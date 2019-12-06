Рождественский пост 2019-2020: рецепт винегрета с медово-горчичной заправкой
Готовим постный зимний салат из вареных овощей
Рождественский пост 2019-2020 начался 28 ноября и закончится в Сочельник, 6 января. В это время православным христианам нельзя употреблять мясо, молоко и яйца.
Смотрите видео, как пост влияет на здоровье:
Если вы хотите разнообразить свое постное меню, приготовьте необычный винегрет с фасолью и горчично-медовой заправкой.
Постный винегрет с фасолью
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 81 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Картофель – 4 шт.
- Свекла – 2 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Фасоль (отварная или консервированная) – 150 г
- Огурцы маринованные – 5 шт.
- Лук красный – 1 шт.
- Соль – по вкусу
Для заправки:
- Масло подсолнечное – 50 мл
- Мед – 1 ч. л.
- Горчица зернистая – 1 ч. л.
- Уксус винный – 1 ч. л.
- Чеснок – 2 зубчика
Способ приготовления:
- Подготовить овощи – отварить или запечь, дать остудить и очистить от кожицы.
- Выложить в миску картофель и морковь, нарезанные на кубики, добавить измельченный лук.
- Добавить нарезанные маринованные огурцы.
- Выложить кубики свеклы, добавить фасоль, посолить по вкусу и перемешать.
- Для заправки смешать масло, горчицу, мед, уксус и измельченный чеснок.
- Заправить салат и дать ему настояться в холодильнике.
Как сделать вкус лука мягче
Если лук слишком острый, ошпарьте его кипятком или замаринуйте в смеси лимонного сока или винного уксуса.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свеклу по-корейски. "Сегодня" также делились рецептом винегрета с грибами.
Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
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