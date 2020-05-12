Рецепт запеченных куриных крылышек в пивном маринаде
Готовим аппетитную горячую закуску
Запеченные куриные крылышки на мангале – прекрасная горячая закуска для пикника на даче. В нашем рецепте они маринуются в смеси пива, кетчупа, меда и чеснока, а подаются к столу с пряным соусом из баклажанов.
Куриные крылья с соусом из баклажанов
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 186 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Крылышки куриные – 1 кг
- Пиво – 0,5 л
- Мед – 5-6 ст. л.
- Кетчуп (или томатный соус, паста) – 5-6 ст. л.
- Чеснок – 5-6 зубчиков
- Перец разных видов, соль – по вкусу
Для соуса:
- Баклажан – 2 шт.
- Майонез – 30 г
- Чеснок – 2 зубка
- Соевый соус – 10 г
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Способ приготовления:
- Куриные крылышки моем и разделяем на фаланги.
- Для маринада чеснок измельчаем, горошины перца слегка давим с солью, кетчупом и медом, тщательно размешиваем и намазываем крылышки. Добавляем к ним пиво и маринуем 30-60 минут.
- На пикнике жарим на решетке для гриля.
- Соус готовим, пока маринуются крылья. Неочищенные баклажаны запекаем в духовке при температуре 180 °С в течение 25 минут. Даем остыть и очищаем шкурки. Кладем баклажан в блендер с остальными ингредиентами и перебиваем до однородной массы.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.
Смотрите видео, как сделать куриные крылышки барбекю:
Напомним, ранее мы делились рецептами хрустящих крылышек к пиву. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать сырные наггетсы.
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