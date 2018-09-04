Рецепт завтрака от Григория Германа: омлет с творожными шариками, рукколой и брынзой

Телеведущий канала "Украина" поделился фирменным рецептом омлета

Омлет по рецепту Григория Германа Фото: facebook.com/germancooks

"Омлет с творожным шариками, рукколой и брынзой. Делаем творожные сферы со специями. Какие? А вот такие! Творожные!

Честно, как на духу. Подсмотрел идею у прибалтов. Эти хитрые бестии как-то завезли в наши края партию таких шариков, я их купил, восхитился, а потом шарики исчезли из продажи. И пришлось выкручиваться! Тем более, что все до неприличия просто", – написал Григорий Герман в своем Facebook.

Омлет с творожным шариками, рукколой и брынзой

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.

Молоко – 50 мл

Сливочное масло – 50 гр

Творог нежирный – 100 г

Рикотта – 150 г

Перец острый – 1 шт.

Брынза – 100 г

Растительное масло

Руккола

Паприка, тимьян, орегано, соль, перец

Рецепт приготовления:

Для шариков в миске тщательно смешиваем рикотту и творог. Режем острый перец, тщательно вычищая перегородки и семена. Добавляем в творожную смесь по щепотке перца, паприки, тимьяна и орегано. Еще раз тщательно перемешиваем. Должна получится пластичная масса. Катаем шарики. Если липнет к рукам – слегка сбрызните ладони оливковым маслом. Пару – тройку шаров оставляем на столе. Заливаем в банку подходящего объема оливковое масло и погружаем туда остальных творожных красавцев. Ставим в холодильник. По мере надобности – достаем. Взбиваем яйца с молоком, солим. Греем сковородку и духовку. Печку – на 180 С. На сковородку наливаем немного растительного масла. Как нагреется – добавляем сливочное. Чуть только оно разойдется – выливаем омлетную массу. Слегка только схватится снизу – выкладываем на омлет творожные шарики, брынзу и рукколу. Затем ставим в духовку на 5 минут. Просто, чтобы схватилась омлетная масса.

"Поиграйтесь с пропорциями, специями, травами... Оно того стоит. Потому что утром, даже если без омлета, на обширный кусок вкусного хлеба такой шарик извлечь... Да со сладким кофе...", – посоветовал Григорий Герман.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом приготовления сырников в микроволновой печи. Мы также рассказывали, как приготовить рулет из омлета с зеленью и сыром.

Смотрите видео, как приготовить омлет на сметане с сыром по рецепту Григория Германа: