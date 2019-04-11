Рецепты на Песах: обзор традиционных еврейских блюд с фото
Что едят на еврейскую Пасху: популярные рецепты блюд на Песах
Еврейская Пасха Песах в 2019 году приходится на период с 19 по 27 апреля. Центральным событием праздника является пасхальный вечер седер-песах, во время которого читается пасхальная Хаггада, вспоминается Исход из Египта, а также проводится ритуальная пасхальная трапеза.
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Что едят на еврейскую Пасху, и какие популярные блюда можно приготовить на Песах, читайте в нашей статье.
Рецепты на Песах: баранина
Символичный жертвенный ягненок – обязательное угощение на праздничном столе. Мясо подают с мацой и марором – смесью горьких трав.
Чтобы приготовить баранину на Песах, вам понадобятся ингредиенты:
- 1 кг бараньей лопатки,
- 2 луковицы,
- 1 головка чеснока,
- 200 г сухофруктов (финики, чернослив, курага),
- кинза по вкусу,
- кусочек имбиря,
- 1 ст. ложка подсолнечного масла,
- молотые специи по вкусу (кумин, корица, мускатный орех, кайенский перец),
- соль по вкусу.
Как приготовить баранину на Песах – пошаговый рецепт:
- Покрошите лук и обжарьте в сотейнике на подсолнечном масле до золотистого цвета. Добавьте специи и перемешайте.
- Мелко порежьте чеснок и имбирь и также отправьте к луку все в кастрюлю. Перемешайте и потомите на огне 3-5 минут.
- Баранину порежьте крупными кусками, посолите, поперчите и выложите в сотейник. На большом огне обжарьте со всех сторон мясо до появления золотистой корочки.
- Затем влейте немного воды, чтобы она слегка покрыла лук, плотно накройте крышкой и оставьте на медленном огне на 1,5 часа, периодически переворачивая мясо.
- Когда баранина станет мягкой, поместите в сотейник сухофрукты, добавьте немного воды и оставьте еще на 30 минут.
- Подавайте мясо и тушеные сухофрукты, посыпав мелко нарезанной кинзой.
Рецепты на Песах: оладьи из мацы
Еще одно обязательное ритуальное блюдо на Песах – это маца. Ранее мы рассказывали, как готовить мацу на еврейскую Пасху. Подают мацу на стол не только в чистом виде, но еще и готовят оригинальные блюда на ее основе.
Чтобы приготовить оладьи из мацы, вам понадобятся ингредиенты:
- 2 куска мацы,
- 1 яйцо,
- полстакана молока,
- 1 пучок зелени,
- 1 ст. ложка растительного масла,
- молотый перец по вкусу,
- соль по вкусу.
Как приготовить оладьи из мацы на Песах – пошаговый рецепт:
- Разломайте мацу и замочите ее в теплом молоке, чтобы она все впитала.
- Слегка взбейте яйцо и добавьте его в мацу.
- Посолите, поперчите, добавьте зелень и перемешайте.
- Полученную массу выкладывайте в разогретую сковороду и обжаривайте в растительном масле, как оладьи, по 2-3 минуты с обеих сторон.
Рецепты на Песах: харосет
Побалуйте себя вкуснейшим десертом на Песах, приготовив витаминный и полезный паштет – харосет.
Чтобы приготовить на Песах харосет, вам понадобятся ингредиенты:
- 1 большое яблоко,
- 100 г грецких орехов,
- 1 ч. ложка сахара,
- 0,5 ч. ложки молотой корицы
- 2 ст. ложки сладкого вина
Как приготовить харосет на Песах – пошаговый рецепт:
- Запеките яблоко в духовке до мягкости.
- Орехи подсушите и измельчите.
- Соедините все ингредиенты и хорошенько перемешайте до однородности.
Приятного аппетита!
Ранее мы рассказывали, что означает еврейская Пасха Песах.
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