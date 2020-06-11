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Рецепты с клубникой: готовим суп, салат и десерт

Сегодня, 16:47

Узнайте, что можно приготовить из садовой клубники

Сезон клубники длится с мая по июнь. Если вы успели поесть свежих ягод или даже приготовить клубничное варенье, обязательно попробуйте необычные рецепты с клубникой из нашей подборки.

Летняя ягода прекрасно себя "чувствует" в холодном испанском супе гаспачо, изысканном салате из куриной грудки и в нежном творожном суфле.

Гаспачо с клубникой

Холодный клубничный суп гаспачо
Холодный клубничный суп гаспачо
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 3 крупных сладких помидора
  • 1 небольшой сладкий красный перец
  • 5 ягод клубники
  • 1 средний огурец (без шкурки)
  • 1/3 стакана вяленых томатов в масле
  • Сок 1/2 лимона
  • 2 зубчика чеснока
  • 1/2 ч. ложки красного перца
  • Щепотка кайенского перца
  • 1/2 ч. ложки соли
  • Листики базилика для украшения и аромата

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Способ приготовления:

  1. Помыть и порезать овощи. С огурца срезать шкурку.
  2. Отправить в блендер все ингредиенты, не забыв про вяленые томаты, сок половинки лимона и специи.
  3. Смешать все в блендере до однородной консистенции.
  4. Разлить гаспачо по тарелкам, украсив листиком базилика.

Смотрите видео, как сделать пиццетту с клубникой:

Салат с клубникой, курицей и сыром

Клубничный салат с сыром
Клубничный салат с сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 5-6 ягод клубники
  • 1 пучок руколы
  • 1 куриное филе
  • 100 г бри или камамбера
  • Соль, перец – по вкусу

Для заправки:

  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1/2 ст.л. винного уксуса
  • Соль, молотая смесь перцев – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе помыть, натереть солью и молотым перцем, оставить на 15 минут.
  2. Запекать филе с двух сторон на гриле до золотистого цвета.
  3. Камамбер или бри готовить на гриле в течение 2-3 минут.
  4. Клубнику и салат помыть и обсушить.
  5. Клубнику нарезать тонкими ломтиками, руколу порвать руками.
  6. На руколу с клубникой выложить кусочки курицы и камамбера.
  7. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.

Творожное суфле с клубникой и желатином

Суфле из творога с клубникой
Суфле из творога с клубникой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10-15 минут + время на застывание

Ингредиенты:

  • 125 г творога 5%-ной жирности
  • 100 г клубники
  • 50 г сахара
  • 150 г сливок
  • 7 г желатина
  • 10 г воды

Способ приготовления:

  1. Заранее распустить в теплой воде желатин, немного прогреть.
  2. Творог протереть через сито, добавить взбитую в блендере клубнику, сахар. Все протереть, добавить сливки.
  3. Продолжая взбивать, влить тонкой струйкой распущенный в воде желатин.
  4. Поместить смесь в форму, дать остыть в течение 3-4 часов.
  5. Украсить творожное суфле нарезанной клубникой при подаче.

Напомним, ранее мы делились рецептом клубничного мусса с белым шоколадом от Юлии Высоцкой. Кроме этого, мы писали, как сделать смузи-боул с клубникой и бананом.

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Источник: Сегодня
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