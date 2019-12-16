Рождественский коктейль с мандаринами и водкой: рецепт от Джейми Оливера

Этот праздничный напиток готовится очень просто

Коктейль с водкой и мандаринами Фото: Depositphotos

"Суперпростой, быстрый и легкий, это коктейль, который вы можете выпить на Рождество, используя водку, алкоголь, который есть в любом доме", – говорит Джейми Оливер.

Смотрите видео, как приготовить мандарины в шоколаде:

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Рождественский коктейль от Джейми Оливера

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

125 ккал на порцию

Ингредиенты:

50 мл качественной водки

1 клементин или 1/2 граната

Газировка

1 палочка корицы – по желанию

Лед – по вкусу

Способ приготовления:

Поместите горсть кубиков льда в стакан и залейте водкой. Выжмите сверху сок клементина или граната (50 мл). Наполните стакан газированной водой, слегка помешайте палочкой корицы, если она у вас есть, – и все! Если вы готовите коктейль для компании, заранее выжмите фруктовый сок в кувшин.

Как украсить коктейль

Чтобы сделать напиток еще более праздничными, добавьте в него необычные кубики льда. Когда вы будете замораживать воду, поместите в формочки для льда несколько свежих ягод, полоски цитрусовой кожуры или немного пряных трав. Это невероятно просто, но вы получите действительно красивые кубики льда, которые помогут удивить ваших гостей.

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Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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