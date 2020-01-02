Рождественский яблочный штрудель с орехами и сухофруктами

Рецепт сладкого рулета на Рождество

Штрудель на Рождество Фото: Depositphotos

Рождество 2020 православные христиане будут отмечать 7 января. Помимо мясных блюд, на праздник принято готовить сладкую домашнюю выпечку.

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Мы предлагаем испечь рождественский штрудель из вытяжного теста с яблоками, орехами, сухофруктами и кокосовой стружкой. Он готовится довольно просто, но обязательно украсить праздничный стол.

Рождественский штрудель с яблоками, орехами и сухофруктами

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

260 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

1 яйцо

30 мл растительного масла

40 мл воды

165 г муки

Щепотка соли

Для начинки:

3 средних яблока

100 г смеси вяленой вишни и вяленой клюквы

50 г кураги

50 г чернослива

100 г грецких орехов

70 г сливочного масла

40 г сахара

3 ст.л. кокосовой стружки

2 ст.л. коньяка

Для смазывания и украшения:

30 г сахарной пудры

2 ст.л. сливочного масла

Вяленая клюква и цедра лимона

Способ приготовления:

Для теста разбить в стакан яйцо, слегка взбиваем его вилкой. Добавить растительное масло и воду, перемешать. В миску всыпать муку, посолить, сделать небольшое углубление и влить жидкость. Замесить мягкое тесто, не липнущее к рукам. Оставить его под миской отдохнуть, пока готовится начинка. Яблоки очистить от кожи и семян, нарезать тонкими ломтиками. Сухофрукты залить горячей водой на минуту, помыть, обсушить бумажным полотенцем. Чернослив и курагу нарезать крупным кубиком. В сковороде растопить сливочное масло, добавить сахар, коньяк, положить яблоки и сухофрукты, перемешать. Томить, помешивая, на небольшом огне до мягкости яблок и выпаривания жидкости. Остудить. Орехи довольно крупно нарезать. На рабочую поверхность постелить полотенце, присыпать его мукой. Тонко раскатать на нем тесто в виде прямоугольника. Сверху равномерно распределить начинку, оставив верхний край немного свободным. Посыпать кокосовой стружкой и орехами. С помощью полотенца свернуть рулет, загнув бока. Свободный край смазать растопленным сливочным маслом и закрепить. Противень смазать сливочным маслом. Положить на него рулет швом вниз. Смазать сливочным маслом сверху. Выпекать штрудель при 180 ºС 40 минут. Еще горячим штрудель смазать оставшимся растопленным сливочным маслом и щедро присыпать сахарной пудрой.

Как подавать рождественский штрудель

Украсить вяленой клюквой и цедрой лимона. Можно нарезать и подавать сразу же, пока штрудель теплый.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить 12 постных блюд. "Сегодня" также делились рецептом рождественского Львовского сырника.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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