Рулетики из индейки с базиликом, орехами и сыром: рецепт дня
Готовим аппетитную закуску из филе индейки
Орешки, зеленый базилик и сыр придают мясным рулетам свежий, пряный и необычный вкус.
Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:
Таким же образом можно приготовить рулетики из свинины или курицы. А для более дополнительной сочности можно завернуть рулетики в тонкие полоски бекона.
Рулетики из индейки с базиликом и сыром
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Филе индейки – 1 шт.
- Зеленый базилик – 1 пучок
- Твердый сыр – 150 г
- Грецкие орехи – 50 г
- Соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Филе индейки помыть, обсушить, нарезать ломтиками толщиной 1- 1.5 см.
- Застелить разделочную доску пищевой пленкой и отбить кусочки филе с двух сторон. Посыпать солью и молотым черным перцем.
- Листья базилика помыть и обсушить, твердый сыр нарезать кубиками, орехи поджарить на сухой сковороде или в духовке.
- Измельчить орехи, базилик и сыр в блендере.
- Выкладывать по 1-2 ч.л. сырно-базиликовой массы на каждую отбивную и сворачивать мясо плотными рулетиками.
- Плотно завернуть все получившиеся рулетики в фольгу, или поместить их в рукав для запекания, переложить на противень. Разогреть духовку до 200 градусов и запекать рулеты 30-40 минут до румяной корочки.
Как подавать мясные рулетики
Рулеты из индейки с начинкой можно подавать к столу как в горячем виде, так и в охлажденном виде. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, отварным рисом или запеченными овощами.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные рулетики с орехами и рикоттой.
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Источник: Сегодня