Рождественский салат с прошутто и мандаринами: рецепт от Джейми Оливера

Рецепт праздничного салата на католическое Рождество

Джейми Оливер Фото: Channel4

Это действительно фантастический салат для праздничного ужина на Рождество. Он легкий и наполнен удивительными вкусовыми сочетаниями – в нем есть ветчина с солоноватым привкусом, немного сладкой, сливочной моцареллы и освежающие клементины.

Смотрите видео, как приготовить салат из курицы с хурмой:

Рождественский салат от Джейми Оливера

Фото: flickr.com

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

4 шарика моцареллы по 100 г

Морская соль и свежемолотый перец

1 лимон

4 клементина, очищенные и нарезанные кружочками 1 см

2 пучка руккола, промытых и высушенных

1 кочан радиккио, промытый и порванный руками

Маленький пучок мяты, только листья

4 ломтика копченого прошутто

Маленькая горсть натертого пластинками пармезана

Состаренный винный уксус

Для заправки:

3.5 ст.л. свежевыжатого лимонного сока

10 ст.л. оливкового масла extra virgin

Соль и свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

Возьмите четыре тарелки и грубо раскрошите на них по шарику моцареллы. Посыпьте солью, перцем и тертой лимонной цедрой. Выложите сверху кусочки клементина – по одному фрукту на тарелку. Смешайте все ингредиенты для заправки в банке с крышкой и хорошо встряхните. Положите листовой салат и мяту в миску, добавьте часть заправки. Немного листьев мяты оставьте для подачи. Положите на разделочную доску один ломтик прошутто и заверните в него примерно четверть зелени. Выложите получившийся "букетик" сверху на клементины. Повторите с оставшейся ветчиной и зеленью.

Как подавать салат

Посыпьте каждую порцию хлопьями пармезана, украсьте листиками мяты и сбрызните бальзамическим уксусом.

Напомним, ранее мы делились рецептом рождественского пунша от Джейми Оливера. "Сегодня" также писали, как приготовить английский фруктовый кекс на Рождество.

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