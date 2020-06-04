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Рецепт жареной молодой картошки с грибами и чесноком

Сегодня, 15:53

Готовим молодую картошку на сковороде

Молодой картофель отличается низким содержанием крахмала, поэтому не слишком хорошо подходит для жарки. Но если молодую картошку сначала отварить, а затем обжарить вместе со сливочным маслом и медом, она выйдет очень вкусной и аппетитной, с красивой румяной корочкой.

А если вы добавите к картофелю жареные грибы с луком и чесночную заправку, то получите восхитительное блюдо для летнего ужина.

Молодой картофель с грибами

Молодая картошка с грибами
Молодая картошка с грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 102 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля
  • 200 г шампиньонов или лесных грибов
  • 1 луковица
  • 40 мл подсолнечного масла
  • 2 зубчика чеснока
  • Несколько веточек петрушки или укропа
  • Соль, перец – по вкусу
  • 20 г сливочного масла
  • 1 ч. л. меда

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Способ приготовления:

  1. Картофель хорошо помыть, выложить в кастрюлю, залить водой и поставить на плиту. Воду немного посолить. Варить картофель 10-15 минут до готовности, процедить.
  2. Грибы почистить и помыть. Крупные разрезать на две части.
  3. Лук почистить и тонко нарезать. Выложить на разогретую сковороду с подсолнечным маслом, обжарить до мягкости.
  4. Затем добавить грибы и готовить до румяной корочки.
  5. Чеснок почистить и помыть. Зелень помыть и обсушить.
  6. Зелень мелко нарезать и выложить в мисочку вместе с измельченным чесноком. Перемешать зелень с чесноком. Если нужно, немного поперчить.
  7. Сливочное масло и мед выложить на сковороду. Нагреть и перемешать.
  8. Отварной картофель подсушить и выложить на сковороду с медом и сливочным маслом.
  9. Быстро обжарить молодой картофель на сковороде с маслом и медом до золотистой корочки.

Как подавать блюдо

Перемешать картофель, грибы с луком, зеленью и укропом и подавать.

Смотрите видео, как приготовить картошку на мангале:

Напомним, ранее мы делились рецептом молодой картошки с мясом. Кроме этого, мы писали, как сделать картофельную запеканку с грибами и фаршем в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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