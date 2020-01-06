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Что приготовить на ужин на Рождество: рецепты праздничных блюд

Если вы еще не решили, что приготовить на Рождество 2020, мы с удовольствием поможем вам в этом вопросе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Блюда на Рождество 2020
Блюда на Рождество 2020
Фото: Depositphotos

Рождество — один из самых важных для христиан праздников. По православной традиции, 7 января верующие накрывают стол, на котором должно быть двенадцать блюд – по числу апостолов.

Смотрите видео, как празднуют Рождество в разных странах:

Главная роль в этот день отводится кутье, которая ставится в середине стола. Ее окружают разнообразные мясные, рыбные и овощные блюда.

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Кутья из пшеницы

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Кутья из пшеницы
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • Пшеница — 2 стакана
  • Мак — 1 стакан
  • Мед или сахар — 100 г или ½ стакана
  • Очищенные орехи — 50 г
  • Изюм — 50 г
  • Соль
  • Вода

Способ приготовления:

  1. Пшеницу перебрать, промыть, всыпать в кипяток, довести до кипения, откинуть на сито, облить холодной водой, сложить в кастрюлю или глиняный горшок, снова залить водой и варить до готовности зерен.
  2. Вымыть стакан мака, обдать его кипятком, а затем холодной водой, истолочь в ступке, пока масса не побелеет, добавить мед, можно немного соли.
  3. Всыпать измельченные орехи, ошпаренный кипятком и процеженный изюм.
  4. Влить в кутью холодную кипяченую воду по вкусу.

Совет: На Рождество можно приготовить и "богатую" кутью. Для этого понадобятся: 300 г пшеничной крупы (крупной), 200 г кипящей воды, 100 г меда, 200 г молока, 200 г сливок.

Пшеницу следует засыпать в подогретую воду, отварить до готовности. Только после этого добавить наполнители, плотно закрыть крышкой и поставить в теплое место допревать, закутав во что-то теплое (одеяло, платок).

Мясной холодец

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Холодец из свинины
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • Крыло индейки — 1 штука
  • Говядина на кости — 500 г
  • Курица — половина тушки
  • Говяжий хвост или утиные — 500 г
  • Лук репчатый — 1 штука
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помыть мясо и сложить его в кастрюлю. Залить холодной водой до краев. Поставить на огонь, довести до кипения и снять пену. Затем уменьшить огонь до минимума и варить около 6 часов. Доливать воду не нужно.
  2. Через 2-3 часа после начала варки добавить очищенную целую луковицу и соль. Примерно за час до конца варки добавить в бульон пару раздавленных зубчиков чеснока.
  3. Шумовкой достать мясо на блюдо и дать ему остыть. Разобрать на кусочки руками. Лук и чеснок выбросить.
  4. Разложить мясо по формочкам, залить процеженным через сито бульоном. Дать холодцу застыть в прохладном месте.

Буженина в духовке

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Буженина с горчицей
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • Свинина (окорочная часть, крестец) — 1 кг
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Горчица — 2 ч.л.
  • Соль
  • Специи по вкусу (майоран, орегано, смесь молотых перцев, хмели-сунели)

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 200 ºС.
  2. Свинину помыть и обсушить. Сделать острым ножом проколы по всей поверхности.
  3. Очищенные зубчики чеснока разрезать на 4-5 кусочков и нашпиговать ими мясо.
  4. Смешать горчицу двух видов, соль и специи. Обмазать мясо пряной горчицей и оставить мариноваться на 1-2 часа. Затем завернуть свинину в два слоя фольги.
  5. В небольшой противень налить примерно полстакана воды и положить в него мясо. Отправить мясо в духовку на 45-60 минут. Если во время запекания вода выпарится из противня — подлить еще немного.
  6. Ближе к концу приготовления можно аккуратно через фольгу проткнуть свинину острым тонким ножом, тогда станет понятно, готово ли оно.
  7. Готовую буженину можно есть как в теплом, так и в холодном виде. На гарнир подойдут тушеные или маринованные овощи.

