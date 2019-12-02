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Рождественский пост 2019-2020: ТОП-5 рецептов постных супов

Рецепты вкусных постных супов с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:34
Постный суп
Постный суп
Фото: freepik.com

40-дневный Рождественский пост 2019-2020 начался в четверг, 28 ноября, и продлится до 6 января. В этом время православным христианам нельзя употреблять мясо, молоко и яйца, но при этом разрешены овощи, фрукты, грибы, бобовые и крупы.

Смотрите видео, как приготовить необычный тыквенный суп:

Мы подготовили для вас лучшие рецепты согревающих супов без мяса, которые помогут разнообразить ваше постное меню.

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Постный борщ с черносливом

Постный борщ: рецепт с фото
Постный борщ: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 200 г белокочанной капусты
  • 200 г запеченной свеклы
  • 200 г чернослива
  • 50 г моркови
  • 2 ст. л томатной пасты
  • 100 г репчатого лука
  • 300 г картофеля
  • 30 г растительного масла
  • 1 ст. л. грецких орехов на порцию
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Картофель очистить, нарезать соломкой.
  2. Свеклу, морковь очистить и нашинковать на крупной терке.
  3. Репчатый лук мелко нарезать.
  4. Измельченные овощи пассеровать на растительном масле 2 минуты, добавить томатную пасту и пассеровать еще 2 минуты.
  5. Картофель залить кипятком и отварить до готовности.
  6. Затем добавить пассерованные овощи и нашинкованную капусту, посолить, довести до кипения и готовить еще 5-10 минут.
  7. Чернослив отварить отдельно.
  8. При подаче к столу в каждую порцию борща добавить 5-6 черносливин вместе с отваром, а также мелко нарезанную зелень и молотые грецкие орехи.

Постный суп с чечевицей и овощами

Постный чечевичный суп
Постный чечевичный суп
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Чечевица красная – 2 горсти
  • Картофель – 3 шт.
  • Морковь – 1 шт
  • Лук – 1 шт
  • Сушеные томаты – 1 горсть
  • Тимьян – 2 веточки
  • Соль, перец
  • Вода

Способ приготовления:

  1. Чечевицу промыть, залить водой и поставить варить.
  2. Тем временем очистить картофель и нарезать его брусочками. Добавить к чечевице.
  3. Лук порезать кубиком, морковь натереть на терке. Пассеровать овощи.
  4. Сушеные томаты залить горячей водой и дать постоять около 15 минут.
  5. Пассерованные овощи добавить в суп. Нарезать томаты кубиком, отправить в кастрюлю.
  6. Посолить, поперчить и варить до готовности За 5 минут до конца приготовления добавить тимьян.

Тайский тыквенный суп на кокосовом молоке

Тыквенный суп-пюре
Тыквенный суп-пюре
Фото: Unsplash

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Тыква – 500 г
  • Лук – 100 г
  • Чеснок – 20 г
  • Лемонграсс – 15 г
  • Красная карри-паста – 20 г
  • Вода
  • Лайм – 30 г
  • Кинза – 50 г
  • Имбирь – 10 г
  • Листья лайма – 5 г
  • Кокосовое молоко – 200 г

Способ приготовления:

  1. Тыкву нарежьте кубиками, лук и чеснок измельчите. Кинзу мелко порубите.
  2. Овощи отправьте в сотейник, обжарьте в течение нескольких минут, посолите и поперчите.
  3. Добавьте 1/2 стакана воды и протушите.
  4. Когда тыква станет мягкой, добавьте в сотейник кинзу и перебейте всю массу в пюре.
  5. К супу добавьте пасту карри и листья лайма, оставьте сотейник на небольшом огне и, все время помешивая, доведите суп до загустения.
  6. В конце уберите из сотейника листья лайма, влейте кокосовое молоко и сок лайма.
  7. Подавайте тыквенный суп, украсив зеленью, паприкой и тыквенными семечками.

Тосканский овощной суп в мультиварке

Итальянский томатный суп
Итальянский томатный суп
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 225 г консервированной белой фасоли
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 зубчика чеснока
  • 120 г мелкой или средней пасты
  • 2 ст. ложки томатной пасты
  • Свежий розмарин
  • Веганский пармезан
  • Оливковое масло
  • Соль
  • Черный перец

Способ приготовления:

  1. Измельчите лук и чеснок. Морковь нарежьте тонкими полукольцами.
  2. В чашу мультиварки налейте оливковое масло, добавьте лук, чеснок и обжарьте до мягкости, установив программу "Выпечка".
  3. Добавьте веточки розмарина, сняв с них листочки.
  4. Выложите в чашу консервированную фасоль вместе с жидкостью, томатную пасту и листики розмарина, мелко их нарезав.
  5. Залейте водой, посолите и поперчите по вкусу.
  6. Готовьте в течение 1 часа, установив программу "Тушение". За 10-15 минут до готовности добавьте макароны.
  7. Готовый тосканский суп посыпьте веганским тертым пармезаном. По желанию добавьте немного рубленой зелени базилика.

Постный рыбный суп с рисом и горошком

Рыбный суп с помидорами
Рыбный суп с помидорами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 л воды
  • 700 г хека
  • 3 картофелины
  • 1 луковица
  • 200 г помидоров
  • 800 г риса
  • 2/3 стакана замороженного горошка.
  • 3 ст.л растительного масла
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Промытую рыбу залить водой, довести до кипения и снять пену. Переложить рыбу на тарелку.
  2. Бульон процедить и вернуть в кастрюлю. Довести до кипения, добавить рис и нарезанный кубиками картофель. Варить до готовности картошки.
  3. Рыбу разобрать на кусочки, убрать кости и кожу. Добавить в суп.
  4. На сковороде с растительным обжарить нарезанный лук до мягкости. Добавить помидоры, очищенные от кожицы и нарезанные кубиками. Готовить 7 минут.
  5. Добавить пассерованные овощи в кастрюлю вместе с зеленым горошком. Посолить и поперчить. Варить, пока горошек не станет мягким. Подавать суп вместе с хлебом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить постный томатный суп с базиликом.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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Источник: Сегодня
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