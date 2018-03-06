Рулет из омлета с овощами: рецепт Юлии Высоцкой
Лучший рецепт ролла из омлета
Такой рулет – отличный вариант для завтрака. В его начинку входят: авокадо, зелень и томаты.
Рулет из омлета с начинкой
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 1/2 авокадо
- 1 помидор
- 1 ст. ложка молока
- 2 ч. ложки сливочного масла
- 2 ч. ложки оливкового масла
- шнитт-лук
- петрушка
- 1 ч. ложка лимонного сока
- морская соль
- свежемолотый черный перец
Рецепт приготовления:
1. Яйца посолить, поперчить и взбивать миксером. Когда масса станет пышной, добавить 1 ст. ложку молока и еще немного взбить.
2. Шнитт-лук и часть петрушки мелко порезать и добавить к взбитым яйцам, перемешать.
3. Авокадо освободить от кожуры, нарезать тонкими полосочками и сбрызнуть лимонным соком. Помидор нарезать тонкими дольками.
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4. Разогреть в сковороде 1 ч. ложку сливочного и 1 ч. ложку оливкового масла. Вылить половину яичной массы на сковороду и равномерно распределить ее. Как только края схватятся, накрыть крышкой и убавить огонь.
5. Разогреть вторую сковороду со сливочным и оливковым маслом, вылить оставшуюся яичную массу и готовить так же, как и первый омлет.
6. Готовые омлеты выложить на тарелки, сверху разложить полосочки авокадо, листики петрушки, дольки помидора, посолить, поперчить и свернуть рулетиками.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как легко и быстро приготовить яйцо-пашот. Мы также делились рецептом классического французского омлета.
Смотрите видео, как приготовить омлет в пакете: