вас есть маленькие порционные формочки, приготовьте блюдо в них.
Запеченная рыба с помидорами и сыром
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 129 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 600-700 г белой рыбы
- 50-70 г твердого сыра
- 1-2 помидора
- 3-4 ст. л. сметаны
- 3-4 зубчика чеснока
- 1 пучок зелени петрушки
- Соль и черный молотый перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Филе рыбы нарезать на куски среднего размера. Посолить, поперчить и выложить в форму для запекания. После этого хорошо смазать сметаной.
- Чеснок мелко порубить и посыпать им рыбу, смазанную сметаной.
- Помидоры помыть, вырезать плодоножки и нарезать в виде кружочков. Выложить их сверху на рыбу, посолить.
- Натереть твердый сыр на крупной терке, а зелень мелко порубить ножом. После этого смешать в мисочке сыр и зелень.
- Посыпать смесью сыра и зелени нарезанные помидоры. После этого отправить форму с рыбой в духовку, разогретую до 180 ºС. Запекать около 30 минут – сыр должен расплавиться, а сверху образоваться аппетитная корочка.
Полезный совет
Если будете готовить замороженное филе рыбы, переложите его из морозилки в холодильник за сутки – для разморозки. Потом обязательно обсушите рыбу бумажным полотенцем.
Смотрите видео, как сделать рыбную запеканку с морковью:
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