Рождественский коктейль "Пуансетия": рецепт от Найджелы Лоусон
Рецепт коктейля из игристого вина и клюквенного сока
Коктейль из шампанского, клюквенного сока и апельсинового ликера – отличный выбор для празднования Нового года и Рождества.
Смотрите видео, как легко открыть шампанское:
"Это, пожалуй, самый вкусный и универсальный напиток для коктейльных вечеринок: он чрезвычайно освежающий и очень простой в приготовлении", – говорит Найджела Лоусон, британская ведущая, ресторанный критик и автор кулинарных книг.
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Ингредиенты рассчитаны на 8-9 порций коктейля.
Клюквенный коктейль "Пуансетия"
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 165 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 бутылка просекко (или другое игристого сухого вина, охлажденного)
- 125 мл куантро (охлажденного)
- 500 мл клюквенного сока (охлажденного)
Способ приготовления:
- Соедините игристое вино с ликером и клюквенным соком в большом кувшине. Перемешайте.
- Разлейте напиток в бокалы или флюты для шампанского.
В чем разница между шампанским и просекко
Шампанское – игристое вино, произведенное в одноименном французском регионе. Определение "Шампанское" было защищено Версальским договором, но, поскольку некоторые страны никогда официально не подписывали его, многие производители также используют термин "Шампанское".
Просекко – игристое вино, выпущенное в Италии, в основном в регионе Венето.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить коктейль "Маргарита" с клюквой. "Сегодня" также делились рецептом клюквенной сангрии.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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