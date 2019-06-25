Рыбное меню: стало известно, какие сорта предпочитают украинцы

Люди жалуются на дороговизну морской рыбы и морепродуктов

Украинцы стали потреблять больше рыбы. Каждый из нас за год съедает ее до 14 кг, говорят в Госкомстате. Правда, до общемировой нормы мы все равно не дотягиваем как минимум 6 кило.

Люди сетуют, что покупать рыбу и морепродукты дорого, а потому блюда из них появляются на столе редко. Дело в том, что рыба попадает на украинские прилавки из Норвегии, Дании и Турции. Товар закупают за доллары, поэтому стоимость напрямую зависит от курса.

Цены на морскую рыбу на рынке, действительно, "кусаются". Продавцы жалуются, что клиентов почти нет.

Читайте также Рецепт дня: запеченная рыба с оливками от Юлии Высоцкой

Значительно дешевле стоит речная рыба, хотя она не менее полезна, чем морская. В ней содержатся ценные жиры и белок, а также витамины A и D.

Среди пресноводных больше всего украинцам нравится судак. Его мясо регулирует уровень сахара в крови и укрепляет иммунитет. Кроме него, украинские хозяйки часто покупают карпов и карасей. Последние, кстати, содержат минимум калорий – всего 88 на 100 г продукта.

Напомним, ранее Ульяна Супрун развенчала очередной миф о здоровом питании. А врачи рассказали, как питаться, чтобы прожить дольше.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram