Рулетики из индейки с базиликом, орехами и сыром: рецепт дня

Готовим аппетитную закуску из филе индейки

Мясные рулетики с зеленью и сыром Фото: Depositphotos

Орешки, зеленый базилик и сыр придают мясным рулетам свежий, пряный и необычный вкус.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

Таким же образом можно приготовить рулетики из свинины или курицы. А для более дополнительной сочности можно завернуть рулетики в тонкие полоски бекона.

Рулетики из индейки с базиликом и сыром

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Филе индейки – 1 шт.

Зеленый базилик – 1 пучок

Твердый сыр – 150 г

Грецкие орехи – 50 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Филе индейки помыть, обсушить, нарезать ломтиками толщиной 1- 1.5 см. Застелить разделочную доску пищевой пленкой и отбить кусочки филе с двух сторон. Посыпать солью и молотым черным перцем. Листья базилика помыть и обсушить, твердый сыр нарезать кубиками, орехи поджарить на сухой сковороде или в духовке. Измельчить орехи, базилик и сыр в блендере. Выкладывать по 1-2 ч.л. сырно-базиликовой массы на каждую отбивную и сворачивать мясо плотными рулетиками. Плотно завернуть все получившиеся рулетики в фольгу, или поместить их в рукав для запекания, переложить на противень. Разогреть духовку до 200 градусов и запекать рулеты 30-40 минут до румяной корочки.

Как подавать мясные рулетики

Рулеты из индейки с начинкой можно подавать к столу как в горячем виде, так и в охлажденном виде. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, отварным рисом или запеченными овощами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные рулетики с орехами и рикоттой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram