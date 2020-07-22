Рецепт жаркого из курицы с зеленым горошком и сметаной

Готовим аппетитные куриные бедрышки в сметанном соусе на сковороде

Это летнее жаркое с курицей, горошком и луком-пореем идеально подойдет для особого семейного обеда. Сочетание сочных бедрышек, нежного зеленого горошка и хрустящей хлебной крошки никого не оставит равнодушным.

На гарнир к блюду можно подать фаршированный картофель с беконом и сыром, отварной рис, макароны или пюре.

Курица с зеленым горошком и сметаной

Курица в сметаном соусе с горошком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

400 ккал на порцию

Ингредиенты:

3 шт. лука-порея

2 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. масла

8 маленьких куриных бедер

500 мл куриного бульона

1 ст.л. дижонской горчицы

75 г сметаны

200 г замороженного горошка

3 ст.л. панировочных сухарей

Маленький пучок петрушки

Способ приготовления:

Лук-порей тонко нарежьте. Возьмите сковороду, пригодную для духовки, и обжарьте его на сливочном масле до мягкости. Это займет около 10 минут. Положите курицу кожей вниз на большую антипригарную сковороду. Обжарьте до золотистого цвета с двух сторон. При необходимости влейте оливковое масло. Добавьте бедрышки к луку-порею, оставив жир на сковороде. Влейте бульон в блюдо и доведите до кипения, хорошо приправьте, накройте крышкой и готовьте 30 минут на медленном огне. Добавьте горчицу, сметану и горошек, доведите до кипения. Включите режим "Гриль" в духовке. Смешайте панировочные сухари и мелко порубленную петрушку, посыпьте курицу и подрумяньте.

Полезный совет

Чтобы блюдо было удобнее есть, покупайте филе куриных бедер без кости.

Смотрите видео, как сделать куриные маффины из фарша:

Напомним, ранее мы писали, как правильно варить молодой зеленый горошек.

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