Рулет из мясного фарша: ТОП-3 рецепта к Пасхе
Мясной рулет отлично смотрится на праздничном столе
Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Мясной рулет на Пасху
Фото: depositphotos.com
Традиционное
пасхальное меню отличается большим количеством мясных блюд. На праздник готовят буженину, ветчину, мясные рулеты с начинкой, баранью ногу и холодец. Мы предлагаем вашему вниманию рецепты аппетитных мясных рулетов из фарша. Мясной рулет с яйцом
Рулет с яйцом
Фото: depositphotos.com Ингредиенты: 700 г мясного фарша 6 яиц 2 луковицы 200 г белого хлеба 0.5 стакана молока 1-2 ст.л. растительного масла соль, молотый перец Рецепт приготовления: В фарш добавить измельченный или пропущенный через мясорубку лук. Белый хлеб залить молоком на 10 минут, затем отжать и добавить к мясу. Добавить 1 яйцо, соль и молотый перец. Хорошо перемешать. Оставшиеся яйца сварить вкрутую, остудить и почистить. В прямоугольную форму для кекса, застеленную фольгой, выложить половину фарша, разложить вареные яйца в ряд. Сверху распределить остатки фарша. Полить оливковым маслом и запекать в течение 1 часа, затем включить бройлер и подрумянить верх. Готовый мясной хлеб остудить в течение 15-20 минут перед подачей. Мясной рулет с перцем и сыром
Рулет с болгарским перцем
Фото: depositphotos.com Ингредиенты: 500 г говяжьего фарша 100 г тертого сыра твердых сортов 30 г мелко натертого сыра Пармезан 2 больших болгарских перца разного цвета 2 ст.л. панировочных сухарей 1 яйцо зелень петрушки и укропа оливковое масло соль, молотый перец Рецепт приготовления: Болгарский перец помыть, удалить перегородки и семена. Затем нарезать соломкой и потушить на оливковом масле до полуготовности под закрытой крышкой, после чего дать ему остыть. Говяжий фарш соединить с тертым твердым сыром, добавить панировочные сухари, яйцо, соль и молотый перец. Тщательно перемешать. Выложить массу между двумя слоями пергаментной бумаги и скалкой раскатать пласт толщиной 0,5 см. Снять верхний слой бумаги, всю поверхность фарша посыпать тертым пармезаном и мелко нарубленной зеленью. Выложить сверху болгарский перец и с помощью нижнего листа бумаги сформировать из мяса рулет. Плотно завернуть получившийся рулет в бумагу для выпечки и завязать края. Запекать в разогретой до 180 С духовке в течение 30-40 минут. Готовый мясной рулет остудить и разрезать на порционные куски. Рулет из куриного фарша с овощами
Рулет из курицы
Фото: depositphotos.com Ингредиенты: куриный фарш – 900 г яйца – 2 шт. морковь – 1 шт. красный сладкий перец -1/2 шт. желтый сладкий перец – 1/2 шт. белый хлеб – 4 ломтика соль и перец – по вкусу масло растительное – 1-2 ст.л. Рецепт приготовления: