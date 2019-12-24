Рождественские сладости: три рецепта печенья к празднику

Рецепты вкусного печенья на Рождество

Печенье на Рождество Фото: freepik.com

На Рождество традиционно готовят много сладостей. Обычно это кексы, штрудели, пироги, торты и пряники. В преддверии праздника мы поделимся рецептами самого вкусного и красивого домашнего печенья.

Смотрите видео, как приготовить мандарины в шоколаде на Рождество:

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Имбирное печенье на Рождество

Имбирное печенье на Новый год и Рождество Фото: freepik.com

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

125 г сливочного масла

100 г сахара

125 мл меда

1 желток

375 г муки

1 стакан сахарной пудры

Сок 1 лимона

1 ч.л. сухого имбиря

1/2 ч.л. корицы

1/2 молотой гвоздики

1 ч.л. соды

Кондитерские краски, посыпки, драже – для украшения

Способ приготовления:

Взбейте масло с сахаром. Добавьте мед, желток и еще раз хорошенько взбейте. Всыпьте муку, пряности и соду. Замесите тесто и поставьте в холодильник на час. Раскатайте на листе пергаментной бумаги охлажденное тесто и вырежьте человечков. Осторожно перенесите бумагу с человечками на противень. Выпекайте в духовке 10 минут при температуре 180 ºС. Дайте печенью остыть. Приготовьте глазурь. Соедините сахарную пудру с лимонным соком и хорошенько перемешайте. Разделите глазурь на несколько мисочек, в каждую добавьте по капле кондитерских красок. Отрежьте уголок у одноразового пакета, заложите в пакет глазурь и выдавливайте ее, украшая печенье. Пока глазурь не застыла, присыпьте ее драже.

Витражное печенье на елку

Печенье на елку витражное Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

175-185 г муки

65 г масла или растительно-сливочной смеси

60 г сахара

1 яйцо

2 ст. ложки лимонного сока

Разноцветные карамельные конфеты

Способ приготовления:

Просейте в миску муку, добавьте яичный белок, лимонный сок, сахар и растительно-сливочную смесь. Разотрите руками и замесите тесто. Скатайте в шар, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 15-30 минут. Подготовленное тесто раскатайте, вырежьте формами печенье и аккуратно переложите на противень, выстеленный пергаментной бумагой. С помощью коктейльной трубочки вырежьте отверстия, чтобы готовые печенья можно было повесить на елку. Колпачком от фломастера или крышкой от бутылки вырежьте отверстия на самом печенье. Поставьте противень с печеньем в духовку, разогретую до 180 ºС, на 4-5 минут. Достаньте печенье из духовки и смажьте желтком, смешанным с водой. В отверстия насыпьте дробленную разноцветную карамель и опять поставьте в духовку. Когда карамель расплавится, а печенье приобретет золотистый цвет, достаньте из духовки и дайте печенью остыть, чтобы карамель хорошо застыла. Аккуратно снимите с пергамента и проденьте ленточки.

Рождественское печенье ореховое

Печенье с грецкими орехами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

150 г муки

100 г сахара

100 г масла

Соль

1 капля миндального экстракта

Корица

Ваниль

Имбирь

Кардамон

75 г молотых грецких орехов

1 яйцо

Способ приготовления:

Муку смешать вместе с сахаром, солью и пряностями. Добавить нарезанное кубиками холодное масло и растереть руками или взбить в комбайне. Добавить молотые орехи, яйцо и замесить тесто. Поставить его в холодильник минимум на полчаса. Раскатать на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной около 5 мм. Вырезать с помощью формочек печенье. Выложить на застеленный пергаментом противень и выпекать при 180 ºС в течение 10-15 минут. Готовое печенье остудить, украсить шоколадной глазурью и половинками грецких орехов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадное печенье с трещинками от Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом печенья с яблоками и корицей.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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