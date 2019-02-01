Романтический завтрак на День святого Валентина от Григория Германа
Ведущий рассказал, как удивить любимую 14 февраля
Ведущий телеканала "Украина" Григорий Герман рассказал, как приготовить романтический завтрак на День Святого Валентина. Он советует подать сладкую творожную запеканку с лимонной цедрой.
"Если нужен сюрприз – главное запереть любимую в комнате, громко включив музыку. Потому что будем шуметь блендером", – прокомментировал рецепт ведущий программы "Ранок з Україною".
Творожная запеканка на День святого Валентина
Ингредиенты:
- Творог – 400 г
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар – 3 ст. ложки
- Манка (мука) – 2 ст. ложки
- Цедра 1 лимона
- Соль – щепотка
- Сахарная пудра
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Рецепт приготовления:
- В глубокую посудину кладем все ингредиенты, кроме цедры лимона. Погружным блендером превращаем в однородную массу.
- Натираем в смесь цедру. Выливаем смесь в силиконовую форму. Лучше именно в силиконовую. Потом не придется отдирать запеканку ни от металла, ни от бумаги. Варианты с маслом и сухарями отметаем как долгие.
- Форму с творожной смесью ставим в разогретую до 180 С духовку на 35-40 минут. Готовая запеканка должна быть золотистой, а не коричневой. Достаем. Даем остыть минут 10. "Подъемом с переворотом" извлекаем из формы.
- Теперь самое сложное. Вырезаем сердечки из бумажки, кладем на тарелку. Сыплем на них сахарную пудру через сито. Аккуратно убираем сердечко. Рядом мостим кусок запеканки. Done! Берем в руки тарелку и… выпускаем любимую!
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.
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