Рождественский пост 2019-2020: рецепт винегрета с медово-горчичной заправкой

Готовим постный зимний салат из вареных овощей

Винегрет с фасолью Фото: Depositphotos

Рождественский пост 2019-2020 начался 28 ноября и закончится в Сочельник, 6 января. В это время православным христианам нельзя употреблять мясо, молоко и яйца.

Смотрите видео, как пост влияет на здоровье:

Если вы хотите разнообразить свое постное меню, приготовьте необычный винегрет с фасолью и горчично-медовой заправкой.

Постный винегрет с фасолью

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

81 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Картофель – 4 шт.

Свекла – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Фасоль (отварная или консервированная) – 150 г

Огурцы маринованные – 5 шт.

Лук красный – 1 шт.

Соль – по вкусу

Для заправки:

Масло подсолнечное – 50 мл

Мед – 1 ч. л.

Горчица зернистая – 1 ч. л.

Уксус винный – 1 ч. л.

Чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

Подготовить овощи – отварить или запечь, дать остудить и очистить от кожицы. Выложить в миску картофель и морковь, нарезанные на кубики, добавить измельченный лук. Добавить нарезанные маринованные огурцы. Выложить кубики свеклы, добавить фасоль, посолить по вкусу и перемешать. Для заправки смешать масло, горчицу, мед, уксус и измельченный чеснок. Заправить салат и дать ему настояться в холодильнике.

Как сделать вкус лука мягче

Если лук слишком острый, ошпарьте его кипятком или замаринуйте в смеси лимонного сока или винного уксуса.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свеклу по-корейски. "Сегодня" также делились рецептом винегрета с грибами.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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