Что приготовить на ужин на Рождество: рецепты праздничных блюд

Если вы еще не решили, что приготовить на Рождество 2020, мы с удовольствием поможем вам в этом вопросе

Блюда на Рождество 2020 Фото: Depositphotos

Рождество — один из самых важных для христиан праздников. По православной традиции, 7 января верующие накрывают стол, на котором должно быть двенадцать блюд – по числу апостолов.

Смотрите видео, как празднуют Рождество в разных странах:

Главная роль в этот день отводится кутье, которая ставится в середине стола. Ее окружают разнообразные мясные, рыбные и овощные блюда.

Кутья из пшеницы

Кутья из пшеницы Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Пшеница — 2 стакана

Мак — 1 стакан

Мед или сахар — 100 г или ½ стакана

Очищенные орехи — 50 г

Изюм — 50 г

Соль

Вода

Способ приготовления:

Пшеницу перебрать, промыть, всыпать в кипяток, довести до кипения, откинуть на сито, облить холодной водой, сложить в кастрюлю или глиняный горшок, снова залить водой и варить до готовности зерен. Вымыть стакан мака, обдать его кипятком, а затем холодной водой, истолочь в ступке, пока масса не побелеет, добавить мед, можно немного соли. Всыпать измельченные орехи, ошпаренный кипятком и процеженный изюм. Влить в кутью холодную кипяченую воду по вкусу.

Совет: На Рождество можно приготовить и "богатую" кутью. Для этого понадобятся: 300 г пшеничной крупы (крупной), 200 г кипящей воды, 100 г меда, 200 г молока, 200 г сливок.

Пшеницу следует засыпать в подогретую воду, отварить до готовности. Только после этого добавить наполнители, плотно закрыть крышкой и поставить в теплое место допревать, закутав во что-то теплое (одеяло, платок).

Мясной холодец

Холодец из свинины Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Крыло индейки — 1 штука

Говядина на кости — 500 г

Курица — половина тушки

Говяжий хвост или утиные — 500 г

Лук репчатый — 1 штука

Чеснок — 2 зубчика

Соль — по вкусу

Способ приготовления:

Помыть мясо и сложить его в кастрюлю. Залить холодной водой до краев. Поставить на огонь, довести до кипения и снять пену. Затем уменьшить огонь до минимума и варить около 6 часов. Доливать воду не нужно. Через 2-3 часа после начала варки добавить очищенную целую луковицу и соль. Примерно за час до конца варки добавить в бульон пару раздавленных зубчиков чеснока. Шумовкой достать мясо на блюдо и дать ему остыть. Разобрать на кусочки руками. Лук и чеснок выбросить. Разложить мясо по формочкам, залить процеженным через сито бульоном. Дать холодцу застыть в прохладном месте.

Буженина в духовке

Буженина с горчицей Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Свинина (окорочная часть, крестец) — 1 кг

Чеснок — 2 зубчика

Горчица — 2 ч.л.

Соль

Специи по вкусу (майоран, орегано, смесь молотых перцев, хмели-сунели)

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 200 ºС. Свинину помыть и обсушить. Сделать острым ножом проколы по всей поверхности. Очищенные зубчики чеснока разрезать на 4-5 кусочков и нашпиговать ими мясо. Смешать горчицу двух видов, соль и специи. Обмазать мясо пряной горчицей и оставить мариноваться на 1-2 часа. Затем завернуть свинину в два слоя фольги. В небольшой противень налить примерно полстакана воды и положить в него мясо. Отправить мясо в духовку на 45-60 минут. Если во время запекания вода выпарится из противня — подлить еще немного. Ближе к концу приготовления можно аккуратно через фольгу проткнуть свинину острым тонким ножом, тогда станет понятно, готово ли оно. Готовую буженину можно есть как в теплом, так и в холодном виде. На гарнир подойдут тушеные или маринованные овощи.

Голубцы по-гуцульски

Голубцы с мясом и рисом Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Капуста квашеная, целая – 1 шт

Рис длиннозернистый –1 стакан

Кукурузная крупа – 1 стакан

Лук – 2 шт

Морковь – 2 шт

Масло растительное – 5 ст.л.

Фарш свиной, жирный – 500 г

Тимьян свежий, рубленый – 1 ст.л.

Укроп свежий, рубленый – 1 ст.л.

Сало свежее – 200 г

Перец черный молотый – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Сало нарезать небольшими кусочками. Рис перемешать с кукурузной крупой, ошпарить 2-3 раза, сливая кипяток. Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. Разогреть на сковороде растительное масло и тушить на нем лук с морковью, укропом и тимьяном до мягкости, приправить солью и перцем. Добавить овощи и фарш к крупе, хорошо перемешать. Капусту разобрать на листья, в каждый лист завернуть немного начинки и сформировать голубцы. Выложить голубцы в кастрюлю слоями, перекладывая их салом. Залить водой, чтобы она покрыла голубцы, накрыть крышкой и томить на слабом огне несколько часов.

Запеченная утка с яблоками

Утка с яблоками Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Утка — 2 кг 300 г

Яблоки — 2 шт.

Чернослив — 100 г

Картофель — 8 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Соль, перец черный — по вкусу,

Масло растительное — 2 ст.л.

Способ приготовления:

Подготовленную тушку утку хорошо промыть. В большую кастрюлю влить 5 литров воды, всыпать 350 г крупной соли, размешать до растворения соли. Добавить утку и убрать в холодильник минимум на 12 часов. На следующий день воду слить, утку промыть и обсушить. Утку еще раз слегка подсолить, поперчить, натереть пропущенным через пресс чесноком. Яблоки помыть, почистить, нарезать кубиками. К яблокам добавить чернослив, соль, перец, перемешать. Начинить утку яблочной смесью, шпажками сколоть нижнее отверстие, ножки связать. Картофель почистить, нарезать на 2 части, посолить, поперчить, влить 2 ст.л. растительного масла, хорошо перемешать. В рукав для запекания положить картофель, затем, поместить нафаршированную утку. Закрепить края рукава и поставить запекаться в нагретую духовку до 200 градусов на 1 час 40 минут, затем, разрезать верх пакета и подрумянить утку под грилем около 10 минут.

Фаршированная щука

Щука с начинкой Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Тушка щуки весом 1 кг

Миндаль — 10 шт.

Корень петрушки — 1 шт.

Лук — 2 шт.

Оливковое масло

Ломтик белого хлеба — 1 шт.

Мука — 1 ч.л.

Соль — 1 ч.л.

Зелень петрушки

Тертый мускатный орех

Молотый перец

Способ приготовления:

Щуку очистить, выпотрошить и помыть. Отделить хребет с частью филе. Из филе выбрать кости филе дважды пропустить через мясорубку и посолить. Фарш перемешать с намоченным и отжатым хлебом, рубленым миндалем, обжаренной в масле 1 луковицей, измельченной зеленью, специями и мукой. Полученным фаршем наполнить щуку, отверстие зашить. Рыбу завернуть в белую ткань, перевязать и потушить в кипящей подсоленной воде с остальным луком и корнем петрушки 35-45 минут.

Винегрет с квашеной капустой

Винегрет с квашеной капустой Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Картофель — 3 шт.

Морковь — 2 шт.

Капуста квашеная — 200 г

Огрурцы соленые — 3 шт.

Свекла — 2 шт.

Лук зеленый — 1 пучок

Растительное масло — 3 ст.л.

Соль

Перец черный

Способ приготовления:

Свеклу, морковь и картофель вымыть. Отдельно отварить овощи до готовности. Обдать холодной водой, остудить и почистить. Нарезать мелкими кубиками. Соленые огурцы порезать кубиками, капусту некрупно нашинковать. Мелко порезать зеленый лук. Перемешать все ингредиенты, добавить растительное масло, соль и перец.

Картофельный салат с огурцами и селедкой

Салат из сельди Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Сельдь в масле — 150 г

Небольшой картофель — 4 шт.

Вареные перепелиные яйца — 3-4 шт.

По 2-3 веточки укропа, петрушки, кинзы

Луковица — 1 шт.

Малосольные огурцы — 2 шт.

Горчица — 1 ч.л.

Растительное масло

Перец

Способ приготовления:

Картофель помыть и отварить в кожуре до готовности. Остудить, почистить и нарезать кубиками. Очищенный лук нарезать кольцами. Смешать горчицу с 1 ст. л. растительного масла и перцем. Заправить картофель с луком, перемешать и отставить в сторону. Зелень вымыть, обсушить и измельчить. Огурцы нарезать брусочками, яйца – кружками. Добавить к картофелю с луком огурцы, яйца, зелень и кусочки сельди, перемешать. Полить растительным маслом.

Салат из курицы с овощами и сыром

Салат из курицы Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Куриное филе — 2 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Помидоры черри — 5 шт.

Капуста пекинская — 1 шт.

Фета — 100 г

Петрушка — по вкусу

Масло оливковое — 2 ст. л.

Соль, перец

Способ приготовления:

Перец порезать соломкой, пекинскую капусту нашинковать. Добавить помидоры черри, нарезанные на четвертинки, и мелко порезанную зелень. Куриное филе отварить и порезать небольшими кусочками, добавить в миску. Поперчить и посолить по вкусу. Заправить оливковым маслом. Выложить в салатницу. Сверху уложить сыр, порезанный кубиками.

Сырник с безе

Сырник с безе Фото: taste.com.au

Ингредиенты:

Для теста:

Мука — 1 стакан

Сахарная пудра — ¼ стакана

Щепотка соли

Размягченное сливочное масло — 100 г

Для начинки:

Творог — 500 г

Яйцо — 1 шт.

Яичные желтки — 2 шт.

Сахар — ¾ стакана

Сливки — 100 мл

Ванильный пудинг — 1 упаковка

Цедра и сок четверти лимона

Ванильный сахар — 1 пакетик

Для безе:

Яичные белки — 2 шт.

Сахарная пудра — 2-3 ст.л.

Кокосовая стружка — 20 г

Сливочное масло — 1 ст.л.

Способ приготовления:

Смешать муку, сахарную пудру, мягкое масло и соль. Выложить в форму, застеленную пергаментной бумагой, утрамбовать руками. Поставить в холодильник, пока готовится начинка. Взбить миксером все ингредиенты для начинки. Вылить сверху на тесто и поставить в разогретую до 180 ºС духовку на час. Взбить белки миксером в пену, затем добавить сахарную пудру и взбить до мягких пиков, выложить сверху на запеканку. Готовить еще 10 минут, вынуть из духовки. Обжарить кокосовую стружку на сливочном масле. Посыпать сырник сверху. Полностью остудить перед подачей.

Апельсиновый кекс с шоколадной глазурью

Кекс с глазурью Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Для теста:

Мука — 220 г

Сахар — 100 г

Сливочное масло — 100 г

Яйца — 3 шт.

Апельсин — 1 шт.

Коньяк — 30 мл

Разрыхлитель — 10 г

Для глазури:

Сливочное масло — 40 г

Какао порошок — 3 ст. л.

Сахар — 4 ст. л.

Яичный белок — 1 шт.

Способ приготовления:

Миксером взбить масло с сахаром. Добавить цедру и сок в миску с маслом, еще раз хорошо взбить. Добавить яйца по одному, каждый раз взбивая. Затем добавить муку, разрыхлитель и коньяк. Хорошо перемешать тесто. Форму для кекса смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Переложить тесто в форму и разровнять. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке 30 минут, готовность проверить зубочисткой. Готовый кекс отсудить в форме. Переложить на блюдо. Приготовить глазурь. В сотейнике смешать сахар, какао порошок и сливочное масло. Поставить на огонь и, помешивая, довести до однородной массы. Добавить белок и хорошо взбить. Украсить кекс глазурью и дать ей застыть.

Узвар из сухофруктов

Узвар из сухофруктов Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Чернослив — 200 г

Сушеные яблоки — 200 г

Мед — 200 г или по вкусу

Сушеные груши — 200 г

Изюм —100 г

Вода

Способ приготовления:

Сухофрукты залить на 10 минут холодной водой. Промыть. В кастрюлю влить 2 л воды, положить груши и варить на малом огне 20 минут. Затем добавить яблоки, чернослив и изюм. Варить 15 минут. Добавить мед, довести до кипения и снять с огня. Накрыть крышкой и оставить для охлаждения. Процедить и подать к столу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить 12 постных блюд.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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