Риз Уизерспун поделилась рецептом полезного смузи, который она пьет уже девять лет

Актриса каждый день готовит зеленый коктейль для красивой кожи

Загляните на кухню к Риз Уизерспун и посмотрите, как она готовит полезный зеленый смузи, который пьет каждый день в течение последних девяти лет! В видео, опубликованном в Instagram, Риз объяснила, что впервые услышала об этом напитке от своей коллеги по фильму "И повсюду тлеют пожары" Керри Вашингтон много лет назад, когда сидела рядом с ней на церемонии награждения.

Риз сказала, что она плохо знала Керри в то время, но спросила ее: "У тебя красивая кожа! Что ты делаешь?" Керри поделилась этим рецептом и сказала, что он изменил ее кожу и сделал волосы и ногти по-настоящему крепкими. Риз была заинтригована и решила попробовать приготовить коктейль у себя дома.

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Актриса не завтракает, но пьет зеленый смузи около 10 или 11 часов утра и говорит, что остается сытой до обеда около часа дня. Этот рецепт состоит из двух порций, поэтому Риз кладет половину в холодильник и оставляет на следующий день.

Зеленый смузи от Риз Уизерспун

Актриса Риз Уизерспун Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

2 кочана салата ромэн

1/2 чашки шпината

1/2 чашки кокосовой воды

1 целый банан

1 целое яблоко

1 целая груша

1 целый лимон

Сельдерей – по желанию

Миндальное масло – по желанию

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Способ приготовления:

Взбить все ингредиенты в чаше блендера до получения однородной массы. Перелить в стаканы и пить зеленый смузи через трубочку.

На заметку

Иногда Риз Уизерспун добавляет в смузи немного сельдерея или какую-нибудь другую зелень, что есть у нее в холодильнике. Вы также можете добавить другие полезные ингредиенты, такие как протеиновый порошок, миндальное масло или льняное семя.

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