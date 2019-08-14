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Рецепты на Спаса: три традиционных украинских блюда с маком

Готовим на Маковея вареники, бобальки и пирожки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:10
На Маковея делают блюда с маком и медом
На Маковея делают блюда с маком и медом
Фото: Depositphotos

Маковый Спас 2019 наступил 14 августа, в среду. С него начнется череда августовских Спасов, а потому этот день еще называется Первый Спас.

Смотрите видео, как празднуют Маковый Спас:

По традиции, на Маковея в церковь каждый должен был принести букет полевых цветов, обязательно с головками мака. Потом их целый год хранили дома как оберег, а из трав заваривали чай зимой.

Букеты – это красиво, но сыт не будешь. А мак – ингредиент, который часто используется в украинской кухне. И на Маковея наш народ придумал свою традицию – готовить блюда с маком.

Вареники с маком на пару

Вареники с маковой начинкой
Вареники с маковой начинкой
Фото: Pinterest

В горячие вареники с маковой начинкой нужно положить кусочек сливочного масла, аккуратно перемешать. Перед подачей блюдо следует полить жидким медом и густо посыпать маком.

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

Для теста:

  • 3 стакана муки
  • 4 ч.л. сахара
  • Щепотка соли
  • Сода – на кончике ножа
  • Сметана – примерно 1,5 стакана

Для начинки:

  • 100 г мака
  • 4 ст.л. сахара (или по вкусу)
  • Кипяток

Способ приготовления:

  1. Перемешать муку, сахар, соль, соду и сметану в миске, замесить мягкое тесто.
  2. Мак перемолоть, добавить сахар и залить кипятком так, чтобы мак только впитал в себя воду. Начинка ни в коем случае не должна быть жидкой.
  3. Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности, положить в центр маковую начинку. Защипать края.
  4. Готовить вареники с маком на пару в течение 10 минут. Если вы планируете отваривать их в воде, добавьте в тесто 1 яйцо.

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Бобальки с маком

Бобальки с маком и медом
Бобальки с маком и медом
Фото: Depositphotos

Эти маленькие шарики из теста горячими поливают жидким медом, густо посыпают маком и молотыми грецкими орехами.

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 3 стакана муки
  • 30 г дрожжей
  • 1/2 стакана сахара
  • Щепотка соли
  • 3 ст. ложки масла
  • Мед, мак, орехи

Способ приготовления:

  1. В теплой воде растворить дрожжи. Из части муки, дрожжей и теплой воды сделать опару. Когда она увеличится в объеме вдвое, добавить остальную муку, долить теплой воды с растворенными в ней солью и сахаром, влить немного масла и замесить тесто.
  2. Накрыть его и оставить в тепле на 1,5-2 часа. Затем тесто еще раз вымесить, сформировать из него тонкие валики, разрезать валики на квадратики, а из квадратиков сформировать ладонями шарики-бобальки.
  3. Далее их можно отварить в воде, отварить на пару, испечь в печи, как пироги, или приготовить на сковороде в растительном масле до золотистого цвета.
  4. После этого следует облить бобальки с маком разогретым медом и посыпать орехами или маком.

Пироги с маком по-украински

Пирожки с маковой начинкой
Пирожки с маковой начинкой
Фото: Depositphotos

Чтобы форма пирожков получилась идеальной, тесто нельзя раскатывать слишком тонко. А начинка не должна быть жидкой.

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 40 г свежих дрожжей
  • 400 мл молока
  • 1 ч. л. ( без верха) соли
  • 2 ст.л. сахара (1 ложка для теста, 1 – для начинки)
  • 100 г масла
  • 5-6 стаканов муки
  • 150 г сметаны
  • 2 яйца
  • 1 желток – для смазывания
  • Щепотка ванилина
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1,5 стакана мака

Способ приготовления:

  1. Дрожжи растворить в теплом молоке, добавить сахар. Дать постоять 10-15 минут.
  2. Смешать остальные составляющие для теста и замесить его. Месить нужно минут 15, чтобы тесто перестало липнуть к рукам. Оставить в теплом месте подойти, обязательно накрыв полотенцем.
  4. Пока тесто подходит, приготовить начинку. Мак промыть холодной водой и залить крутым кипятком. Накрыть и дать набухнуть в течение 40 минут.
  5. Затем слить лишнюю жидкость и несколько раз прокрутить мак через мясорубку. Добавить сахар и перемешать.
  6. Из подошедшего теста сформировать пирожки. Поставить их на расстойку в теплое место на 30-40 минут.
  7. Смазать яйцом и запекать в разогретой до 180-200 С духовке до золотистого цвета.
  8. Достать из духовки, сбрызнуть водой и накрыть полотенцем на 10 минут, дать отдохнуть. Можно смазать пирожки с маком сладким сиропом или жидким медом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить маковый бисквит в духовке. "Сегодня" также делились рецептом булочек с маком.

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Источник: Сегодня
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