Голубцы по-гуцульски

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Голубцы с мясом и рисом
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • Капуста квашеная, целая – 1 шт
  • Рис длиннозернистый –1 стакан
  • Кукурузная крупа – 1 стакан
  • Лук – 2 шт
  • Морковь – 2 шт
  • Масло растительное – 5 ст.л.
  • Фарш свиной, жирный – 500 г
  • Тимьян свежий, рубленый – 1 ст.л.
  • Укроп свежий, рубленый – 1 ст.л.
  • Сало свежее – 200 г
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сало нарезать небольшими кусочками. Рис перемешать с кукурузной крупой, ошпарить 2-3 раза, сливая кипяток. Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке.
  2. Разогреть на сковороде растительное масло и тушить на нем лук с морковью, укропом и тимьяном до мягкости, приправить солью и перцем. Добавить овощи и фарш к крупе, хорошо перемешать.
  3. Капусту разобрать на листья, в каждый лист завернуть немного начинки и сформировать голубцы. Выложить голубцы в кастрюлю слоями, перекладывая их салом. Залить водой, чтобы она покрыла голубцы, накрыть крышкой и томить на слабом огне несколько часов.

Запеченная утка с яблоками

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Утка с яблоками
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • Утка — 2 кг 300 г
  • Яблоки — 2 шт.
  • Чернослив — 100 г
  • Картофель — 8 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Соль, перец черный — по вкусу,
  • Масло растительное — 2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Подготовленную тушку утку хорошо промыть. В большую кастрюлю влить 5 литров воды, всыпать 350 г крупной соли, размешать до растворения соли. Добавить утку и убрать в холодильник минимум на 12 часов.
  2. На следующий день воду слить, утку промыть и обсушить. Утку еще раз слегка подсолить, поперчить, натереть пропущенным через пресс чесноком.
  3. Яблоки помыть, почистить, нарезать кубиками. К яблокам добавить чернослив, соль, перец, перемешать.
  4. Начинить утку яблочной смесью, шпажками сколоть нижнее отверстие, ножки связать.
  5. Картофель почистить, нарезать на 2 части, посолить, поперчить, влить 2 ст.л. растительного масла, хорошо перемешать.
  6. В рукав для запекания положить картофель, затем, поместить нафаршированную утку.
  7. Закрепить края рукава и поставить запекаться в нагретую духовку до 200 градусов на 1 час 40 минут, затем, разрезать верх пакета и подрумянить утку под грилем около 10 минут.

Фаршированная щука

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Щука с начинкой
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • Тушка щуки весом 1 кг
  • Миндаль — 10 шт.
  • Корень петрушки — 1 шт.
  • Лук — 2 шт.
  • Оливковое масло
  • Ломтик белого хлеба — 1 шт.
  • Мука — 1 ч.л.
  • Соль — 1 ч.л.
  • Зелень петрушки
  • Тертый мускатный орех
  • Молотый перец

Способ приготовления:

  1. Щуку очистить, выпотрошить и помыть. Отделить хребет с частью филе. Из филе выбрать кости филе дважды пропустить через мясорубку и посолить.
  2. Фарш перемешать с намоченным и отжатым хлебом, рубленым миндалем, обжаренной в масле 1 луковицей, измельченной зеленью, специями и мукой.
  3. Полученным фаршем наполнить щуку, отверстие зашить. Рыбу завернуть в белую ткань, перевязать и потушить в кипящей подсоленной воде с остальным луком и корнем петрушки 35-45 минут.

Винегрет с квашеной капустой

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Винегрет с квашеной капустой
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Картофель — 3 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Капуста квашеная — 200 г
  • Огрурцы соленые — 3 шт.
  • Свекла — 2 шт.
  • Лук зеленый — 1 пучок
  • Растительное масло — 3 ст.л.
  • Соль
  • Перец черный

Способ приготовления:

  1. Свеклу, морковь и картофель вымыть.
  2. Отдельно отварить овощи до готовности. Обдать холодной водой, остудить и почистить. Нарезать мелкими кубиками.
  3. Соленые огурцы порезать кубиками, капусту некрупно нашинковать. Мелко порезать зеленый лук.
  4. Перемешать все ингредиенты, добавить растительное масло, соль и перец.

