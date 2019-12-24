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Рождественский эгг-ног: классический рецепт от Марты Стюарт

Эгг-ног — сладкий напиток на основе сырых куриных яиц и молока

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:55
Яичный коктейль на Новый год
Яичный коктейль на Новый год
Фото: Depositphotos

Эгг-ног – яичный коктейль, популярный в Европе и Америке. Его готовят с добавлением алкоголя и специй.

Смотрите видео, как сделать домашний яичный ликер:

Эгг-ног по рецепту Марты Стюарт очень густой за счет использования сливок. В его состав входят три вида алкоголя: бурбон, темный ром и коньяк.

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Эгг-ног: классический рецепт

Время приготовления:

  • 30 минут + время для охлаждения

Калорийность:

  • 267 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 6 больших яиц, разделенных на желтки и белки
  • 3/4 стакана супермелкого сахара
  • 2 чашки цельного молока
  • 3 чашки густых сливок, плюс еще для подачи
  • 1/2 стакана бурбона
  • 1/4 стакана темного рома
  • 1/4 стакана коньяка
  • Свежемолотый мускатный орех – для посыпки

Способ приготовления:

  1. Желтки взбить в очень большой миске. Они должны загустеть и посветлеть.
  2. Продолжая взбивать, медленно добавить сахар. Влить молоко и два стакана сливок. Добавить бурбон, ром и коньяк. Накрыть крышкой и поставить в холодильник. Там смесь может храниться не больше суток.
  3. Непосредственно перед подачей взбить белки до образования жестких пиков. Добавить их в эгг-ног.
  4. Взбить оставшиеся сливки до жестких пиков, подмешать в напиток. В качестве альтернативы, вы можете добавить в эгг-ног половину взбитых сливок в украсить оставшейся половиной. Посыпать мускатным орехом.

На заметку

Яичные желтки и белки в этом рецепте не обрабатываются термически. Поэтому эгг-ног не стоит пить беременным, маленьким детям и пожилым людям.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальный глинтвейн от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом домашнего шоколадного ликера.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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