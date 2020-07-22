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Рецепт жаркого из курицы с зеленым горошком и сметаной

Сегодня, 17:19

Готовим аппетитные куриные бедрышки в сметанном соусе на сковороде

Это летнее жаркое с курицей, горошком и луком-пореем идеально подойдет для особого семейного обеда. Сочетание сочных бедрышек, нежного зеленого горошка и хрустящей хлебной крошки никого не оставит равнодушным.

На гарнир к блюду можно подать фаршированный картофель с беконом и сыром, отварной рис, макароны или пюре.

Курица с зеленым горошком и сметаной

Курица в сметаном соусе с горошком
Курица в сметаном соусе с горошком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 400 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 3 шт. лука-порея
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. масла
  • 8 маленьких куриных бедер
  • 500 мл куриного бульона
  • 1 ст.л. дижонской горчицы
  • 75 г сметаны
  • 200 г замороженного горошка
  • 3 ст.л. панировочных сухарей
  • Маленький пучок петрушки

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Способ приготовления:

  1. Лук-порей тонко нарежьте. Возьмите сковороду, пригодную для духовки, и обжарьте его на сливочном масле до мягкости. Это займет около 10 минут.
  2. Положите курицу кожей вниз на большую антипригарную сковороду. Обжарьте до золотистого цвета с двух сторон. При необходимости влейте оливковое масло. Добавьте бедрышки к луку-порею, оставив жир на сковороде.
  3. Влейте бульон в блюдо и доведите до кипения, хорошо приправьте, накройте крышкой и готовьте 30 минут на медленном огне. Добавьте горчицу, сметану и горошек, доведите до кипения.
  4. Включите режим "Гриль" в духовке. Смешайте панировочные сухари и мелко порубленную петрушку, посыпьте курицу и подрумяньте.

Полезный совет

Чтобы блюдо было удобнее есть, покупайте филе куриных бедер без кости.

Смотрите видео, как сделать куриные маффины из фарша:

Напомним, ранее мы писали, как правильно варить молодой зеленый горошек.

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Источник: Сегодня
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