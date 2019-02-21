Розовый и фиолетовый: в Украине начали выращивать экзотические сорта картофеля

Клубни имеют яркий и необычный окрас

Картофель, который удивляет цветом. Розовый – "Хортица", фиолетовый – "Солоха". Эти сорта – гордость украинских ученых-селекционеров. Они убеждают: разноцветный картофель берет не только вкусом, но и полезными свойствами.

Чудо-картофель создавали в течение десяти лет. Чтобы добиться нужного цвета, скрещивали украинские сорта с американскими.

"Это экологически чистый продукт, созданный методами стандартной селекции без привлечения генетически модифицированных организмов", – говорит Ирина Тимошенко, заведующая отделом биотехнологий и биотехнологических систем Института картофелеводства Украины.

Так и появились у ученых диетические сорта с низким содержанием крахмала и приятным вкусом.

"Эти сорта имеют такую окраску благодаря пигменту антоциану, который является очень хорошим антиоксидантом. Именно эти пигменты борются против старения кожи, повышают иммунитет, снижают уровень сахара в крови", – рассказывает София Лященко, завотделом технологий производства и хранения Института картофелеводства Украины.

Читайте также Почему нельзя взбивать картофельное пюре блендером

Фиолетовая картошка – настоящая космическая еда. Впервые такой картофель вывели американские ученые – для космонавтов, работающих в открытом космосе, – чтобы бороться с воздействием радиации.

"Хортица" и "Солоха" считаются элитными сортами картофеля. Стоят в среднем 120 грн за килограмм. Фиолетовую и розовую картошку покупают рестораны для экзотических блюд и для детского питания.

В Институте картофелеводства говорят – в прошлом году цветные клубни были дефиците, продали всю. На этот год надеются – такого не будет, потому что посадили больше.

Напомним, ранее мы рассказывали о модной сейчас еде черного цвета. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о главных фуд-трендах 2019 года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram