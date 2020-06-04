Рецепт жареной молодой картошки с грибами и чесноком
Готовим молодую картошку на сковороде
Молодой картофель отличается низким содержанием крахмала, поэтому не слишком хорошо подходит для жарки. Но если молодую картошку сначала отварить, а затем обжарить вместе со сливочным маслом и медом, она выйдет очень вкусной и аппетитной, с красивой румяной корочкой.
А если вы добавите к картофелю жареные грибы с луком и чесночную заправку, то получите восхитительное блюдо для летнего ужина.
Молодой картофель с грибами
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 102 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 200 г шампиньонов или лесных грибов
- 1 луковица
- 40 мл подсолнечного масла
- 2 зубчика чеснока
- Несколько веточек петрушки или укропа
- Соль, перец – по вкусу
- 20 г сливочного масла
- 1 ч. л. меда
Способ приготовления:
- Картофель хорошо помыть, выложить в кастрюлю, залить водой и поставить на плиту. Воду немного посолить. Варить картофель 10-15 минут до готовности, процедить.
- Грибы почистить и помыть. Крупные разрезать на две части.
- Лук почистить и тонко нарезать. Выложить на разогретую сковороду с подсолнечным маслом, обжарить до мягкости.
- Затем добавить грибы и готовить до румяной корочки.
- Чеснок почистить и помыть. Зелень помыть и обсушить.
- Зелень мелко нарезать и выложить в мисочку вместе с измельченным чесноком. Перемешать зелень с чесноком. Если нужно, немного поперчить.
- Сливочное масло и мед выложить на сковороду. Нагреть и перемешать.
- Отварной картофель подсушить и выложить на сковороду с медом и сливочным маслом.
- Быстро обжарить молодой картофель на сковороде с маслом и медом до золотистой корочки.
Как подавать блюдо
Перемешать картофель, грибы с луком, зеленью и укропом и подавать.
Смотрите видео, как приготовить картошку на мангале:
Напомним, ранее мы делились рецептом молодой картошки с мясом. Кроме этого, мы писали, как сделать картофельную запеканку с грибами и фаршем в мультиварке.
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