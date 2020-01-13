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Рулеты из куриного филе с черносливом и курагой

Нежное куриное филе с потрясающей начинкой украсит любой праздничный стол

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:50
Рулет из куриной грудки с сухофруктами
Рулет из куриной грудки с сухофруктами
Фото: Depositphotos

Куриные рулеты в духовке – вкусное, полезное и легкое блюдо, безопасное для фигуры. В качестве начинки для них мы предлагаем курагу, чернослив и твердый сыр. Из указанного количества ингредиентов получается шесть рулетиков.

Смотрите видео, как сделать рулет из свинины с курагой:

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Куриные рулеты с курагой и черносливом

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 157 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 куриных грудки
  • 12 шт. кураги
  • 12 шт. чернослива
  • Сыр
  • Натуральный йогурт, сметана или кефир
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Курагу и чернослив залить горячей водой. Дать постоять полчаса, затем промыть и обсушить.
  2. Затем разрезать куриную грудку вдоль на две части, немного отбить, посолить и поперчить по вкусу.
  3. Выложить на грудку кусочек твердого сыра, курагу и чернослив. В каждом рулетике должно быть по две кураги и по два чернослива.
  4. Свернуть в рулетики, заколоть зубочисткой.
  5. Выложить в форму для запекания, сверху смазать йогуртом, сметаной или кефиром.
  6. Запекать в духовке на 200 °С до готовности. Не пересушить.

Как подавать рулеты

Переложить рулеты на блюдо и разрезать на порционные куски. Украсить веточками зелени и подавать с любыми гарнирами и соусами на свой вкус.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные рулетики с черносливом и грибным соусом. "Сегодня" также делились рецептом рулета из индейки с базиликом и орехами.

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Источник: Сегодня
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