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Рождественский коктейль "Пуансетия": рецепт от Найджелы Лоусон

Рецепт коктейля из игристого вина и клюквенного сока

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:45
Коктейль "Пуансетия"
Коктейль "Пуансетия"
Фото: Depositphotos

Коктейль из шампанского, клюквенного сока и апельсинового ликера – отличный выбор для празднования Нового года и Рождества.

Смотрите видео, как легко открыть шампанское:

"Это, пожалуй, самый вкусный и универсальный напиток для коктейльных вечеринок: он чрезвычайно освежающий и очень простой в приготовлении", – говорит Найджела Лоусон, британская ведущая, ресторанный критик и автор кулинарных книг.

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Ингредиенты рассчитаны на 8-9 порций коктейля.

Клюквенный коктейль "Пуансетия"

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 165 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 бутылка просекко (или другое игристого сухого вина, охлажденного)
  • 125 мл куантро (охлажденного)
  • 500 мл клюквенного сока (охлажденного)

Способ приготовления:

  1. Соедините игристое вино с ликером и клюквенным соком в большом кувшине. Перемешайте.
  2. Разлейте напиток в бокалы или флюты для шампанского.

В чем разница между шампанским и просекко

Шампанское – игристое вино, произведенное в одноименном французском регионе. Определение "Шампанское" было защищено Версальским договором, но, поскольку некоторые страны никогда официально не подписывали его, многие производители также используют термин "Шампанское".

Просекко – игристое вино, выпущенное в Италии, в основном в регионе Венето.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить коктейль "Маргарита" с клюквой. "Сегодня" также делились рецептом клюквенной сангрии.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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