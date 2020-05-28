Риз Уизерспун поделилась рецептом полезного смузи, который она пьет уже девять лет
Актриса каждый день готовит зеленый коктейль для красивой кожи
Загляните на кухню к Риз Уизерспун и посмотрите, как она готовит полезный зеленый смузи, который пьет каждый день в течение последних девяти лет! В видео, опубликованном в Instagram, Риз объяснила, что впервые услышала об этом напитке от своей коллеги по фильму "И повсюду тлеют пожары" Керри Вашингтон много лет назад, когда сидела рядом с ней на церемонии награждения.
Риз сказала, что она плохо знала Керри в то время, но спросила ее: "У тебя красивая кожа! Что ты делаешь?" Керри поделилась этим рецептом и сказала, что он изменил ее кожу и сделал волосы и ногти по-настоящему крепкими. Риз была заинтригована и решила попробовать приготовить коктейль у себя дома.
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Актриса не завтракает, но пьет зеленый смузи около 10 или 11 часов утра и говорит, что остается сытой до обеда около часа дня. Этот рецепт состоит из двух порций, поэтому Риз кладет половину в холодильник и оставляет на следующий день.
Зеленый смузи от Риз Уизерспун
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 2 кочана салата ромэн
- 1/2 чашки шпината
- 1/2 чашки кокосовой воды
- 1 целый банан
- 1 целое яблоко
- 1 целая груша
- 1 целый лимон
- Сельдерей – по желанию
- Миндальное масло – по желанию
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Способ приготовления:
- Взбить все ингредиенты в чаше блендера до получения однородной массы.
- Перелить в стаканы и пить зеленый смузи через трубочку.
На заметку
Иногда Риз Уизерспун добавляет в смузи немного сельдерея или какую-нибудь другую зелень, что есть у нее в холодильнике. Вы также можете добавить другие полезные ингредиенты, такие как протеиновый порошок, миндальное масло или льняное семя.
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