Картофельный салат с огурцами и селедкой

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Салат из сельди
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • Сельдь в масле — 150 г
  • Небольшой картофель — 4 шт.
  • Вареные перепелиные яйца — 3-4 шт.
  • По 2-3 веточки укропа, петрушки, кинзы
  • Луковица — 1 шт.
  • Малосольные огурцы — 2 шт.
  • Горчица — 1 ч.л.
  • Растительное масло
  • Перец

Способ приготовления:

  1. Картофель помыть и отварить в кожуре до готовности. Остудить, почистить и нарезать кубиками.
  2. Очищенный лук нарезать кольцами. Смешать горчицу с 1 ст. л. растительного масла и перцем. Заправить картофель с луком, перемешать и отставить в сторону. Зелень вымыть, обсушить и измельчить.
  3. Огурцы нарезать брусочками, яйца – кружками. Добавить к картофелю с луком огурцы, яйца, зелень и кусочки сельди, перемешать. Полить растительным маслом.

Салат из курицы с овощами и сыром

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Салат из курицы
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 2 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Помидоры черри — 5 шт.
  • Капуста пекинская — 1 шт.
  • Фета — 100 г
  • Петрушка — по вкусу
  • Масло оливковое — 2 ст. л.
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Перец порезать соломкой, пекинскую капусту нашинковать. Добавить помидоры черри, нарезанные на четвертинки, и мелко порезанную зелень.
  2. Куриное филе отварить и порезать небольшими кусочками, добавить в миску. Поперчить и посолить по вкусу. Заправить оливковым маслом. Выложить в салатницу. Сверху уложить сыр, порезанный кубиками.

Сырник с безе

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Сырник с безе
Фото: taste.com.au

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука — 1 стакан
  • Сахарная пудра — ¼ стакана
  • Щепотка соли
  • Размягченное сливочное масло — 100 г

Для начинки:

  • Творог — 500 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Яичные желтки — 2 шт.
  • Сахар — ¾ стакана
  • Сливки — 100 мл
  • Ванильный пудинг — 1 упаковка
  • Цедра и сок четверти лимона
  • Ванильный сахар — 1 пакетик

Для безе:

  • Яичные белки — 2 шт.
  • Сахарная пудра — 2-3 ст.л.
  • Кокосовая стружка — 20 г
  • Сливочное масло — 1 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Смешать муку, сахарную пудру, мягкое масло и соль. Выложить в форму, застеленную пергаментной бумагой, утрамбовать руками. Поставить в холодильник, пока готовится начинка.
  2. Взбить миксером все ингредиенты для начинки. Вылить сверху на тесто и поставить в разогретую до 180 ºС духовку на час.
  3. Взбить белки миксером в пену, затем добавить сахарную пудру и взбить до мягких пиков, выложить сверху на запеканку. Готовить еще 10 минут, вынуть из духовки.
  4. Обжарить кокосовую стружку на сливочном масле. Посыпать сырник сверху. Полностью остудить перед подачей.

Апельсиновый кекс с шоколадной глазурью

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Кекс с глазурью
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука — 220 г
  • Сахар — 100 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Апельсин — 1 шт.
  • Коньяк — 30 мл
  • Разрыхлитель — 10 г

Для глазури:

  • Сливочное масло — 40 г
  • Какао порошок — 3 ст. л.
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Яичный белок — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Миксером взбить масло с сахаром. Добавить цедру и сок в миску с маслом, еще раз хорошо взбить.
  2. Добавить яйца по одному, каждый раз взбивая. Затем добавить муку, разрыхлитель и коньяк. Хорошо перемешать тесто.
  3. Форму для кекса смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Переложить тесто в форму и разровнять.
  4. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке 30 минут, готовность проверить зубочисткой. Готовый кекс отсудить в форме. Переложить на блюдо.
  5. Приготовить глазурь. В сотейнике смешать сахар, какао порошок и сливочное масло. Поставить на огонь и, помешивая, довести до однородной массы. Добавить белок и хорошо взбить.
  6. Украсить кекс глазурью и дать ей застыть.

Узвар из сухофруктов

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Узвар из сухофруктов
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Чернослив — 200 г
  • Сушеные яблоки — 200 г
  • Мед — 200 г или по вкусу
  • Сушеные груши — 200 г
  • Изюм —100 г
  • Вода

Способ приготовления:

  1. Сухофрукты залить на 10 минут холодной водой. Промыть. В кастрюлю влить 2 л воды, положить груши и варить на малом огне 20 минут.
  2. Затем добавить яблоки, чернослив и изюм. Варить 15 минут. Добавить мед, довести до кипения и снять с огня.
  3. Накрыть крышкой и оставить для охлаждения. Процедить и подать к столу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить 12 постных блюд.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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