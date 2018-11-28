Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Рождественские кексы: рецепт праздничной выпечки от Григория Германа

Для приготовления этого десерта вам понадобятся специальные формочки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Кексы на Рождество Фото: facebook.com/germancooks
Кексы на Рождество Фото: facebook.com/germancooks

Католики будут отмечать Рождество 25 декабря, а православные – 7 января. Ведущий телеканала "Украина" Григорий Герман поделился рецептом праздничной выпечки: забавных рождественских кексов из теста для панкейков

Рождественские кексы

Ингредиенты:

  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Мука – 300 г (и не прячьте далеко пакет с мукой)
  • Молоко – 250 мл
  • Масло растительное без запаха – 80 мл 
  • Соль – щепотка
  • Сахар – 80 г
  • Разрыхлитель – 2-3 ч.л.
  • Флер-Д’Оранж или другой кондитерский ароматизатор
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кекс "Столичный": классический рецепт приготовления

Рецепт приготовления:

  1. В миске смешиваем муку и разрыхлитель. Так разрыхлитель равномернее распределится по всему тесту.
  2. Смешиваем в глубокой посуде яйца, сахар, соль и молоко. Тщательно взбиваем миксером.
  3. Не прекращая взбивать, высыпаем в молочно-яичную смесь муку. Тесто должно иметь консистенцию очень-очень густой сметаны. Если слишком жидкое – сыпьте муку.
  4. Добавляем растительное масло и продолжаем работать миксером.
  5. Добавляем ароматизатор. Если вы свою бутылочку Флер-Д’Оранжа еще не встретили – используйте свой любимый ароматизатор для выпечки. Корицу, ваниль, розмарин, цедру цитрусовых – все, что фантазия шепнет. Миксером перемешиваем.
  6. Выливаем тесто в силиконовую форму с рождественским смыслом. Елочки, звездочки, бородатые мордахи… Отправляем в духовку, разогретую до 180 С Через 15 минут начинайте поглядывать в духовку, чтобы пропеклись, но не сгорели.
  7. Дайте слегка остыть и подавайте.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить рождественский штоллен по рецепту Юлии Высоцкой.

Смотрите видео, как испечь кексы с изюмом и орешками по рецепту Григория Германа:

Еще несколько материалов по теме:
Кексы с изюмом: три рецепта домашней выпечки Голландский яблочный кекс: простой рецепт выпечки к чаю
Рождество кекс тесто рецепт как приготовить Григорий Герман
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров