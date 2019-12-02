Рождественский пост 2019-2020: ТОП-5 рецептов постных супов
Рецепты вкусных постных супов с фото
40-дневный Рождественский пост 2019-2020 начался в четверг, 28 ноября, и продлится до 6 января. В этом время православным христианам нельзя употреблять мясо, молоко и яйца, но при этом разрешены овощи, фрукты, грибы, бобовые и крупы.
Смотрите видео, как приготовить необычный тыквенный суп:
Мы подготовили для вас лучшие рецепты согревающих супов без мяса, которые помогут разнообразить ваше постное меню.
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Постный борщ с черносливом
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 200 г белокочанной капусты
- 200 г запеченной свеклы
- 200 г чернослива
- 50 г моркови
- 2 ст. л томатной пасты
- 100 г репчатого лука
- 300 г картофеля
- 30 г растительного масла
- 1 ст. л. грецких орехов на порцию
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Картофель очистить, нарезать соломкой.
- Свеклу, морковь очистить и нашинковать на крупной терке.
- Репчатый лук мелко нарезать.
- Измельченные овощи пассеровать на растительном масле 2 минуты, добавить томатную пасту и пассеровать еще 2 минуты.
- Картофель залить кипятком и отварить до готовности.
- Затем добавить пассерованные овощи и нашинкованную капусту, посолить, довести до кипения и готовить еще 5-10 минут.
- Чернослив отварить отдельно.
- При подаче к столу в каждую порцию борща добавить 5-6 черносливин вместе с отваром, а также мелко нарезанную зелень и молотые грецкие орехи.
Постный суп с чечевицей и овощами
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Чечевица красная – 2 горсти
- Картофель – 3 шт.
- Морковь – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Сушеные томаты – 1 горсть
- Тимьян – 2 веточки
- Соль, перец
- Вода
Способ приготовления:
- Чечевицу промыть, залить водой и поставить варить.
- Тем временем очистить картофель и нарезать его брусочками. Добавить к чечевице.
- Лук порезать кубиком, морковь натереть на терке. Пассеровать овощи.
- Сушеные томаты залить горячей водой и дать постоять около 15 минут.
- Пассерованные овощи добавить в суп. Нарезать томаты кубиком, отправить в кастрюлю.
- Посолить, поперчить и варить до готовности За 5 минут до конца приготовления добавить тимьян.
Тайский тыквенный суп на кокосовом молоке
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Тыква – 500 г
- Лук – 100 г
- Чеснок – 20 г
- Лемонграсс – 15 г
- Красная карри-паста – 20 г
- Вода
- Лайм – 30 г
- Кинза – 50 г
- Имбирь – 10 г
- Листья лайма – 5 г
- Кокосовое молоко – 200 г
Способ приготовления:
- Тыкву нарежьте кубиками, лук и чеснок измельчите. Кинзу мелко порубите.
- Овощи отправьте в сотейник, обжарьте в течение нескольких минут, посолите и поперчите.
- Добавьте 1/2 стакана воды и протушите.
- Когда тыква станет мягкой, добавьте в сотейник кинзу и перебейте всю массу в пюре.
- К супу добавьте пасту карри и листья лайма, оставьте сотейник на небольшом огне и, все время помешивая, доведите суп до загустения.
- В конце уберите из сотейника листья лайма, влейте кокосовое молоко и сок лайма.
- Подавайте тыквенный суп, украсив зеленью, паприкой и тыквенными семечками.
Тосканский овощной суп в мультиварке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 225 г консервированной белой фасоли
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 зубчика чеснока
- 120 г мелкой или средней пасты
- 2 ст. ложки томатной пасты
- Свежий розмарин
- Веганский пармезан
- Оливковое масло
- Соль
- Черный перец
Способ приготовления:
- Измельчите лук и чеснок. Морковь нарежьте тонкими полукольцами.
- В чашу мультиварки налейте оливковое масло, добавьте лук, чеснок и обжарьте до мягкости, установив программу "Выпечка".
- Добавьте веточки розмарина, сняв с них листочки.
- Выложите в чашу консервированную фасоль вместе с жидкостью, томатную пасту и листики розмарина, мелко их нарезав.
- Залейте водой, посолите и поперчите по вкусу.
- Готовьте в течение 1 часа, установив программу "Тушение". За 10-15 минут до готовности добавьте макароны.
- Готовый тосканский суп посыпьте веганским тертым пармезаном. По желанию добавьте немного рубленой зелени базилика.
Постный рыбный суп с рисом и горошком
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 л воды
- 700 г хека
- 3 картофелины
- 1 луковица
- 200 г помидоров
- 800 г риса
- 2/3 стакана замороженного горошка.
- 3 ст.л растительного масла
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Промытую рыбу залить водой, довести до кипения и снять пену. Переложить рыбу на тарелку.
- Бульон процедить и вернуть в кастрюлю. Довести до кипения, добавить рис и нарезанный кубиками картофель. Варить до готовности картошки.
- Рыбу разобрать на кусочки, убрать кости и кожу. Добавить в суп.
- На сковороде с растительным обжарить нарезанный лук до мягкости. Добавить помидоры, очищенные от кожицы и нарезанные кубиками. Готовить 7 минут.
- Добавить пассерованные овощи в кастрюлю вместе с зеленым горошком. Посолить и поперчить. Варить, пока горошек не станет мягким. Подавать суп вместе с хлебом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить постный томатный суп с базиликом.
Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
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