Рецепт жареной молодой картошки с грибами и чесноком

Готовим молодую картошку на сковороде

Молодой картофель отличается низким содержанием крахмала, поэтому не слишком хорошо подходит для жарки. Но если молодую картошку сначала отварить, а затем обжарить вместе со сливочным маслом и медом, она выйдет очень вкусной и аппетитной, с красивой румяной корочкой.

А если вы добавите к картофелю жареные грибы с луком и чесночную заправку, то получите восхитительное блюдо для летнего ужина.

Молодой картофель с грибами

Молодая картошка с грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

102 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г картофеля

200 г шампиньонов или лесных грибов

1 луковица

40 мл подсолнечного масла

2 зубчика чеснока

Несколько веточек петрушки или укропа

Соль, перец – по вкусу

20 г сливочного масла

1 ч. л. меда

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Способ приготовления:

Картофель хорошо помыть, выложить в кастрюлю, залить водой и поставить на плиту. Воду немного посолить. Варить картофель 10-15 минут до готовности, процедить. Грибы почистить и помыть. Крупные разрезать на две части. Лук почистить и тонко нарезать. Выложить на разогретую сковороду с подсолнечным маслом, обжарить до мягкости. Затем добавить грибы и готовить до румяной корочки. Чеснок почистить и помыть. Зелень помыть и обсушить. Зелень мелко нарезать и выложить в мисочку вместе с измельченным чесноком. Перемешать зелень с чесноком. Если нужно, немного поперчить. Сливочное масло и мед выложить на сковороду. Нагреть и перемешать. Отварной картофель подсушить и выложить на сковороду с медом и сливочным маслом. Быстро обжарить молодой картофель на сковороде с маслом и медом до золотистой корочки.

Как подавать блюдо

Перемешать картофель, грибы с луком, зеленью и укропом и подавать.

Смотрите видео, как приготовить картошку на мангале:

Напомним, ранее мы делились рецептом молодой картошки с мясом. Кроме этого, мы писали, как сделать картофельную запеканку с грибами и фаршем в мультиварке.

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