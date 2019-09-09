Ризотто с морепродуктами и сливками: рецепт дня

Это блюдо – отличный вариант, если вы ждете гостей

Ризотто с морским коктейлем Фото: Depositphotos

Ризотто – самое распространенное блюдо Северной Италии. Его название буквально означает "маленький рис". Ризотто имеет бесчисленное число вариантов. В нашем случае – это ризотто с морепродуктами.

Смотрите видео, как приготовить рис с креветками:

Готовя ризотто, нужно часто его помешивать, чтобы рис не пригорел ко дну сотейника или кастрюли. Ризотто не готовят заранее и подают горячим на подогретых тарелках.

Ризотто с морепродуктами

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

188 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Рис арборио – 200 г

Замороженная смесь морепродуктов – 400 г

Овощной бульон – 700 мл

Сливки 15-20 % – 200 мл

Лук-шалот – 3 шт.

Соль, молотый перец – по вкусу

Белое вино – 100 мл

Способ приготовления:

Разогреть сковороду с растительным маслом, и пассеровать лук до прозрачности. Добавить промытый рис, слегка обжарить. Влить белое вино и готовить до испарения жидкости. Затем небольшими порциями вливать бульон, часто помешивая. Новую порцию добавлять, только когда предыдущая испарится. Влить сливки, промытые морепродукты, посолить и готовить еще 3-5 минут. Готовое ризотто должно напоминать очень густой суп. Подавать ризотто горячим, посыпав свежей зеленью.

Как выбрать рис для ризотто

Настоящее ризотто можно приготовить только из определенных сортов риса. Лучше всего подойдут итальянские: арборио, карнароли и виалоне нано. Они придают блюду необходимую текстуру и не развариваются, впитывая большое количество влаги.

Напомним, ранее мы делились рецептом ризотто с креветками.

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