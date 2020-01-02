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Рождественский яблочный штрудель с орехами и сухофруктами

Рецепт сладкого рулета на Рождество

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Штрудель на Рождество
Штрудель на Рождество
Фото: Depositphotos

Рождество 2020 православные христиане будут отмечать 7 января. Помимо мясных блюд, на праздник принято готовить сладкую домашнюю выпечку.

Смотрите видео, как испечь вкусный вишневый пирог:

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Мы предлагаем испечь рождественский штрудель из вытяжного теста с яблоками, орехами, сухофруктами и кокосовой стружкой. Он готовится довольно просто, но обязательно украсить праздничный стол.

Рождественский штрудель с яблоками, орехами и сухофруктами

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 260 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 1 яйцо
  • 30 мл растительного масла
  • 40 мл воды
  • 165 г муки
  • Щепотка соли

Для начинки:

  • 3 средних яблока
  • 100 г смеси вяленой вишни и вяленой клюквы
  • 50 г кураги
  • 50 г чернослива
  • 100 г грецких орехов
  • 70 г сливочного масла
  • 40 г сахара
  • 3 ст.л. кокосовой стружки
  • 2 ст.л. коньяка

Для смазывания и украшения:

  • 30 г сахарной пудры
  • 2 ст.л. сливочного масла
  • Вяленая клюква и цедра лимона

Способ приготовления:

  1. Для теста разбить в стакан яйцо, слегка взбиваем его вилкой. Добавить растительное масло и воду, перемешать.
  2. В миску всыпать муку, посолить, сделать небольшое углубление и влить жидкость. Замесить мягкое тесто, не липнущее к рукам. Оставить его под миской отдохнуть, пока готовится начинка.
  3. Яблоки очистить от кожи и семян, нарезать тонкими ломтиками.
  4. Сухофрукты залить горячей водой на минуту, помыть, обсушить бумажным полотенцем. Чернослив и курагу нарезать крупным кубиком.
  5. В сковороде растопить сливочное масло, добавить сахар, коньяк, положить яблоки и сухофрукты, перемешать. Томить, помешивая, на небольшом огне до мягкости яблок и выпаривания жидкости. Остудить.
  6. Орехи довольно крупно нарезать.
  7. На рабочую поверхность постелить полотенце, присыпать его мукой. Тонко раскатать на нем тесто в виде прямоугольника. Сверху равномерно распределить начинку, оставив верхний край немного свободным. Посыпать кокосовой стружкой и орехами.
  8. С помощью полотенца свернуть рулет, загнув бока. Свободный край смазать растопленным сливочным маслом и закрепить.
  9. Противень смазать сливочным маслом. Положить на него рулет швом вниз. Смазать сливочным маслом сверху.
  10. Выпекать штрудель при 180 ºС 40 минут. Еще горячим штрудель смазать оставшимся растопленным сливочным маслом и щедро присыпать сахарной пудрой.

Как подавать рождественский штрудель

Украсить вяленой клюквой и цедрой лимона. Можно нарезать и подавать сразу же, пока штрудель теплый.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить 12 постных блюд. "Сегодня" также делились рецептом рождественского Львовского сырника.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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