Рецепт запеченных куриных крылышек в пивном маринаде

Готовим аппетитную горячую закуску

Запеченные куриные крылышки на мангале – прекрасная горячая закуска для пикника на даче. В нашем рецепте они маринуются в смеси пива, кетчупа, меда и чеснока, а подаются к столу с пряным соусом из баклажанов.

Куриные крылья с соусом из баклажанов

Куриные крылья на мангале Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

186 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Крылышки куриные – 1 кг

Пиво – 0,5 л

Мед – 5-6 ст. л.

Кетчуп (или томатный соус, паста) – 5-6 ст. л.

Чеснок – 5-6 зубчиков

Перец разных видов, соль – по вкусу

Для соуса:

Баклажан – 2 шт.

Майонез – 30 г

Чеснок – 2 зубка

Соевый соус – 10 г

Способ приготовления:

Куриные крылышки моем и разделяем на фаланги. Для маринада чеснок измельчаем, горошины перца слегка давим с солью, кетчупом и медом, тщательно размешиваем и намазываем крылышки. Добавляем к ним пиво и маринуем 30-60 минут. На пикнике жарим на решетке для гриля. Соус готовим, пока маринуются крылья. Неочищенные баклажаны запекаем в духовке при температуре 180 °С в течение 25 минут. Даем остыть и очищаем шкурки. Кладем баклажан в блендер с остальными ингредиентами и перебиваем до однородной массы.

Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Смотрите видео, как сделать куриные крылышки барбекю:

Напомним, ранее мы делились рецептами хрустящих крылышек к пиву. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать сырные наггетсы.

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