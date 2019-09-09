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Рулетики из индейки с базиликом, орехами и сыром: рецепт дня

Готовим аппетитную закуску из филе индейки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:05
Мясные рулетики с зеленью и сыром
Мясные рулетики с зеленью и сыром
Фото: Depositphotos

Орешки, зеленый базилик и сыр придают мясным рулетам свежий, пряный и необычный вкус.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

Таким же образом можно приготовить рулетики из свинины или курицы. А для более дополнительной сочности можно завернуть рулетики в тонкие полоски бекона.

Рулетики из индейки с базиликом и сыром

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Филе индейки – 1 шт.
  • Зеленый базилик – 1 пучок
  • Твердый сыр – 150 г
  • Грецкие орехи – 50 г
  • Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Филе индейки помыть, обсушить, нарезать ломтиками толщиной 1- 1.5 см.
  2. Застелить разделочную доску пищевой пленкой и отбить кусочки филе с двух сторон. Посыпать солью и молотым черным перцем.
  3. Листья базилика помыть и обсушить, твердый сыр нарезать кубиками, орехи поджарить на сухой сковороде или в духовке.
  4. Измельчить орехи, базилик и сыр в блендере.
  5. Выкладывать по 1-2 ч.л. сырно-базиликовой массы на каждую отбивную и сворачивать мясо плотными рулетиками.
  6. Плотно завернуть все получившиеся рулетики в фольгу, или поместить их в рукав для запекания, переложить на противень. Разогреть духовку до 200 градусов и запекать рулеты 30-40 минут до румяной корочки.

Как подавать мясные рулетики

Рулеты из индейки с начинкой можно подавать к столу как в горячем виде, так и в охлажденном виде. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, отварным рисом или запеченными овощами. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные рулетики с орехами и рикоттой.

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Источник: Сегодня
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