Рождественские блюда в Украине: что должно быть на праздничном столе

Узнайте, что должно быть на столе на Рождество

На Рождество готовят постный борщ или капустняк Фото: Depositphotos

Рождество в Украине празднуют 7 января. Для многих людей это один из самых важных семейных праздников. Святой вечер отмечают накануне, 6 января.

Смотрите видео, как православные отмечают Сочельник:

И на Святой вечер, и на Рождество люди готовят особые праздничные блюда. В Сочельник они должны быть постными, зато рождественский стол изобилует мясными блюдами.

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Что нужно приготовить на Рождество (Сочельник)

Кутья на Рождество Фото: Depositphotos

Вечер накануне Рождества – последний вечер Рождественского поста. В Сочельник, 6 января, ничего не ели до тех пор, пока на небе не появлялась первая звезда. Потому что именно в это время, как говорит Библия, и родился Иисус Христос. Лишь после появления зари, несущей благую весть, приступали к праздничной трапезе. И хотя состояла она из постных блюд, называлась богатой вечерей, потому что на столе было много кушаний.

Трапезу было принято начинать с кутьи – ритуальной каши, сваренной из пшеницы, ячменя или риса. В кутью традиционно добавляли мак, изюм, колотые орехи и мед. А в некоторых регионах блюдо сдабривали цукатами, вареньем и даже мармеладом.

В праздничное меню также входили вареники с разными начинками, постный борщ или капустняк (их подавали вместе с пампушками или блинами), салаты из овощей, голубцы, пироги, жареная рыба и многочисленные соленья. Из напитков на столе можно увидеть было узвар – сладкий рождественский компот из сухофруктов.

Почему на Рождество готовят 12 блюд

Узвар на Рождество Фото: Depositphotos

В Сочельник, 6 января, по традиции наших предков готовят 12 блюд. В христианстве они символизируют 12 апостолов, учеников Христа, присутствовавших на тайной вечере. Также считается, что 12 блюд на праздничном столе указывает на пожелание счастливых 12 месяцев нового года для всей семьи. Число "12" для блюд ужина в канун Рождества характерно не только для православных, такой же подход имеет место у католиков Литвы.

Что обязательно приготовить на Рождество

На Рождество запекают мясо и птицу Фото: Depositphotos

На Рождество заканчивается 40-дневный пост, и хозяйки готовят праздничный ужин с обилием мясных блюд. Варят холодец, делают крученики, начиняют колбасы, запекают птицу и мясо, засаливают окорока. Как и на Святой вечер, в центре стола ставят кутью, но теперь в нее можно добавлять масло, молоко и сливки.

За ужином поют рождественские песни, вспоминают все хорошее, что было в уходящем году, и желают друг другу крепкого здоровья и благополучия.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить 12 постных блюд. "Сегодня" также делились рецептом рождественского Львовского сырника.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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