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Рождественский пост 2019-2020: как сварить постный борщ с черносливом

Рецепт постного борща с черносливом и томатом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Постный борщ: рецепт с фото
Постный борщ: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Рождественский пост 2019-2020 начнется 28 ноября и продлится до 6 января. В это время церковный устав запрещает употреблять продукты животного происхождения: мясо, молоко, яйца.

Смотрите видео, как осовременить традиционный украинский борщ:

Если вы хотите разнообразить свое постное меню, сварите вкусный борщ без мяса с черносливом. К нему можно подать веганскую сметану из соевого молока.

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Постный борщ: рецепт с черносливом

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 39 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г белокочанной капусты
  • 200 г запеченной свеклы
  • 200 г чернослива
  • 50 г моркови
  • 2 ст. л томатной пасты
  • 100 г репчатого лука
  • 300 г картофеля
  • 30 г растительного масла
  • 1 ст. л. грецких орехов на порцию
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Картофель очистить, нарезать соломкой.
  2. Свеклу, морковь очистить и нашинковать на крупной терке.
  3. Репчатый лук мелко нарезать.
  4. Измельченные овощи пассеровать на растительном масле 2 минуты, добавить томатную пасту и пассеровать еще 2 минуты.
  5. Картофель залить кипятком и отварить до готовности.
  6. Затем добавить пассерованные овощи и нашинкованную капусту, посолить, довести до кипения и готовить еще 5-10 минут.
  7. Чернослив отварить отдельно.
  8. При подаче к столу в каждую порцию борща добавить 5-6 черносливин вместе с отваром, а также мелко нарезанную зелень и молотые грецкие орехи.

Сколько варить чернослив

Чернослив варится примерно около 45 минут на небольшом огне. Если он кислый, при варке можно добавить немного сахара в воду.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить постный борщ с грибами. "Сегодня" также делились рецептом постного борща в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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