Рождественский яблочный штрудель с орехами и сухофруктами
Рецепт сладкого рулета на Рождество
Рождество 2020 православные христиане будут отмечать 7 января. Помимо мясных блюд, на праздник принято готовить сладкую домашнюю выпечку.
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Мы предлагаем испечь рождественский штрудель из вытяжного теста с яблоками, орехами, сухофруктами и кокосовой стружкой. Он готовится довольно просто, но обязательно украсить праздничный стол.
Рождественский штрудель с яблоками, орехами и сухофруктами
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 260 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 1 яйцо
- 30 мл растительного масла
- 40 мл воды
- 165 г муки
- Щепотка соли
Для начинки:
- 3 средних яблока
- 100 г смеси вяленой вишни и вяленой клюквы
- 50 г кураги
- 50 г чернослива
- 100 г грецких орехов
- 70 г сливочного масла
- 40 г сахара
- 3 ст.л. кокосовой стружки
- 2 ст.л. коньяка
Для смазывания и украшения:
- 30 г сахарной пудры
- 2 ст.л. сливочного масла
- Вяленая клюква и цедра лимона
Способ приготовления:
- Для теста разбить в стакан яйцо, слегка взбиваем его вилкой. Добавить растительное масло и воду, перемешать.
- В миску всыпать муку, посолить, сделать небольшое углубление и влить жидкость. Замесить мягкое тесто, не липнущее к рукам. Оставить его под миской отдохнуть, пока готовится начинка.
- Яблоки очистить от кожи и семян, нарезать тонкими ломтиками.
- Сухофрукты залить горячей водой на минуту, помыть, обсушить бумажным полотенцем. Чернослив и курагу нарезать крупным кубиком.
- В сковороде растопить сливочное масло, добавить сахар, коньяк, положить яблоки и сухофрукты, перемешать. Томить, помешивая, на небольшом огне до мягкости яблок и выпаривания жидкости. Остудить.
- Орехи довольно крупно нарезать.
- На рабочую поверхность постелить полотенце, присыпать его мукой. Тонко раскатать на нем тесто в виде прямоугольника. Сверху равномерно распределить начинку, оставив верхний край немного свободным. Посыпать кокосовой стружкой и орехами.
- С помощью полотенца свернуть рулет, загнув бока. Свободный край смазать растопленным сливочным маслом и закрепить.
- Противень смазать сливочным маслом. Положить на него рулет швом вниз. Смазать сливочным маслом сверху.
- Выпекать штрудель при 180 ºС 40 минут. Еще горячим штрудель смазать оставшимся растопленным сливочным маслом и щедро присыпать сахарной пудрой.
Как подавать рождественский штрудель
Украсить вяленой клюквой и цедрой лимона. Можно нарезать и подавать сразу же, пока штрудель теплый.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить 12 постных блюд. "Сегодня" также делились рецептом рождественского Львовского сырника.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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