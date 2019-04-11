Рецепты на Песах: обзор традиционных еврейских блюд с фото

Что едят на еврейскую Пасху: популярные рецепты блюд на Песах

Рецепты на Песах Фото: Depositphotos

Еврейская Пасха Песах в 2019 году приходится на период с 19 по 27 апреля. Центральным событием праздника является пасхальный вечер седер-песах, во время которого читается пасхальная Хаггада, вспоминается Исход из Египта, а также проводится ритуальная пасхальная трапеза.

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Что едят на еврейскую Пасху, и какие популярные блюда можно приготовить на Песах, читайте в нашей статье.

Рецепты на Песах: баранина

Что едят на еврейскую Пасху Фото: Pixabay

Символичный жертвенный ягненок – обязательное угощение на праздничном столе. Мясо подают с мацой и марором – смесью горьких трав.

Чтобы приготовить баранину на Песах, вам понадобятся ингредиенты:

1 кг бараньей лопатки,

2 луковицы,

1 головка чеснока,

200 г сухофруктов (финики, чернослив, курага),

кинза по вкусу,

кусочек имбиря,

1 ст. ложка подсолнечного масла,

молотые специи по вкусу (кумин, корица, мускатный орех, кайенский перец),

соль по вкусу.

Как приготовить баранину на Песах – пошаговый рецепт:

Покрошите лук и обжарьте в сотейнике на подсолнечном масле до золотистого цвета. Добавьте специи и перемешайте. Мелко порежьте чеснок и имбирь и также отправьте к луку все в кастрюлю. Перемешайте и потомите на огне 3-5 минут. Баранину порежьте крупными кусками, посолите, поперчите и выложите в сотейник. На большом огне обжарьте со всех сторон мясо до появления золотистой корочки. Затем влейте немного воды, чтобы она слегка покрыла лук, плотно накройте крышкой и оставьте на медленном огне на 1,5 часа, периодически переворачивая мясо. Когда баранина станет мягкой, поместите в сотейник сухофрукты, добавьте немного воды и оставьте еще на 30 минут. Подавайте мясо и тушеные сухофрукты, посыпав мелко нарезанной кинзой.

Рецепты на Песах: оладьи из мацы

Рецепты на Песах Фото: Depositphotos

Еще одно обязательное ритуальное блюдо на Песах – это маца. Ранее мы рассказывали, как готовить мацу на еврейскую Пасху. Подают мацу на стол не только в чистом виде, но еще и готовят оригинальные блюда на ее основе.

Чтобы приготовить оладьи из мацы, вам понадобятся ингредиенты:

2 куска мацы,

1 яйцо,

полстакана молока,

1 пучок зелени,

1 ст. ложка растительного масла,

молотый перец по вкусу,

соль по вкусу.

Как приготовить оладьи из мацы на Песах – пошаговый рецепт:

Разломайте мацу и замочите ее в теплом молоке, чтобы она все впитала. Слегка взбейте яйцо и добавьте его в мацу. Посолите, поперчите, добавьте зелень и перемешайте. Полученную массу выкладывайте в разогретую сковороду и обжаривайте в растительном масле, как оладьи, по 2-3 минуты с обеих сторон.

Рецепты на Песах: харосет

Что едят на еврейскую Пасху Фото: Depositphotos

Побалуйте себя вкуснейшим десертом на Песах, приготовив витаминный и полезный паштет – харосет.

Чтобы приготовить на Песах харосет, вам понадобятся ингредиенты:

1 большое яблоко,

100 г грецких орехов,

1 ч. ложка сахара,

0,5 ч. ложки молотой корицы

2 ст. ложки сладкого вина

Как приготовить харосет на Песах – пошаговый рецепт:

Запеките яблоко в духовке до мягкости. Орехи подсушите и измельчите. Соедините все ингредиенты и хорошенько перемешайте до однородности.

Приятного аппетита!

Ранее мы рассказывали, что означает еврейская Пасха Песах.

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