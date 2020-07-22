Рецепт жаркого из курицы с зеленым горошком и сметаной
Готовим аппетитные куриные бедрышки в сметанном соусе на сковороде
Это летнее жаркое с курицей, горошком и луком-пореем идеально подойдет для особого семейного обеда. Сочетание сочных бедрышек, нежного зеленого горошка и хрустящей хлебной крошки никого не оставит равнодушным.
На гарнир к блюду можно подать фаршированный картофель с беконом и сыром, отварной рис, макароны или пюре.
Курица с зеленым горошком и сметаной
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 400 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 3 шт. лука-порея
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. масла
- 8 маленьких куриных бедер
- 500 мл куриного бульона
- 1 ст.л. дижонской горчицы
- 75 г сметаны
- 200 г замороженного горошка
- 3 ст.л. панировочных сухарей
- Маленький пучок петрушки
Способ приготовления:
- Лук-порей тонко нарежьте. Возьмите сковороду, пригодную для духовки, и обжарьте его на сливочном масле до мягкости. Это займет около 10 минут.
- Положите курицу кожей вниз на большую антипригарную сковороду. Обжарьте до золотистого цвета с двух сторон. При необходимости влейте оливковое масло. Добавьте бедрышки к луку-порею, оставив жир на сковороде.
- Влейте бульон в блюдо и доведите до кипения, хорошо приправьте, накройте крышкой и готовьте 30 минут на медленном огне. Добавьте горчицу, сметану и горошек, доведите до кипения.
- Включите режим "Гриль" в духовке. Смешайте панировочные сухари и мелко порубленную петрушку, посыпьте курицу и подрумяньте.
Полезный совет
Чтобы блюдо было удобнее есть, покупайте филе куриных бедер без кости.
Смотрите видео, как сделать куриные маффины из фарша:
Напомним, ранее мы писали, как правильно варить молодой зеленый горошек.
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