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Рецепт жюльена из белых грибов, сметаны и сыра

Готовим аппетитную осеннюю закуску

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:40
Грибной жюльен
Грибной жюльен
Фото: Depositphotos

Жюльен с грибами – одна из самых популярных горячих закусок. Сначала все ингредиенты для нее режут соломкой, обжаривают на сковороде и заливают сливками. После чего перекладывают в специальные формочки-кокотницы, посыпают тертым сыром и запекают жюльен в духовке до золотистого цвета.

Смотрите видео, как выбрать свежие шампиньоны:

Во время приготовления тонкие брусочки грибов со всех сторон обволакиваются соусом, сохраняя нежный вкус и консистенцию. 

Жюльен из белых грибов

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 124 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Белые грибы (свежие или мороженые) – 200 г
  • Шампиньоны (свежие или мороженые) – 200 г
  • Лук репчатый – 1 большая луковица
  • Сметана (25%) – 150 г
  • Сыр твердый тертый – 100 г
  • Соль и перец – по вкусу
  • Крахмал (картофельный или кукурузный) – 1 ч.л.
  • Трюфельное масло – 1 ч.л. (по желанию)
  • Масло сливочное – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

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Способ приготовления:

  1. Нарезать мелко лук, шампиньоны и белые нарезать соломкой (жюльеном).
  2. Крахмал залить полстаканом холодной кипяченой воды и хорошо размешать.
  3. Нагреть сковороду, налить растительное масло и растопить в нем сливочное. 
  4. Добавить лук, обжарить до мягкости. 
  5. Выложить грибы и жарить около 3-5 минут. 
  6. Добавить сметану, дать закипеть, посолить и поперчить. Влить смесь с крахмалом, быстро хорошо размешать. 
  7. Добавить часть тертого сырого, размешать. Полить трюфельным маслом и еще размешать. 
  8. Выложить жюльен ложкой в кокотницы, посыпать сыром, поставить в горячую духовку перед подачей (220 градусов Цельсия) на 2-3 минуты.

Как избежать отравления лесными грибами

Эксперты советуют вообще не собирать грибы в лесу, а покупать в магазинах. Если же вы все-таки принесли корзинку из леса, во время приготовления необходимо соблюдать несколько условий: перебрать урожай в сухом виде, затем отварить в течение 20 минут в подсоленной воде, промыть холодной и дальше готовить на свой вкус. И ни в коем случае не давать этот продукт пожилым людям и детям.

Напомним, ранее мы делились рецептами блюд из белых грибов. "Сегодня" также писали, как приготовить равиоли с белыми грибами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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