Рождественские сладости: три рецепта печенья к празднику
Рецепты вкусного печенья на Рождество
На Рождество традиционно готовят много сладостей. Обычно это кексы, штрудели, пироги, торты и пряники. В преддверии праздника мы поделимся рецептами самого вкусного и красивого домашнего печенья.
Смотрите видео, как приготовить мандарины в шоколаде на Рождество:
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Имбирное печенье на Рождество
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 125 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 125 мл меда
- 1 желток
- 375 г муки
- 1 стакан сахарной пудры
- Сок 1 лимона
- 1 ч.л. сухого имбиря
- 1/2 ч.л. корицы
- 1/2 молотой гвоздики
- 1 ч.л. соды
- Кондитерские краски, посыпки, драже – для украшения
Способ приготовления:
- Взбейте масло с сахаром. Добавьте мед, желток и еще раз хорошенько взбейте. Всыпьте муку, пряности и соду. Замесите тесто и поставьте в холодильник на час.
- Раскатайте на листе пергаментной бумаги охлажденное тесто и вырежьте человечков. Осторожно перенесите бумагу с человечками на противень.
- Выпекайте в духовке 10 минут при температуре 180 ºС. Дайте печенью остыть.
- Приготовьте глазурь. Соедините сахарную пудру с лимонным соком и хорошенько перемешайте.
- Разделите глазурь на несколько мисочек, в каждую добавьте по капле кондитерских красок.
- Отрежьте уголок у одноразового пакета, заложите в пакет глазурь и выдавливайте ее, украшая печенье. Пока глазурь не застыла, присыпьте ее драже.
Витражное печенье на елку
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 175-185 г муки
- 65 г масла или растительно-сливочной смеси
- 60 г сахара
- 1 яйцо
- 2 ст. ложки лимонного сока
- Разноцветные карамельные конфеты
Способ приготовления:
- Просейте в миску муку, добавьте яичный белок, лимонный сок, сахар и растительно-сливочную смесь. Разотрите руками и замесите тесто. Скатайте в шар, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 15-30 минут.
- Подготовленное тесто раскатайте, вырежьте формами печенье и аккуратно переложите на противень, выстеленный пергаментной бумагой.
- С помощью коктейльной трубочки вырежьте отверстия, чтобы готовые печенья можно было повесить на елку. Колпачком от фломастера или крышкой от бутылки вырежьте отверстия на самом печенье.
- Поставьте противень с печеньем в духовку, разогретую до 180 ºС, на 4-5 минут.
- Достаньте печенье из духовки и смажьте желтком, смешанным с водой. В отверстия насыпьте дробленную разноцветную карамель и опять поставьте в духовку. Когда карамель расплавится, а печенье приобретет золотистый цвет, достаньте из духовки и дайте печенью остыть, чтобы карамель хорошо застыла.
- Аккуратно снимите с пергамента и проденьте ленточки.
Рождественское печенье ореховое
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 150 г муки
- 100 г сахара
- 100 г масла
- Соль
- 1 капля миндального экстракта
- Корица
- Ваниль
- Имбирь
- Кардамон
- 75 г молотых грецких орехов
- 1 яйцо
Способ приготовления:
- Муку смешать вместе с сахаром, солью и пряностями. Добавить нарезанное кубиками холодное масло и растереть руками или взбить в комбайне.
- Добавить молотые орехи, яйцо и замесить тесто. Поставить его в холодильник минимум на полчаса. Раскатать на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной около 5 мм. Вырезать с помощью формочек печенье.
- Выложить на застеленный пергаментом противень и выпекать при 180 ºС в течение 10-15 минут.
- Готовое печенье остудить, украсить шоколадной глазурью и половинками грецких орехов.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадное печенье с трещинками от Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом печенья с яблоками и корицей.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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