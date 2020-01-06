Что приготовить на ужин на Рождество: рецепты праздничных блюд
Если вы еще не решили, что приготовить на Рождество 2020, мы с удовольствием поможем вам в этом вопросе
Рождество — один из самых важных для христиан праздников. По православной традиции, 7 января верующие накрывают стол, на котором должно быть двенадцать блюд – по числу апостолов.
Смотрите видео, как празднуют Рождество в разных странах:
Главная роль в этот день отводится кутье, которая ставится в середине стола. Ее окружают разнообразные мясные, рыбные и овощные блюда.
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Кутья из пшеницы
Ингредиенты:
- Пшеница — 2 стакана
- Мак — 1 стакан
- Мед или сахар — 100 г или ½ стакана
- Очищенные орехи — 50 г
- Изюм — 50 г
- Соль
- Вода
Способ приготовления:
- Пшеницу перебрать, промыть, всыпать в кипяток, довести до кипения, откинуть на сито, облить холодной водой, сложить в кастрюлю или глиняный горшок, снова залить водой и варить до готовности зерен.
- Вымыть стакан мака, обдать его кипятком, а затем холодной водой, истолочь в ступке, пока масса не побелеет, добавить мед, можно немного соли.
- Всыпать измельченные орехи, ошпаренный кипятком и процеженный изюм.
- Влить в кутью холодную кипяченую воду по вкусу.
Совет: На Рождество можно приготовить и "богатую" кутью. Для этого понадобятся: 300 г пшеничной крупы (крупной), 200 г кипящей воды, 100 г меда, 200 г молока, 200 г сливок.
Пшеницу следует засыпать в подогретую воду, отварить до готовности. Только после этого добавить наполнители, плотно закрыть крышкой и поставить в теплое место допревать, закутав во что-то теплое (одеяло, платок).
Мясной холодец
Ингредиенты:
- Крыло индейки — 1 штука
- Говядина на кости — 500 г
- Курица — половина тушки
- Говяжий хвост или утиные — 500 г
- Лук репчатый — 1 штука
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Помыть мясо и сложить его в кастрюлю. Залить холодной водой до краев. Поставить на огонь, довести до кипения и снять пену. Затем уменьшить огонь до минимума и варить около 6 часов. Доливать воду не нужно.
- Через 2-3 часа после начала варки добавить очищенную целую луковицу и соль. Примерно за час до конца варки добавить в бульон пару раздавленных зубчиков чеснока.
- Шумовкой достать мясо на блюдо и дать ему остыть. Разобрать на кусочки руками. Лук и чеснок выбросить.
- Разложить мясо по формочкам, залить процеженным через сито бульоном. Дать холодцу застыть в прохладном месте.
Буженина в духовке
Ингредиенты:
- Свинина (окорочная часть, крестец) — 1 кг
- Чеснок — 2 зубчика
- Горчица — 2 ч.л.
- Соль
- Специи по вкусу (майоран, орегано, смесь молотых перцев, хмели-сунели)
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 200 ºС.
- Свинину помыть и обсушить. Сделать острым ножом проколы по всей поверхности.
- Очищенные зубчики чеснока разрезать на 4-5 кусочков и нашпиговать ими мясо.
- Смешать горчицу двух видов, соль и специи. Обмазать мясо пряной горчицей и оставить мариноваться на 1-2 часа. Затем завернуть свинину в два слоя фольги.
- В небольшой противень налить примерно полстакана воды и положить в него мясо. Отправить мясо в духовку на 45-60 минут. Если во время запекания вода выпарится из противня — подлить еще немного.
- Ближе к концу приготовления можно аккуратно через фольгу проткнуть свинину острым тонким ножом, тогда станет понятно, готово ли оно.
- Готовую буженину можно есть как в теплом, так и в холодном виде. На гарнир подойдут тушеные или маринованные овощи.
Голубцы по-гуцульски
Ингредиенты:
- Капуста квашеная, целая – 1 шт
- Рис длиннозернистый –1 стакан
- Кукурузная крупа – 1 стакан
- Лук – 2 шт
- Морковь – 2 шт
- Масло растительное – 5 ст.л.
- Фарш свиной, жирный – 500 г
- Тимьян свежий, рубленый – 1 ст.л.
- Укроп свежий, рубленый – 1 ст.л.
- Сало свежее – 200 г
- Перец черный молотый – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Сало нарезать небольшими кусочками. Рис перемешать с кукурузной крупой, ошпарить 2-3 раза, сливая кипяток. Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке.
- Разогреть на сковороде растительное масло и тушить на нем лук с морковью, укропом и тимьяном до мягкости, приправить солью и перцем. Добавить овощи и фарш к крупе, хорошо перемешать.
- Капусту разобрать на листья, в каждый лист завернуть немного начинки и сформировать голубцы. Выложить голубцы в кастрюлю слоями, перекладывая их салом. Залить водой, чтобы она покрыла голубцы, накрыть крышкой и томить на слабом огне несколько часов.
Запеченная утка с яблоками
Ингредиенты:
- Утка — 2 кг 300 г
- Яблоки — 2 шт.
- Чернослив — 100 г
- Картофель — 8 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Соль, перец черный — по вкусу,
- Масло растительное — 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Подготовленную тушку утку хорошо промыть. В большую кастрюлю влить 5 литров воды, всыпать 350 г крупной соли, размешать до растворения соли. Добавить утку и убрать в холодильник минимум на 12 часов.
- На следующий день воду слить, утку промыть и обсушить. Утку еще раз слегка подсолить, поперчить, натереть пропущенным через пресс чесноком.
- Яблоки помыть, почистить, нарезать кубиками. К яблокам добавить чернослив, соль, перец, перемешать.
- Начинить утку яблочной смесью, шпажками сколоть нижнее отверстие, ножки связать.
- Картофель почистить, нарезать на 2 части, посолить, поперчить, влить 2 ст.л. растительного масла, хорошо перемешать.
- В рукав для запекания положить картофель, затем, поместить нафаршированную утку.
- Закрепить края рукава и поставить запекаться в нагретую духовку до 200 градусов на 1 час 40 минут, затем, разрезать верх пакета и подрумянить утку под грилем около 10 минут.
Фаршированная щука
Ингредиенты:
- Тушка щуки весом 1 кг
- Миндаль — 10 шт.
- Корень петрушки — 1 шт.
- Лук — 2 шт.
- Оливковое масло
- Ломтик белого хлеба — 1 шт.
- Мука — 1 ч.л.
- Соль — 1 ч.л.
- Зелень петрушки
- Тертый мускатный орех
- Молотый перец
Способ приготовления:
- Щуку очистить, выпотрошить и помыть. Отделить хребет с частью филе. Из филе выбрать кости филе дважды пропустить через мясорубку и посолить.
- Фарш перемешать с намоченным и отжатым хлебом, рубленым миндалем, обжаренной в масле 1 луковицей, измельченной зеленью, специями и мукой.
- Полученным фаршем наполнить щуку, отверстие зашить. Рыбу завернуть в белую ткань, перевязать и потушить в кипящей подсоленной воде с остальным луком и корнем петрушки 35-45 минут.
Винегрет с квашеной капустой
Ингредиенты:
- Картофель — 3 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Капуста квашеная — 200 г
- Огрурцы соленые — 3 шт.
- Свекла — 2 шт.
- Лук зеленый — 1 пучок
- Растительное масло — 3 ст.л.
- Соль
- Перец черный
Способ приготовления:
- Свеклу, морковь и картофель вымыть.
- Отдельно отварить овощи до готовности. Обдать холодной водой, остудить и почистить. Нарезать мелкими кубиками.
- Соленые огурцы порезать кубиками, капусту некрупно нашинковать. Мелко порезать зеленый лук.
- Перемешать все ингредиенты, добавить растительное масло, соль и перец.
Картофельный салат с огурцами и селедкой
Ингредиенты:
- Сельдь в масле — 150 г
- Небольшой картофель — 4 шт.
- Вареные перепелиные яйца — 3-4 шт.
- По 2-3 веточки укропа, петрушки, кинзы
- Луковица — 1 шт.
- Малосольные огурцы — 2 шт.
- Горчица — 1 ч.л.
- Растительное масло
- Перец
Способ приготовления:
- Картофель помыть и отварить в кожуре до готовности. Остудить, почистить и нарезать кубиками.
- Очищенный лук нарезать кольцами. Смешать горчицу с 1 ст. л. растительного масла и перцем. Заправить картофель с луком, перемешать и отставить в сторону. Зелень вымыть, обсушить и измельчить.
- Огурцы нарезать брусочками, яйца – кружками. Добавить к картофелю с луком огурцы, яйца, зелень и кусочки сельди, перемешать. Полить растительным маслом.
Салат из курицы с овощами и сыром
Ингредиенты:
- Куриное филе — 2 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Помидоры черри — 5 шт.
- Капуста пекинская — 1 шт.
- Фета — 100 г
- Петрушка — по вкусу
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Перец порезать соломкой, пекинскую капусту нашинковать. Добавить помидоры черри, нарезанные на четвертинки, и мелко порезанную зелень.
- Куриное филе отварить и порезать небольшими кусочками, добавить в миску. Поперчить и посолить по вкусу. Заправить оливковым маслом. Выложить в салатницу. Сверху уложить сыр, порезанный кубиками.
Сырник с безе
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука — 1 стакан
- Сахарная пудра — ¼ стакана
- Щепотка соли
- Размягченное сливочное масло — 100 г
Для начинки:
- Творог — 500 г
- Яйцо — 1 шт.
- Яичные желтки — 2 шт.
- Сахар — ¾ стакана
- Сливки — 100 мл
- Ванильный пудинг — 1 упаковка
- Цедра и сок четверти лимона
- Ванильный сахар — 1 пакетик
Для безе:
- Яичные белки — 2 шт.
- Сахарная пудра — 2-3 ст.л.
- Кокосовая стружка — 20 г
- Сливочное масло — 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Смешать муку, сахарную пудру, мягкое масло и соль. Выложить в форму, застеленную пергаментной бумагой, утрамбовать руками. Поставить в холодильник, пока готовится начинка.
- Взбить миксером все ингредиенты для начинки. Вылить сверху на тесто и поставить в разогретую до 180 ºС духовку на час.
- Взбить белки миксером в пену, затем добавить сахарную пудру и взбить до мягких пиков, выложить сверху на запеканку. Готовить еще 10 минут, вынуть из духовки.
- Обжарить кокосовую стружку на сливочном масле. Посыпать сырник сверху. Полностью остудить перед подачей.
Апельсиновый кекс с шоколадной глазурью
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука — 220 г
- Сахар — 100 г
- Сливочное масло — 100 г
- Яйца — 3 шт.
- Апельсин — 1 шт.
- Коньяк — 30 мл
- Разрыхлитель — 10 г
Для глазури:
- Сливочное масло — 40 г
- Какао порошок — 3 ст. л.
- Сахар — 4 ст. л.
- Яичный белок — 1 шт.
Способ приготовления:
- Миксером взбить масло с сахаром. Добавить цедру и сок в миску с маслом, еще раз хорошо взбить.
- Добавить яйца по одному, каждый раз взбивая. Затем добавить муку, разрыхлитель и коньяк. Хорошо перемешать тесто.
- Форму для кекса смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Переложить тесто в форму и разровнять.
- Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке 30 минут, готовность проверить зубочисткой. Готовый кекс отсудить в форме. Переложить на блюдо.
- Приготовить глазурь. В сотейнике смешать сахар, какао порошок и сливочное масло. Поставить на огонь и, помешивая, довести до однородной массы. Добавить белок и хорошо взбить.
- Украсить кекс глазурью и дать ей застыть.
Узвар из сухофруктов
Ингредиенты:
- Чернослив — 200 г
- Сушеные яблоки — 200 г
- Мед — 200 г или по вкусу
- Сушеные груши — 200 г
- Изюм —100 г
- Вода
Способ приготовления:
- Сухофрукты залить на 10 минут холодной водой. Промыть. В кастрюлю влить 2 л воды, положить груши и варить на малом огне 20 минут.
- Затем добавить яблоки, чернослив и изюм. Варить 15 минут. Добавить мед, довести до кипения и снять с огня.
- Накрыть крышкой и оставить для охлаждения. Процедить и подать к столу.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить 12 постных блюд.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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