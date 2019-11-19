Рождественский пост 2019-2020: как сварить постный борщ с черносливом
Рецепт постного борща с черносливом и томатом
Рождественский пост 2019-2020 начнется 28 ноября и продлится до 6 января. В это время церковный устав запрещает употреблять продукты животного происхождения: мясо, молоко, яйца.
Смотрите видео, как осовременить традиционный украинский борщ:
Если вы хотите разнообразить свое постное меню, сварите вкусный борщ без мяса с черносливом. К нему можно подать веганскую сметану из соевого молока.
Постный борщ: рецепт с черносливом
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 39 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г белокочанной капусты
- 200 г запеченной свеклы
- 200 г чернослива
- 50 г моркови
- 2 ст. л томатной пасты
- 100 г репчатого лука
- 300 г картофеля
- 30 г растительного масла
- 1 ст. л. грецких орехов на порцию
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Картофель очистить, нарезать соломкой.
- Свеклу, морковь очистить и нашинковать на крупной терке.
- Репчатый лук мелко нарезать.
- Измельченные овощи пассеровать на растительном масле 2 минуты, добавить томатную пасту и пассеровать еще 2 минуты.
- Картофель залить кипятком и отварить до готовности.
- Затем добавить пассерованные овощи и нашинкованную капусту, посолить, довести до кипения и готовить еще 5-10 минут.
- Чернослив отварить отдельно.
- При подаче к столу в каждую порцию борща добавить 5-6 черносливин вместе с отваром, а также мелко нарезанную зелень и молотые грецкие орехи.
Сколько варить чернослив
Чернослив варится примерно около 45 минут на небольшом огне. Если он кислый, при варке можно добавить немного сахара в воду.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить постный борщ с грибами. "Сегодня" также делились рецептом постного борща в мультиварке.
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