Рулеты из куриного филе с черносливом и курагой

Нежное куриное филе с потрясающей начинкой украсит любой праздничный стол

Рулет из куриной грудки с сухофруктами Фото: Depositphotos

Куриные рулеты в духовке – вкусное, полезное и легкое блюдо, безопасное для фигуры. В качестве начинки для них мы предлагаем курагу, чернослив и твердый сыр. Из указанного количества ингредиентов получается шесть рулетиков.

Смотрите видео, как сделать рулет из свинины с курагой:

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Куриные рулеты с курагой и черносливом

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

157 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 куриных грудки

12 шт. кураги

12 шт. чернослива

Сыр

Натуральный йогурт, сметана или кефир

Соль, перец

Способ приготовления:

Курагу и чернослив залить горячей водой. Дать постоять полчаса, затем промыть и обсушить. Затем разрезать куриную грудку вдоль на две части, немного отбить, посолить и поперчить по вкусу. Выложить на грудку кусочек твердого сыра, курагу и чернослив. В каждом рулетике должно быть по две кураги и по два чернослива. Свернуть в рулетики, заколоть зубочисткой. Выложить в форму для запекания, сверху смазать йогуртом, сметаной или кефиром. Запекать в духовке на 200 °С до готовности. Не пересушить.

Как подавать рулеты

Переложить рулеты на блюдо и разрезать на порционные куски. Украсить веточками зелени и подавать с любыми гарнирами и соусами на свой вкус.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные рулетики с черносливом и грибным соусом. "Сегодня" также делились рецептом рулета из индейки с базиликом и орехами.

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