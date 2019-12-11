Рождественский салат с прошутто и мандаринами: рецепт от Джейми Оливера
Рецепт праздничного салата на католическое Рождество
Это действительно фантастический салат для праздничного ужина на Рождество. Он легкий и наполнен удивительными вкусовыми сочетаниями – в нем есть ветчина с солоноватым привкусом, немного сладкой, сливочной моцареллы и освежающие клементины.
Смотрите видео, как приготовить салат из курицы с хурмой:
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Рождественский салат от Джейми Оливера
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 4 шарика моцареллы по 100 г
- Морская соль и свежемолотый перец
- 1 лимон
- 4 клементина, очищенные и нарезанные кружочками 1 см
- 2 пучка руккола, промытых и высушенных
- 1 кочан радиккио, промытый и порванный руками
- Маленький пучок мяты, только листья
- 4 ломтика копченого прошутто
- Маленькая горсть натертого пластинками пармезана
- Состаренный винный уксус
Для заправки:
- 3.5 ст.л. свежевыжатого лимонного сока
- 10 ст.л. оливкового масла extra virgin
- Соль и свежемолотый черный перец
Способ приготовления:
- Возьмите четыре тарелки и грубо раскрошите на них по шарику моцареллы. Посыпьте солью, перцем и тертой лимонной цедрой.
- Выложите сверху кусочки клементина – по одному фрукту на тарелку.
- Смешайте все ингредиенты для заправки в банке с крышкой и хорошо встряхните.
- Положите листовой салат и мяту в миску, добавьте часть заправки. Немного листьев мяты оставьте для подачи.
- Положите на разделочную доску один ломтик прошутто и заверните в него примерно четверть зелени.
- Выложите получившийся "букетик" сверху на клементины. Повторите с оставшейся ветчиной и зеленью.
Как подавать салат
Посыпьте каждую порцию хлопьями пармезана, украсьте листиками мяты и сбрызните бальзамическим уксусом.
Напомним, ранее мы делились рецептом рождественского пунша от Джейми Оливера. "Сегодня" также писали, как приготовить английский фруктовый кекс на Рождество.
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