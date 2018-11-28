Рождественские кексы: рецепт праздничной выпечки от Григория Германа
Для приготовления этого десерта вам понадобятся специальные формочки
Католики будут отмечать Рождество 25 декабря, а православные – 7 января. Ведущий телеканала "Украина" Григорий Герман поделился рецептом праздничной выпечки: забавных рождественских кексов из теста для панкейков.
Рождественские кексы
Ингредиенты:
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Мука – 300 г (и не прячьте далеко пакет с мукой)
- Молоко – 250 мл
- Масло растительное без запаха – 80 мл
- Соль – щепотка
- Сахар – 80 г
- Разрыхлитель – 2-3 ч.л.
- Флер-Д’Оранж или другой кондитерский ароматизатор
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Рецепт приготовления:
- В миске смешиваем муку и разрыхлитель. Так разрыхлитель равномернее распределится по всему тесту.
- Смешиваем в глубокой посуде яйца, сахар, соль и молоко. Тщательно взбиваем миксером.
- Не прекращая взбивать, высыпаем в молочно-яичную смесь муку. Тесто должно иметь консистенцию очень-очень густой сметаны. Если слишком жидкое – сыпьте муку.
- Добавляем растительное масло и продолжаем работать миксером.
- Добавляем ароматизатор. Если вы свою бутылочку Флер-Д’Оранжа еще не встретили – используйте свой любимый ароматизатор для выпечки. Корицу, ваниль, розмарин, цедру цитрусовых – все, что фантазия шепнет. Миксером перемешиваем.
- Выливаем тесто в силиконовую форму с рождественским смыслом. Елочки, звездочки, бородатые мордахи… Отправляем в духовку, разогретую до 180 С Через 15 минут начинайте поглядывать в духовку, чтобы пропеклись, но не сгорели.
- Дайте слегка остыть и подавайте.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить рождественский штоллен по рецепту Юлии Высоцкой.
Смотрите видео, как испечь кексы с изюмом и орешками по рецепту Григория Германа:
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Источник: "Сегодня"