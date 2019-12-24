Рождественский эгг-ног: классический рецепт от Марты Стюарт
Эгг-ног — сладкий напиток на основе сырых куриных яиц и молока
Эгг-ног – яичный коктейль, популярный в Европе и Америке. Его готовят с добавлением алкоголя и специй.
Смотрите видео, как сделать домашний яичный ликер:
Эгг-ног по рецепту Марты Стюарт очень густой за счет использования сливок. В его состав входят три вида алкоголя: бурбон, темный ром и коньяк.
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Эгг-ног: классический рецепт
Время приготовления:
- 30 минут + время для охлаждения
Калорийность:
- 267 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 6 больших яиц, разделенных на желтки и белки
- 3/4 стакана супермелкого сахара
- 2 чашки цельного молока
- 3 чашки густых сливок, плюс еще для подачи
- 1/2 стакана бурбона
- 1/4 стакана темного рома
- 1/4 стакана коньяка
- Свежемолотый мускатный орех – для посыпки
Способ приготовления:
- Желтки взбить в очень большой миске. Они должны загустеть и посветлеть.
- Продолжая взбивать, медленно добавить сахар. Влить молоко и два стакана сливок. Добавить бурбон, ром и коньяк. Накрыть крышкой и поставить в холодильник. Там смесь может храниться не больше суток.
- Непосредственно перед подачей взбить белки до образования жестких пиков. Добавить их в эгг-ног.
- Взбить оставшиеся сливки до жестких пиков, подмешать в напиток. В качестве альтернативы, вы можете добавить в эгг-ног половину взбитых сливок в украсить оставшейся половиной. Посыпать мускатным орехом.
На заметку
Яичные желтки и белки в этом рецепте не обрабатываются термически. Поэтому эгг-ног не стоит пить беременным, маленьким детям и пожилым людям.
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