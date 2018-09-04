Рецепт завтрака от Григория Германа: омлет с творожными шариками, рукколой и брынзой
Телеведущий канала "Украина" поделился фирменным рецептом омлета
"Омлет с творожным шариками, рукколой и брынзой. Делаем творожные сферы со специями. Какие? А вот такие! Творожные!
Честно, как на духу. Подсмотрел идею у прибалтов. Эти хитрые бестии как-то завезли в наши края партию таких шариков, я их купил, восхитился, а потом шарики исчезли из продажи. И пришлось выкручиваться! Тем более, что все до неприличия просто", – написал Григорий Герман в своем Facebook.
Омлет с творожным шариками, рукколой и брынзой
Ингредиенты:
- Яйца куриные – 2 шт.
- Молоко – 50 мл
- Сливочное масло – 50 гр
- Творог нежирный – 100 г
- Рикотта – 150 г
- Перец острый – 1 шт.
- Брынза – 100 г
- Растительное масло
- Руккола
- Паприка, тимьян, орегано, соль, перец
Рецепт приготовления:
- Для шариков в миске тщательно смешиваем рикотту и творог. Режем острый перец, тщательно вычищая перегородки и семена.
- Добавляем в творожную смесь по щепотке перца, паприки, тимьяна и орегано. Еще раз тщательно перемешиваем. Должна получится пластичная масса. Катаем шарики. Если липнет к рукам – слегка сбрызните ладони оливковым маслом.
- Пару – тройку шаров оставляем на столе. Заливаем в банку подходящего объема оливковое масло и погружаем туда остальных творожных красавцев. Ставим в холодильник. По мере надобности – достаем.
- Взбиваем яйца с молоком, солим. Греем сковородку и духовку. Печку – на 180 С.
- На сковородку наливаем немного растительного масла. Как нагреется – добавляем сливочное. Чуть только оно разойдется – выливаем омлетную массу.
- Слегка только схватится снизу – выкладываем на омлет творожные шарики, брынзу и рукколу. Затем ставим в духовку на 5 минут. Просто, чтобы схватилась омлетная масса.
"Поиграйтесь с пропорциями, специями, травами... Оно того стоит. Потому что утром, даже если без омлета, на обширный кусок вкусного хлеба такой шарик извлечь... Да со сладким кофе...", – посоветовал Григорий Герман.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом приготовления сырников в микроволновой печи. Мы также рассказывали, как приготовить рулет из омлета с зеленью и сыром.
Смотрите видео, как приготовить омлет на сметане с сыром по рецепту Григория Германа: