Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепты на Песах: обзор традиционных еврейских блюд с фото

Что едят на еврейскую Пасху: популярные рецепты блюд на Песах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:45
Рецепты на Песах
Рецепты на Песах
Фото: Depositphotos

Еврейская Пасха Песах в 2019 году приходится на период с 19 по 27 апреля. Центральным событием праздника является пасхальный вечер седер-песах, во время которого читается пасхальная Хаггада, вспоминается Исход из Египта, а также проводится ритуальная пасхальная трапеза.

Читайте также
Песах 2019: когда отмечается еврейская Пасха

Что едят на еврейскую Пасху, и какие популярные блюда можно приготовить на Песах, читайте в нашей статье.

Рецепты на Песах: баранина

Что едят на еврейскую Пасху
Что едят на еврейскую Пасху
Фото: Pixabay

Символичный жертвенный ягненок – обязательное угощение на праздничном столе. Мясо подают с мацой и марором – смесью горьких трав.

Чтобы приготовить баранину на Песах, вам понадобятся ингредиенты:

  • 1 кг бараньей лопатки,
  • 2 луковицы,
  • 1 головка чеснока,
  • 200 г сухофруктов (финики, чернослив, курага),
  • кинза по вкусу,
  • кусочек имбиря,
  • 1 ст. ложка подсолнечного масла,
  • молотые специи по вкусу (кумин, корица, мускатный орех, кайенский перец),
  • соль по вкусу.

Как приготовить баранину на Песах – пошаговый рецепт:

  1. Покрошите лук и обжарьте в сотейнике на подсолнечном масле до золотистого цвета. Добавьте специи и перемешайте.
  2. Мелко порежьте чеснок и имбирь и также отправьте к луку все в кастрюлю. Перемешайте и потомите на огне 3-5 минут.
  3. Баранину порежьте крупными кусками, посолите, поперчите и выложите в сотейник. На большом огне обжарьте со всех сторон мясо до появления золотистой корочки.
  4. Затем влейте немного воды, чтобы она слегка покрыла лук, плотно накройте крышкой и оставьте на медленном огне на 1,5 часа, периодически переворачивая мясо.
  5. Когда баранина станет мягкой, поместите в сотейник сухофрукты, добавьте немного воды и оставьте еще на 30 минут.
  6. Подавайте мясо и тушеные сухофрукты, посыпав мелко нарезанной кинзой.

Рецепты на Песах: оладьи из мацы

Рецепты на Песах
Рецепты на Песах
Фото: Depositphotos

Еще одно обязательное ритуальное блюдо на Песах – это маца. Ранее мы рассказывали, как готовить мацу на еврейскую Пасху. Подают мацу на стол не только в чистом виде, но еще и готовят оригинальные блюда на ее основе.

Чтобы приготовить оладьи из мацы, вам понадобятся ингредиенты:

  • 2 куска мацы,
  • 1 яйцо,
  • полстакана молока,
  • 1 пучок зелени,
  • 1 ст. ложка растительного масла,
  • молотый перец по вкусу,
  • соль по вкусу.

Как приготовить оладьи из мацы на Песах – пошаговый рецепт:

  1. Разломайте мацу и замочите ее в теплом молоке, чтобы она все впитала.
  2. Слегка взбейте яйцо и добавьте его в мацу.
  3. Посолите, поперчите, добавьте зелень и перемешайте.
  4. Полученную массу выкладывайте в разогретую сковороду и обжаривайте в растительном масле, как оладьи, по 2-3 минуты с обеих сторон.

Рецепты на Песах: харосет

Что едят на еврейскую Пасху
Что едят на еврейскую Пасху
Фото: Depositphotos

Побалуйте себя вкуснейшим десертом на Песах, приготовив витаминный и полезный паштет – харосет.

Чтобы приготовить на Песах харосет, вам понадобятся ингредиенты:

  • 1 большое яблоко,
  • 100 г грецких орехов,
  • 1 ч. ложка сахара,
  • 0,5 ч. ложки молотой корицы
  • 2 ст. ложки сладкого вина

Как приготовить харосет на Песах – пошаговый рецепт:

  1. Запеките яблоко в духовке до мягкости.
  2. Орехи подсушите и измельчите.
  3. Соедините все ингредиенты и хорошенько перемешайте до однородности.

Приятного аппетита!

Ранее мы рассказывали, что означает еврейская Пасха Песах.

Смотрите видео, как отмечают еврейскую свадьбу:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Что означает еврейская Пасха Песах Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов Меню на Пасху: ТОП-5 рецептов для праздничного стола
рецепты мясо евреи оладьи песах еврейская Пасха маца
Реклама

Новости партнеров

Три брака Ирины Алферовой: рукоприкладство первого мужа и измены
Три брака Ирины Алферовой: рукоприкладство первого мужа и измены
Как выглядели Анастасия Решетова и Ляйсан Утяшева 10 лет назад
Как выглядели Анастасия Решетова и Ляйсан Утяшева 10 лет назад
«Я сделала все, чтобы Бондарчук признал своего внебрачного сына»
«Я сделала все, чтобы Бондарчук признал своего внебрачного сына»
Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты
Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты

Популярные статьи

Сегодня, 13:25Техно

Найден древний предок iPhone в рабочем состоянии: видео

Сегодня, 11:34Техно

Xiaomi Mi Band 4 шокировал низкой ценой

Сегодня, 10:32Fun

11 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Сегодня, 07:02Fun

Стоят две тысячи евро: на видео показали уникальных украинских котов

Сегодня, 05:10Психология

Гороскоп на сегодня: на Раков обрушится много задач, а Овнам стоит приберечь деньги

Вчера, 16:50Food

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

Вчера, 14:12Fun

10 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 11:41Техно

Мир не будет прежним: Microsoft разрушила миф о флешках

Вчера, 09:22Fun

Преданный жене муж завел на стороне 47 детей

Вчера, 08:18Fun

Приметы на свадьбе: фотографы назвали главные признаки скорого развода

Вчера, 07:00Food

Как приготовить запеченную творожную пасху: ТОП-3 рецептов

9 апреляFun

9 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

9 апреляТехно

Атака НЛО: запуск ракет NASA породил жуткое явление

9 апреляFun

Девушка в белом платье сорвала свадьбу бывшего жениха: видео

9 апреляFun

Отец едва не потерял сознание, увидев прическу дочери

9 апреляШоу-бизнес

Ольга Сумская очаровала снимками с 17-летней дочерью-красавицей

Новости партнеров

Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить
Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить
5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
Мария Кожевникова:
Мария Кожевникова: "Главное, что ребенок Саши Савельевой жив"
Дочка Виктории Дайнеко стала жертвой врачебной ошибки
Дочка Виктории Дайнеко стала жертвой врачебной ошибки
Брэд Питт обеспокоен новым романом Анджелины Джоли
Брэд Питт обеспокоен новым романом Анджелины Джоли
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
11 самых избалованных детей знаменитостей
11 самых избалованных детей знаменитостей
Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу
Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу