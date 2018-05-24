С беконом, лососем и хлебом: в Украине создают удивительное мороженое

Шеф-повар Массимо Джеларти не боится экспериментировать

"События" (Телеканал Украина)

Мороженое с беконом, чесноком или лососем: впервые такое создал в Украине джелатерье Массимо Джеларти. У мастера уже есть холодные десерты из хлеба, чеснока и конопли, а теперь в линейке – новый, еще более необычный вид.

Когда-то холодные деликатесы для Массимо были обычным хобби, но сейчас – это дело всей его жизни. Мастер вместе со своей командой прошел в финал Международного чемпионата мороженого в Италии. За год они представили более ста новых видов. Маскарпоне с пьяной вишней, мороженое из бородинского черного хлеба с кедровыми орехами – это больше, чем сладкий десерт, считает кондитер.

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Буквально несколько дней назад Массимо приснился рецепт нового мороженого с солодом и кусочками бекона, и он уже воплотил его в жизнь. С виду этот десерт похож на карамельное мороженое с хрустящими вафлями.

Но на десерте из бекона и солода мастер не останавливается. В его планах – мороженое из листьев чая и лепестков роз.

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