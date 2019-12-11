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Рождественский салат с прошутто и мандаринами: рецепт от Джейми Оливера

Рецепт праздничного салата на католическое Рождество

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Джейми Оливер
Джейми Оливер
Фото: Channel4

Это действительно фантастический салат для праздничного ужина на Рождество. Он легкий и наполнен удивительными вкусовыми сочетаниями – в нем есть ветчина с солоноватым привкусом, немного сладкой, сливочной моцареллы и освежающие клементины.

Смотрите видео, как приготовить салат из курицы с хурмой:

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Рождественский салат от Джейми Оливера

Фото: flickr.com

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 4 шарика моцареллы по 100 г
  • Морская соль и свежемолотый перец
  • 1 лимон
  • 4 клементина, очищенные и нарезанные кружочками 1 см
  • 2 пучка руккола, промытых и высушенных
  • 1 кочан радиккио, промытый и порванный руками
  • Маленький пучок мяты, только листья
  • 4 ломтика копченого прошутто
  • Маленькая горсть натертого пластинками пармезана
  • Состаренный винный уксус

Для заправки:

  • 3.5 ст.л. свежевыжатого лимонного сока
  • 10 ст.л. оливкового масла extra virgin
  • Соль и свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

  1. Возьмите четыре тарелки и грубо раскрошите на них по шарику моцареллы. Посыпьте солью, перцем и тертой лимонной цедрой.
  2. Выложите сверху кусочки клементина – по одному фрукту на тарелку.
  3. Смешайте все ингредиенты для заправки в банке с крышкой и хорошо встряхните.
  4. Положите листовой салат и мяту в миску, добавьте часть заправки. Немного листьев мяты оставьте для подачи.
  5. Положите на разделочную доску один ломтик прошутто и заверните в него примерно четверть зелени.
  6. Выложите получившийся "букетик" сверху на клементины. Повторите с оставшейся ветчиной и зеленью.

Как подавать салат

Посыпьте каждую порцию хлопьями пармезана, украсьте листиками мяты и сбрызните бальзамическим уксусом.

Напомним, ранее мы делились рецептом рождественского пунша от Джейми Оливера. "Сегодня" также писали, как приготовить английский фруктовый кекс на Рождество.

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Источник: Сегодня
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