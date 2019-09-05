Рулет из лаваша с курицей и грибами: рецепт дня

Готовим лаваш с начинкой из филе, шампиньонов и плавленого сырка

Рулет из лаваша с филе, шампиньонами и плавленым сыром Фото: Depositphotos

Рулеты из лаваша – популярная холодная закуска, которую можно подавать на завтрак или легкий ужин. В нашем варианте в качестве начинки – жареные грибы, курица, плавленый сыр и зелень.

Смотрите видео, как приготовить полезную домашнюю шаурму:

Начинку для рулета можно приготовить заранее, и завернуть ее в тонкий армянский лаваш на следующий день.

Рулет из лаваша с шампиньонами и куриным филе

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Куриное филе – 250 г

Свежие шампиньоны – 250 г

Плавленый сыр – 200 г

Репчатый лук – 1 шт.

Тонкий армянский лаваш – 2 шт.

Свежая зелень петрушки – 50 г

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Растительное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Куриное филе, шампиньоны и зелень петрушки отдельно помыть и обсушить. Лук очистить от шелухи, ополоснуть и порезать маленькими кубиками. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, приблизительно 2-3 см. Маленькие шампиньоны разрезать на 4 части, большие – на 8. Разогреть сковороду с растительным маслом на среднем огне, добавить лук и пассеровать до прозрачности. Затем всыпать порезанное куриное филе и готовить, помешивая, пока мясо равномерно не побелеет. Добавить измельченные шампиньоны, перемешать и готовить еще около 10 минут. Вначале может показаться, что после добавления грибов нужно влить еще немного масла, но со временем шампиньоны пустят сок, и дополнительная порция масла не понадобится. Мелко порезать листья петрушки. Добавить петрушку к грибам и курице, перемешать и выключить огонь. Остудить смесь до комнатной температуры. Лист лаваша развернуть, намазать плавленым сыром. Сверху равномерно выложить курицу с грибами, свернуть лаваш рулетом. Жареные грибы с курицей можно превратить в паштет, пюрировав их блендере. Равномерно распределить эту массу по листу лаваша, свернуть рулетом. Нарезать рулет порционными кусочками и подавать.

Как сделать рулет из лаваша сочным и вкусным

Эту закуску можно подавать сразу же после приготовления, но будет гораздо вкуснее, если отправить рулет на ночь в холодильник. Он хорошо пропитается и станет более сочным.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рулет из лаваша по рецепту Аниты Луценко. "Сегодня" также делились рецептом ленивой лазаньи из лаваша.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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