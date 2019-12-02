Рождественский пост 2019-2020: ТОП-5 рецептов постных супов

Рецепты вкусных постных супов с фото

Постный суп Фото: freepik.com

40-дневный Рождественский пост 2019-2020 начался в четверг, 28 ноября, и продлится до 6 января. В этом время православным христианам нельзя употреблять мясо, молоко и яйца, но при этом разрешены овощи, фрукты, грибы, бобовые и крупы.

Смотрите видео, как приготовить необычный тыквенный суп:

Мы подготовили для вас лучшие рецепты согревающих супов без мяса, которые помогут разнообразить ваше постное меню.

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Постный борщ с черносливом

Постный борщ: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

200 г белокочанной капусты

200 г запеченной свеклы

200 г чернослива

50 г моркови

2 ст. л томатной пасты

100 г репчатого лука

300 г картофеля

30 г растительного масла

1 ст. л. грецких орехов на порцию

Соль, перец

Способ приготовления:

Картофель очистить, нарезать соломкой. Свеклу, морковь очистить и нашинковать на крупной терке. Репчатый лук мелко нарезать. Измельченные овощи пассеровать на растительном масле 2 минуты, добавить томатную пасту и пассеровать еще 2 минуты. Картофель залить кипятком и отварить до готовности. Затем добавить пассерованные овощи и нашинкованную капусту, посолить, довести до кипения и готовить еще 5-10 минут. Чернослив отварить отдельно. При подаче к столу в каждую порцию борща добавить 5-6 черносливин вместе с отваром, а также мелко нарезанную зелень и молотые грецкие орехи.

Постный суп с чечевицей и овощами

Постный чечевичный суп Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Чечевица красная – 2 горсти

Картофель – 3 шт.

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Сушеные томаты – 1 горсть

Тимьян – 2 веточки

Соль, перец

Вода

Способ приготовления:

Чечевицу промыть, залить водой и поставить варить. Тем временем очистить картофель и нарезать его брусочками. Добавить к чечевице. Лук порезать кубиком, морковь натереть на терке. Пассеровать овощи. Сушеные томаты залить горячей водой и дать постоять около 15 минут. Пассерованные овощи добавить в суп. Нарезать томаты кубиком, отправить в кастрюлю. Посолить, поперчить и варить до готовности За 5 минут до конца приготовления добавить тимьян.

Тайский тыквенный суп на кокосовом молоке



Тыквенный суп-пюре Фото: Unsplash

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Тыква – 500 г

Лук – 100 г

Чеснок – 20 г

Лемонграсс – 15 г

Красная карри-паста – 20 г

Вода

Лайм – 30 г

Кинза – 50 г

Имбирь – 10 г

Листья лайма – 5 г

Кокосовое молоко – 200 г

Способ приготовления:

Тыкву нарежьте кубиками, лук и чеснок измельчите. Кинзу мелко порубите. Овощи отправьте в сотейник, обжарьте в течение нескольких минут, посолите и поперчите. Добавьте 1/2 стакана воды и протушите. Когда тыква станет мягкой, добавьте в сотейник кинзу и перебейте всю массу в пюре. К супу добавьте пасту карри и листья лайма, оставьте сотейник на небольшом огне и, все время помешивая, доведите суп до загустения. В конце уберите из сотейника листья лайма, влейте кокосовое молоко и сок лайма. Подавайте тыквенный суп, украсив зеленью, паприкой и тыквенными семечками.

Тосканский овощной суп в мультиварке

Итальянский томатный суп Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

225 г консервированной белой фасоли

1 луковица

1 морковь

2 зубчика чеснока

120 г мелкой или средней пасты

2 ст. ложки томатной пасты

Свежий розмарин

Веганский пармезан

Оливковое масло

Соль

Черный перец

Способ приготовления:

Измельчите лук и чеснок. Морковь нарежьте тонкими полукольцами. В чашу мультиварки налейте оливковое масло, добавьте лук, чеснок и обжарьте до мягкости, установив программу "Выпечка". Добавьте веточки розмарина, сняв с них листочки. Выложите в чашу консервированную фасоль вместе с жидкостью, томатную пасту и листики розмарина, мелко их нарезав. Залейте водой, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте в течение 1 часа, установив программу "Тушение". За 10-15 минут до готовности добавьте макароны. Готовый тосканский суп посыпьте веганским тертым пармезаном. По желанию добавьте немного рубленой зелени базилика.

Постный рыбный суп с рисом и горошком

Рыбный суп с помидорами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 л воды

700 г хека

3 картофелины

1 луковица

200 г помидоров

800 г риса

2/3 стакана замороженного горошка.

3 ст.л растительного масла

Соль, перец

Способ приготовления:

Промытую рыбу залить водой, довести до кипения и снять пену. Переложить рыбу на тарелку. Бульон процедить и вернуть в кастрюлю. Довести до кипения, добавить рис и нарезанный кубиками картофель. Варить до готовности картошки. Рыбу разобрать на кусочки, убрать кости и кожу. Добавить в суп. На сковороде с растительным обжарить нарезанный лук до мягкости. Добавить помидоры, очищенные от кожицы и нарезанные кубиками. Готовить 7 минут. Добавить пассерованные овощи в кастрюлю вместе с зеленым горошком. Посолить и поперчить. Варить, пока горошек не станет мягким. Подавать суп вместе с хлебом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить постный томатный суп с базиликом.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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