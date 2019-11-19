Рождественский пост 2019-2020: как сварить постный борщ с черносливом

Рецепт постного борща с черносливом и томатом

Постный борщ: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Рождественский пост 2019-2020 начнется 28 ноября и продлится до 6 января. В это время церковный устав запрещает употреблять продукты животного происхождения: мясо, молоко, яйца.

Смотрите видео, как осовременить традиционный украинский борщ:

Если вы хотите разнообразить свое постное меню, сварите вкусный борщ без мяса с черносливом. К нему можно подать веганскую сметану из соевого молока.

Постный борщ: рецепт с черносливом

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

39 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г белокочанной капусты

200 г запеченной свеклы

200 г чернослива

50 г моркови

2 ст. л томатной пасты

100 г репчатого лука

300 г картофеля

30 г растительного масла

1 ст. л. грецких орехов на порцию

Соль, перец

Способ приготовления:

Картофель очистить, нарезать соломкой. Свеклу, морковь очистить и нашинковать на крупной терке. Репчатый лук мелко нарезать. Измельченные овощи пассеровать на растительном масле 2 минуты, добавить томатную пасту и пассеровать еще 2 минуты. Картофель залить кипятком и отварить до готовности. Затем добавить пассерованные овощи и нашинкованную капусту, посолить, довести до кипения и готовить еще 5-10 минут. Чернослив отварить отдельно. При подаче к столу в каждую порцию борща добавить 5-6 черносливин вместе с отваром, а также мелко нарезанную зелень и молотые грецкие орехи.

Сколько варить чернослив

Чернослив варится примерно около 45 минут на небольшом огне. Если он кислый, при варке можно добавить немного сахара в воду.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить постный борщ с грибами. "Сегодня" также делились рецептом постного борща в мультиварке.

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