Романтический завтрак на День святого Валентина от Григория Германа

Ведущий рассказал, как удивить любимую 14 февраля

Творожная запеканка на День святого Валентина Фото: facebook.com/germancooks

Ведущий телеканала "Украина" Григорий Герман рассказал, как приготовить романтический завтрак на День Святого Валентина. Он советует подать сладкую творожную запеканку с лимонной цедрой.

"Если нужен сюрприз – главное запереть любимую в комнате, громко включив музыку. Потому что будем шуметь блендером", – прокомментировал рецепт ведущий программы "Ранок з Україною".

Творожная запеканка на День святого Валентина

Ингредиенты:

Творог – 400 г

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 3 ст. ложки

Манка (мука) – 2 ст. ложки

Цедра 1 лимона

Соль – щепотка

Сахарная пудра

Читайте также Пышная творожная запеканка с вишней на завтрак

Рецепт приготовления:

В глубокую посудину кладем все ингредиенты, кроме цедры лимона. Погружным блендером превращаем в однородную массу. Натираем в смесь цедру. Выливаем смесь в силиконовую форму. Лучше именно в силиконовую. Потом не придется отдирать запеканку ни от металла, ни от бумаги. Варианты с маслом и сухарями отметаем как долгие. Форму с творожной смесью ставим в разогретую до 180 С духовку на 35-40 минут. Готовая запеканка должна быть золотистой, а не коричневой. Достаем. Даем остыть минут 10. "Подъемом с переворотом" извлекаем из формы. Теперь самое сложное. Вырезаем сердечки из бумажки, кладем на тарелку. Сыплем на них сахарную пудру через сито. Аккуратно убираем сердечко. Рядом мостим кусок запеканки. Done! Берем в руки тарелку и… выпускаем любимую!

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.

Смотрите видео и узнайте, какой завтрак опасен для здоровья:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram