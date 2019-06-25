Рыбное меню: стало известно, какие сорта предпочитают украинцы
Люди жалуются на дороговизну морской рыбы и морепродуктов
Украинцы стали потреблять больше рыбы. Каждый из нас за год съедает ее до 14 кг, говорят в Госкомстате. Правда, до общемировой нормы мы все равно не дотягиваем как минимум 6 кило.
Люди сетуют, что покупать рыбу и морепродукты дорого, а потому блюда из них появляются на столе редко. Дело в том, что рыба попадает на украинские прилавки из Норвегии, Дании и Турции. Товар закупают за доллары, поэтому стоимость напрямую зависит от курса.
Цены на морскую рыбу на рынке, действительно, "кусаются". Продавцы жалуются, что клиентов почти нет.
Значительно дешевле стоит речная рыба, хотя она не менее полезна, чем морская. В ней содержатся ценные жиры и белок, а также витамины A и D.
Среди пресноводных больше всего украинцам нравится судак. Его мясо регулирует уровень сахара в крови и укрепляет иммунитет. Кроме него, украинские хозяйки часто покупают карпов и карасей. Последние, кстати, содержат минимум калорий – всего 88 на 100 г продукта.
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