Рецепты с клубникой: готовим суп, салат и десерт
Узнайте, что можно приготовить из садовой клубники
Сезон клубники длится с мая по июнь. Если вы успели поесть свежих ягод или даже приготовить клубничное варенье, обязательно попробуйте необычные рецепты с клубникой из нашей подборки.
Летняя ягода прекрасно себя "чувствует" в холодном испанском супе гаспачо, изысканном салате из куриной грудки и в нежном творожном суфле.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 3 крупных сладких помидора
- 1 небольшой сладкий красный перец
- 5 ягод клубники
- 1 средний огурец (без шкурки)
- 1/3 стакана вяленых томатов в масле
- Сок 1/2 лимона
- 2 зубчика чеснока
- 1/2 ч. ложки красного перца
- Щепотка кайенского перца
- 1/2 ч. ложки соли
- Листики базилика для украшения и аромата
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Способ приготовления:
- Помыть и порезать овощи. С огурца срезать шкурку.
- Отправить в блендер все ингредиенты, не забыв про вяленые томаты, сок половинки лимона и специи.
- Смешать все в блендере до однородной консистенции.
- Разлить гаспачо по тарелкам, украсив листиком базилика.
Смотрите видео, как сделать пиццетту с клубникой:
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 5-6 ягод клубники
- 1 пучок руколы
- 1 куриное филе
- 100 г бри или камамбера
- Соль, перец – по вкусу
Для заправки:
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1/2 ст.л. винного уксуса
- Соль, молотая смесь перцев – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе помыть, натереть солью и молотым перцем, оставить на 15 минут.
- Запекать филе с двух сторон на гриле до золотистого цвета.
- Камамбер или бри готовить на гриле в течение 2-3 минут.
- Клубнику и салат помыть и обсушить.
- Клубнику нарезать тонкими ломтиками, руколу порвать руками.
- На руколу с клубникой выложить кусочки курицы и камамбера.
- Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.
Время приготовления:
- 10-15 минут + время на застывание
Ингредиенты:
- 125 г творога 5%-ной жирности
- 100 г клубники
- 50 г сахара
- 150 г сливок
- 7 г желатина
- 10 г воды
Способ приготовления:
- Заранее распустить в теплой воде желатин, немного прогреть.
- Творог протереть через сито, добавить взбитую в блендере клубнику, сахар. Все протереть, добавить сливки.
- Продолжая взбивать, влить тонкой струйкой распущенный в воде желатин.
- Поместить смесь в форму, дать остыть в течение 3-4 часов.
- Украсить творожное суфле нарезанной клубникой при подаче.
Напомним, ранее мы делились рецептом клубничного мусса с белым шоколадом от Юлии Высоцкой. Кроме этого, мы писали, как сделать смузи-боул с клубникой и бананом.
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