Рулеты из куриного филе с черносливом и курагой
Нежное куриное филе с потрясающей начинкой украсит любой праздничный стол
Куриные рулеты в духовке – вкусное, полезное и легкое блюдо, безопасное для фигуры. В качестве начинки для них мы предлагаем курагу, чернослив и твердый сыр. Из указанного количества ингредиентов получается шесть рулетиков.
Смотрите видео, как сделать рулет из свинины с курагой:
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Куриные рулеты с курагой и черносливом
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 157 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 куриных грудки
- 12 шт. кураги
- 12 шт. чернослива
- Сыр
- Натуральный йогурт, сметана или кефир
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Курагу и чернослив залить горячей водой. Дать постоять полчаса, затем промыть и обсушить.
- Затем разрезать куриную грудку вдоль на две части, немного отбить, посолить и поперчить по вкусу.
- Выложить на грудку кусочек твердого сыра, курагу и чернослив. В каждом рулетике должно быть по две кураги и по два чернослива.
- Свернуть в рулетики, заколоть зубочисткой.
- Выложить в форму для запекания, сверху смазать йогуртом, сметаной или кефиром.
- Запекать в духовке на 200 °С до готовности. Не пересушить.
Как подавать рулеты
Переложить рулеты на блюдо и разрезать на порционные куски. Украсить веточками зелени и подавать с любыми гарнирами и соусами на свой вкус.
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