Рулет из омлета с овощами: рецепт Юлии Высоцкой

Сегодня, 15:48

Лучший рецепт ролла из омлета

Рулет из омлета Фото: pinterest.com
Рулет из омлета Фото: pinterest.com

Такой рулет – отличный вариант для завтрака. В его начинку входят: авокадо, зелень и томаты.

Рулет из омлета с начинкой

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 1/2 авокадо
  • 1 помидор
  • 1 ст. ложка молока
  • 2 ч. ложки сливочного масла
  • 2 ч. ложки оливкового масла
  • шнитт-лук
  • петрушка
  • 1 ч. ложка лимонного сока
  • морская соль
  • свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

1. Яйца посолить, поперчить и взбивать миксером. Когда масса станет пышной, добавить 1 ст. ложку молока и еще немного взбить.

2. Шнитт-лук и часть петрушки мелко порезать и добавить к взбитым яйцам, перемешать.

3. Авокадо освободить от кожуры, нарезать тонкими полосочками и сбрызнуть лимонным соком. Помидор нарезать тонкими дольками.

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4. Разогреть в сковороде 1 ч. ложку сливочного и 1 ч. ложку оливкового масла. Вылить половину яичной массы на сковороду и равномерно распределить ее. Как только края схватятся, накрыть крышкой и убавить огонь.

5. Разогреть вторую сковороду со сливочным и оливковым маслом, вылить оставшуюся яичную массу и готовить так же, как и первый омлет.

6. Готовые омлеты выложить на тарелки, сверху разложить полосочки авокадо, листики петрушки, дольки помидора, посолить, поперчить и свернуть рулетиками.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как легко и быстро приготовить яйцо-пашот. Мы также делились рецептом классического французского омлета

Смотрите видео, как приготовить омлет в пакете:
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Источник:

"Сегодня"

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