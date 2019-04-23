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Рулет из мясного фарша: ТОП-3 рецепта к Пасхе

Мясной рулет отлично смотрится на праздничном столе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Мясной рулет на Пасху Фото: depositphotos.com
Мясной рулет на Пасху
Фото: depositphotos.com

Традиционное пасхальное меню отличается большим количеством мясных блюд. На праздник готовят буженину, ветчину, мясные рулеты с начинкой, баранью ногу и холодец. Мы предлагаем вашему вниманию рецепты аппетитных мясных рулетов из фарша.

Мясной рулет с яйцом

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Рулет с яйцом
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 700 г мясного фарша
  • 6 яиц
  • 2 луковицы
  • 200 г белого хлеба
  • 0.5 стакана молока
  • 1-2 ст.л. растительного масла
  • соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

  1. В фарш добавить измельченный или пропущенный через мясорубку лук.
  2. Белый хлеб залить молоком на 10 минут, затем отжать и добавить к мясу.
  3. Добавить 1 яйцо, соль и молотый перец. Хорошо перемешать.
  4. Оставшиеся яйца сварить вкрутую, остудить и почистить.
  5. В прямоугольную форму для кекса, застеленную фольгой, выложить половину фарша, разложить вареные яйца в ряд. Сверху распределить остатки фарша. Полить оливковым маслом и запекать в течение 1 часа, затем включить бройлер и подрумянить верх.
  6. Готовый мясной хлеб остудить в течение 15-20 минут перед подачей.
Рецепт дня: мясной рулет "Веллингтон-фарш" от Джейми Оливера

Мясной рулет с перцем и сыром

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Рулет с болгарским перцем
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Рецепт приготовления:

  1. Болгарский перец помыть, удалить перегородки и семена. Затем нарезать соломкой и потушить на оливковом масле до полуготовности под закрытой крышкой, после чего дать ему остыть.
  2. Говяжий фарш соединить с тертым твердым сыром, добавить панировочные сухари, яйцо, соль и молотый перец. Тщательно перемешать. 
  3. Выложить массу между двумя слоями пергаментной бумаги и скалкой раскатать пласт толщиной 0,5 см.
  4. Снять верхний слой бумаги, всю поверхность фарша посыпать тертым пармезаном и мелко нарубленной зеленью. Выложить сверху болгарский перец и с помощью нижнего листа бумаги сформировать из мяса рулет.
  5. Плотно завернуть получившийся рулет в бумагу для выпечки и завязать края. 
  6. Запекать в разогретой до 180 С духовке в течение 30-40 минут.
  7. Готовый мясной рулет остудить и разрезать на порционные куски.

Рулет из куриного фарша с овощами

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Рулет из курицы
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Рецепт приготовления:

  1. Перец и морковь очистить и нарезать на небольшие кубики.
  2. Разогреть в сковороде растительное масло, обжарить нарезанные овощи, дать им остыть.
  3. Ломтики хлеба подсушить в духовке до золотисто-коричневатого цвета, затем измельчить.
  4. Соединить фарш с сухарной крошкой, яйцами, обжаренными овощами, посолить и поперчить, тщательно перемешать.
  5. Прямоугольную форму для выпечки застелить пергаментом, смазать маслом, выложить в нее фарш, разровнять.
  6. Поставить форму в духовку, разогретую до 200°, запекать до готовности (40-55 минут). Готовому рулету дать немного остыть, затем аккуратно вынуть из формы.
  7. Подавать холодным, разрезав на ломтики.

Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами пасхальных салатов. "Сегодня" также писали, как приготовить куличи в хлебопечке.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные огурцы по рецепту Алексея Суханова:

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Источник: Сегодня
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