Рецепт жюльена из белых грибов, сметаны и сыра
Готовим аппетитную осеннюю закуску
Жюльен с грибами – одна из самых популярных горячих закусок. Сначала все ингредиенты для нее режут соломкой, обжаривают на сковороде и заливают сливками. После чего перекладывают в специальные формочки-кокотницы, посыпают тертым сыром и запекают жюльен в духовке до золотистого цвета.
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Во время приготовления тонкие брусочки грибов со всех сторон обволакиваются соусом, сохраняя нежный вкус и консистенцию.
Жюльен из белых грибов
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 124 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Белые грибы (свежие или мороженые) – 200 г
- Шампиньоны (свежие или мороженые) – 200 г
- Лук репчатый – 1 большая луковица
- Сметана (25%) – 150 г
- Сыр твердый тертый – 100 г
- Соль и перец – по вкусу
- Крахмал (картофельный или кукурузный) – 1 ч.л.
- Трюфельное масло – 1 ч.л. (по желанию)
- Масло сливочное – 1 ст.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
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Способ приготовления:
- Нарезать мелко лук, шампиньоны и белые нарезать соломкой (жюльеном).
- Крахмал залить полстаканом холодной кипяченой воды и хорошо размешать.
- Нагреть сковороду, налить растительное масло и растопить в нем сливочное.
- Добавить лук, обжарить до мягкости.
- Выложить грибы и жарить около 3-5 минут.
- Добавить сметану, дать закипеть, посолить и поперчить. Влить смесь с крахмалом, быстро хорошо размешать.
- Добавить часть тертого сырого, размешать. Полить трюфельным маслом и еще размешать.
- Выложить жюльен ложкой в кокотницы, посыпать сыром, поставить в горячую духовку перед подачей (220 градусов Цельсия) на 2-3 минуты.
Как избежать отравления лесными грибами
Эксперты советуют вообще не собирать грибы в лесу, а покупать в магазинах. Если же вы все-таки принесли корзинку из леса, во время приготовления необходимо соблюдать несколько условий: перебрать урожай в сухом виде, затем отварить в течение 20 минут в подсоленной воде, промыть холодной и дальше готовить на свой вкус. И ни в коем случае не давать этот продукт пожилым людям и детям.
Напомним, ранее мы делились рецептами блюд из белых грибов. "Сегодня" также писали, как приготовить равиоли с белыми грибами.
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