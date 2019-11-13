Рождественский пост 2019-2020: календарь питания на каждый день

Пост продлится 40 дней – с 28 ноября по 6 января

Во время поста церковь разрешает употреблять только растительную пищу Фото: freepik.com

Каждый год 28 ноября начинается 40-дневный Рождественский пост, который длится до 6 января включительно и завершается праздником Рождества Христова. Этот пост в народе называют Филипповым, потому что накануне – 27 ноября – отмечают день памяти святого апостола Филиппа.

Смотрите видео, как соблюдать Рождественский пост:

В целом Рождественский пост считается нестрогим. Согласно церковному уставу, во все дни поста исключаются любые продукты животного происхождения – мясо, молоко и яйца. Рыбу можно есть по субботам и воскресеньям, а также в церковные праздники, если они приходятся на вторник и четверг. Кроме этого, нельзя употреблять алкоголь – только в некоторые дни можно выпить бокал красного вина.

Основу поста составляют сырые, вареные, тушеные, запеченные, соленые блюда. Разрешено готовить салаты, есть соленья и консервированные овощи и фрукты, супы, запеканки, рагу, пироги, вареники. Не запрещено пить соки, морсы, кисели и чай.

Пост подразумевает не только ограничения в еде, но и определенный внутренний настрой, духовное очищение, иначе он превратится в диету.

Рождественский пост 2019-2020 – питание по дням

Основа поста – растительная пища Фото: freepik.com

С 28 ноября по 19 декабря:

Понедельник: горячая растительная пища без добавления растительного масла;

Вторник, четверг, суббота, воскресенье: горячая растительная пища с растительным маслом, рыба;

Среда, пятница: сухоядение. В пищу употребляется только "сырая" пища, не прошедшая термическую обработку. Разрешаются овощи, фрукты, орехи, грибы и мед;

На 4 декабря выпадает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В честь этого события можно позволить себе рыбу и красное вино в небольшом количестве.

С 20 декабря по 1 января:

Понедельник: горячая растительная пища без растительного масла;

Вторник, четверг: горячая растительная пища с растительным маслом;

Среда, пятница: сухоядение;

Суббота: горячая растительная пища с растительным маслом, рыба;

1 января, после наступления Нового года, можно позволить себе немного вина.

Со 2 по 6 января:

После поста разговляются сочивом Фото: Depositphotos

Понедельник, среда и пятница – сухоядение;

Во вторник и четверг – горячая пища без масла;

Все выходные дни – горячая пища с растительным маслом.

В Рождественский сочельник (6-го января) нужно соблюдать особо строгий пост. Нельзя садиться за стол до появления первой звезды.

Разговляться следует сочивом – это особый вид кутьи, который состоит из зерен пшеницы или риса, замоченных в воде. Сочиво подслащивают медом, добавляют туда сухофрукты, мак, изюм и орехи.

Напомним, ранее мы писали, как сварить постный борщ с грибами.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост: правила питания и рецепты

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