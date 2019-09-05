Рулет из лаваша с курицей и грибами: рецепт дня
Готовим лаваш с начинкой из филе, шампиньонов и плавленого сырка
Рулеты из лаваша – популярная холодная закуска, которую можно подавать на завтрак или легкий ужин. В нашем варианте в качестве начинки – жареные грибы, курица, плавленый сыр и зелень.
Смотрите видео, как приготовить полезную домашнюю шаурму:
Начинку для рулета можно приготовить заранее, и завернуть ее в тонкий армянский лаваш на следующий день.
Рулет из лаваша с шампиньонами и куриным филе
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Куриное филе – 250 г
- Свежие шампиньоны – 250 г
- Плавленый сыр – 200 г
- Репчатый лук – 1 шт.
- Тонкий армянский лаваш – 2 шт.
- Свежая зелень петрушки – 50 г
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
- Растительное масло – 2 ст.л.
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Способ приготовления:
- Куриное филе, шампиньоны и зелень петрушки отдельно помыть и обсушить.
- Лук очистить от шелухи, ополоснуть и порезать маленькими кубиками.
- Куриное филе нарезать небольшими кусочками, приблизительно 2-3 см.
- Маленькие шампиньоны разрезать на 4 части, большие – на 8.
- Разогреть сковороду с растительным маслом на среднем огне, добавить лук и пассеровать до прозрачности.
- Затем всыпать порезанное куриное филе и готовить, помешивая, пока мясо равномерно не побелеет.
- Добавить измельченные шампиньоны, перемешать и готовить еще около 10 минут. Вначале может показаться, что после добавления грибов нужно влить еще немного масла, но со временем шампиньоны пустят сок, и дополнительная порция масла не понадобится.
- Мелко порезать листья петрушки.
- Добавить петрушку к грибам и курице, перемешать и выключить огонь. Остудить смесь до комнатной температуры.
- Лист лаваша развернуть, намазать плавленым сыром. Сверху равномерно выложить курицу с грибами, свернуть лаваш рулетом.
- Жареные грибы с курицей можно превратить в паштет, пюрировав их блендере.
- Равномерно распределить эту массу по листу лаваша, свернуть рулетом.
- Нарезать рулет порционными кусочками и подавать.
Как сделать рулет из лаваша сочным и вкусным
Эту закуску можно подавать сразу же после приготовления, но будет гораздо вкуснее, если отправить рулет на ночь в холодильник. Он хорошо пропитается и станет более сочным.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рулет из лаваша по рецепту Аниты Луценко. "Сегодня" также делились рецептом ленивой лазаньи из лаваша.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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