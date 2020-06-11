Рецепты с клубникой: готовим суп, салат и десерт

Узнайте, что можно приготовить из садовой клубники

Сезон клубники длится с мая по июнь. Если вы успели поесть свежих ягод или даже приготовить клубничное варенье, обязательно попробуйте необычные рецепты с клубникой из нашей подборки.

Летняя ягода прекрасно себя "чувствует" в холодном испанском супе гаспачо, изысканном салате из куриной грудки и в нежном творожном суфле.

Гаспачо с клубникой

Холодный клубничный суп гаспачо Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

3 крупных сладких помидора

1 небольшой сладкий красный перец

5 ягод клубники

1 средний огурец (без шкурки)

1/3 стакана вяленых томатов в масле

Сок 1/2 лимона

2 зубчика чеснока

1/2 ч. ложки красного перца

Щепотка кайенского перца

1/2 ч. ложки соли

Листики базилика для украшения и аромата

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Способ приготовления:

Помыть и порезать овощи. С огурца срезать шкурку. Отправить в блендер все ингредиенты, не забыв про вяленые томаты, сок половинки лимона и специи. Смешать все в блендере до однородной консистенции. Разлить гаспачо по тарелкам, украсив листиком базилика.

Смотрите видео, как сделать пиццетту с клубникой:

Салат с клубникой, курицей и сыром

Клубничный салат с сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

5-6 ягод клубники

1 пучок руколы

1 куриное филе

100 г бри или камамбера

Соль, перец – по вкусу

Для заправки:

2 ст.л. оливкового масла

1/2 ст.л. винного уксуса

Соль, молотая смесь перцев – по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе помыть, натереть солью и молотым перцем, оставить на 15 минут. Запекать филе с двух сторон на гриле до золотистого цвета. Камамбер или бри готовить на гриле в течение 2-3 минут. Клубнику и салат помыть и обсушить. Клубнику нарезать тонкими ломтиками, руколу порвать руками. На руколу с клубникой выложить кусочки курицы и камамбера. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.

Творожное суфле с клубникой и желатином

Суфле из творога с клубникой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10-15 минут + время на застывание

Ингредиенты:

125 г творога 5%-ной жирности

100 г клубники

50 г сахара

150 г сливок

7 г желатина

10 г воды

Способ приготовления:

Заранее распустить в теплой воде желатин, немного прогреть. Творог протереть через сито, добавить взбитую в блендере клубнику, сахар. Все протереть, добавить сливки. Продолжая взбивать, влить тонкой струйкой распущенный в воде желатин. Поместить смесь в форму, дать остыть в течение 3-4 часов. Украсить творожное суфле нарезанной клубникой при подаче.

Напомним, ранее мы делились рецептом клубничного мусса с белым шоколадом от Юлии Высоцкой. Кроме этого, мы писали, как сделать смузи-боул с клубникой и бананом.

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