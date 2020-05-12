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Рецепт запеченных куриных крылышек в пивном маринаде

Готовим аппетитную горячую закуску

Ирина Павлина
Сегодня, 11:09

Запеченные куриные крылышки на мангале – прекрасная горячая закуска для пикника на даче. В нашем рецепте они маринуются в смеси пива, кетчупа, меда и чеснока, а подаются к столу с пряным соусом из баклажанов.

Куриные крылья с соусом из баклажанов

Куриные крылья на мангале
Куриные крылья на мангале
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 186 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Крылышки куриные – 1 кг
  • Пиво – 0,5 л
  • Мед – 5-6 ст. л.
  • Кетчуп (или томатный соус, паста) – 5-6 ст. л.
  • Чеснок – 5-6 зубчиков
  • Перец разных видов, соль – по вкусу

Для соуса:

  • Баклажан – 2 шт.
  • Майонез – 30 г
  • Чеснок – 2 зубка
  • Соевый соус – 10 г

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Способ приготовления:

  1. Куриные крылышки моем и разделяем на фаланги.
  2. Для маринада чеснок измельчаем, горошины перца слегка давим с солью, кетчупом и медом, тщательно размешиваем и намазываем крылышки. Добавляем к ним пиво и маринуем 30-60 минут.
  3. На пикнике жарим на решетке для гриля.
  4. Соус готовим, пока маринуются крылья. Неочищенные баклажаны запекаем в духовке при температуре 180 °С в течение 25 минут. Даем остыть и очищаем шкурки. Кладем баклажан в блендер с остальными ингредиентами и перебиваем до однородной массы.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Смотрите видео, как сделать куриные крылышки барбекю:

Напомним, ранее мы делились рецептами хрустящих крылышек к пиву. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать сырные наггетсы.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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