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Рецепт зеленых яичных блинчиков с ветчиной от Найджелы Лоусон

Найджела Лоусон – британская журналистка, ресторанный критик и автор кулинарных книг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Найджела Лоусон
Найджела Лоусон
Фото: Pinterest

"Честно говоря, этот завтрак выходного дня можно подавать в любое время суток. По моему опыту, яйца с домашним соусом песто и ветчиной очень нравятся детям. Еще один плюс – это совершенно здоровое блюдо", – прокомментировала рецепт Найджела Лоусон.

Зеленые яичные блины с ветчиной

Фото: Lis Parsons

Ингредиенты:

  • 75 г соуса песто
  • 1 большое яйцо
  • 75 г обычной муки
  • 150 мл полуобезжиренного молока
  • масло для жарки
  • 5 больших тонких ломтиков ветчины

Рецепт приготовления:

  1. Смешайте или взбейте в блендере соус песто, яйцо, муку и молоко, чтобы получилось жидкое тесто.
  2. Смажьте сковороду для блинов, вытерев остатки масла кухонным полотенцем, и поставьте на средний огонь.
  3. Наливая примерно по 100 мл / 1/2 стакана жидкого теста, пожарьте пять тонких блинчиков. 
  4. Выкладывайте блины между кусками пергаментной бумаги. Когда вы закончите их готовить, положите по кусочку ветчины на каждый блин и сверните или сложите в треугольники – или как вам нравится!

Напомним, ранее мы делились рецептом чили кон карне под крышечками из кукурузного хлеба от Найджелы Лоусон. "Сегодня" также писали, как приготовить десерт "Персик Мелба" по ее рецепту.

Смотрите видео, как выбрать безопасные яйца:

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Источник: Сегодня
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