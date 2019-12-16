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Рождественский коктейль с мандаринами и водкой: рецепт от Джейми Оливера

Этот праздничный напиток готовится очень просто

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:20
Коктейль с водкой и мандаринами
Коктейль с водкой и мандаринами
Фото: Depositphotos

"Суперпростой, быстрый и легкий, это коктейль, который вы можете выпить на Рождество, используя водку, алкоголь, который есть в любом доме", – говорит Джейми Оливер.

Смотрите видео, как приготовить мандарины в шоколаде:

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Рождественский коктейль от Джейми Оливера

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 125 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 50 мл качественной водки
  • 1 клементин или 1/2 граната
  • Газировка
  • 1 палочка корицы – по желанию
  • Лед – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Поместите горсть кубиков льда в стакан и залейте водкой.
  2. Выжмите сверху сок клементина или граната (50 мл).
  3. Наполните стакан газированной водой, слегка помешайте палочкой корицы, если она у вас есть, – и все! Если вы готовите коктейль для компании, заранее выжмите фруктовый сок в кувшин.

Как украсить коктейль

Чтобы сделать напиток еще более праздничными, добавьте в него необычные кубики льда. Когда вы будете замораживать воду, поместите в формочки для льда несколько свежих ягод, полоски цитрусовой кожуры или немного пряных трав. Это невероятно просто, но вы получите действительно красивые кубики льда, которые помогут удивить ваших гостей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить горячий фруктовый пунш. "Сегодня" также писали, как сделать грог с виски и пряностями.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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Источник: Сегодня
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