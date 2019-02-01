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Романтический завтрак на День святого Валентина от Григория Германа

Ведущий рассказал, как удивить любимую 14 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Творожная запеканка на День святого Валентина Фото: facebook.com/germancooks
Творожная запеканка на День святого Валентина
Фото: facebook.com/germancooks

Ведущий телеканала "Украина" Григорий Герман рассказал, как приготовить романтический завтрак на День Святого Валентина. Он советует подать сладкую творожную запеканку с лимонной цедрой. 

"Если нужен сюрприз – главное запереть любимую в комнате, громко включив музыку. Потому что будем шуметь блендером", – прокомментировал рецепт ведущий программы "Ранок з Україною". 

Творожная запеканка на День святого Валентина

Ингредиенты:

  • Творог – 400 г
  • Яйцо – 2 шт. 
  • Сахар – 3 ст. ложки
  • Манка (мука) – 2 ст. ложки
  • Цедра 1 лимона
  • Соль – щепотка
  • Сахарная пудра

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Рецепт приготовления: 

  1. В глубокую посудину кладем все ингредиенты, кроме цедры лимона. Погружным блендером превращаем в однородную массу. 
  2. Натираем в смесь цедру. Выливаем смесь в силиконовую форму. Лучше именно в силиконовую. Потом не придется отдирать запеканку ни от металла, ни от бумаги. Варианты с маслом и сухарями отметаем как долгие. 
  3. Форму с творожной смесью ставим в разогретую до 180 С духовку на 35-40 минут. Готовая запеканка должна быть золотистой, а не коричневой. Достаем. Даем остыть минут 10. "Подъемом с переворотом" извлекаем из формы. 
  4. Теперь самое сложное. Вырезаем сердечки из бумажки, кладем на тарелку. Сыплем на них сахарную пудру через сито. Аккуратно убираем сердечко. Рядом мостим кусок запеканки. Done! Берем в руки тарелку и… выпускаем любимую! 

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.

Смотрите видео и узнайте, какой завтрак опасен для здоровья:

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Источник: Сегодня
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