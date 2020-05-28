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Риз Уизерспун поделилась рецептом полезного смузи, который она пьет уже девять лет

Сегодня, 09:04

Актриса каждый день готовит зеленый коктейль для красивой кожи

Загляните на кухню к Риз Уизерспун и посмотрите, как она готовит полезный зеленый смузи, который пьет каждый день в течение последних девяти лет! В видео, опубликованном в Instagram, Риз объяснила, что впервые услышала об этом напитке от своей коллеги по фильму "И повсюду тлеют пожары" Керри Вашингтон много лет назад, когда сидела рядом с ней на церемонии награждения.

Риз сказала, что она плохо знала Керри в то время, но спросила ее: "У тебя красивая кожа! Что ты делаешь?" Керри поделилась этим рецептом и сказала, что он изменил ее кожу и сделал волосы и ногти по-настоящему крепкими. Риз была заинтригована и решила попробовать приготовить коктейль у себя дома.

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Актриса не завтракает, но пьет зеленый смузи около 10 или 11 часов утра и говорит, что остается сытой до обеда около часа дня. Этот рецепт состоит из двух порций, поэтому Риз кладет половину в холодильник и оставляет на следующий день.

Зеленый смузи от Риз Уизерспун

Актриса Риз Уизерспун
Актриса Риз Уизерспун
Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 2 кочана салата ромэн
  • 1/2 чашки шпината
  • 1/2 чашки кокосовой воды
  • 1 целый банан
  • 1 целое яблоко
  • 1 целая груша
  • 1 целый лимон
  • Сельдерей – по желанию
  • Миндальное масло – по желанию

Смотрите видео о хакерской атаке на Риз Уизерспун:

Способ приготовления:

  1. Взбить все ингредиенты в чаше блендера до получения однородной массы.
  2. Перелить в стаканы и пить зеленый смузи через трубочку.

На заметку

Иногда Риз Уизерспун добавляет в смузи немного сельдерея или какую-нибудь другую зелень, что есть у нее в холодильнике. Вы также можете добавить другие полезные ингредиенты, такие как протеиновый порошок, миндальное масло или льняное семя.

Напомним, ранее мы делились рецептом мятного джулепа от Риз Уизерспун.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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