Рулет из омлета с овощами: рецепт Юлии Высоцкой

Такой рулет – отличный вариант для завтрака. В его начинку входят: авокадо, зелень и томаты.

Рулет из омлета с начинкой

Ингредиенты:

3 яйца

1/2 авокадо

1 помидор

1 ст. ложка молока

2 ч. ложки сливочного масла

2 ч. ложки оливкового масла

шнитт-лук

петрушка

1 ч. ложка лимонного сока

морская соль

свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

1. Яйца посолить, поперчить и взбивать миксером. Когда масса станет пышной, добавить 1 ст. ложку молока и еще немного взбить.

2. Шнитт-лук и часть петрушки мелко порезать и добавить к взбитым яйцам, перемешать.

3. Авокадо освободить от кожуры, нарезать тонкими полосочками и сбрызнуть лимонным соком. Помидор нарезать тонкими дольками.

4. Разогреть в сковороде 1 ч. ложку сливочного и 1 ч. ложку оливкового масла. Вылить половину яичной массы на сковороду и равномерно распределить ее. Как только края схватятся, накрыть крышкой и убавить огонь.

5. Разогреть вторую сковороду со сливочным и оливковым маслом, вылить оставшуюся яичную массу и готовить так же, как и первый омлет.

6. Готовые омлеты выложить на тарелки, сверху разложить полосочки авокадо, листики петрушки, дольки помидора, посолить, поперчить и свернуть рулетиками.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как легко и быстро приготовить яйцо-пашот. Мы также делились рецептом классического французского омлета.

Смотрите видео, как приготовить омлет в пакете: