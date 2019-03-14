С черникой и лимоном: рецепт вкусного печенья к чаю
Мягкое и ароматное печенье с ягодами
Не знаете, что приготовить из замороженной черники? Добавьте ее в это ароматное лимонное печенье. Так вы сделаете домашнюю выпечку не только вкусной, но и полезной.
Печенье с черникой и лимоном
Ингредиенты:
- 2 1/2 чашки муки
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 1 щепотка соли
- 1/2 стакана масла
- 1 стакан белого сахара
- 2 яйца, слегка взбитых
- 1 1/2 ч.л. экстракта лимона или лимонной цедры
- 1/2 чашки молока
- 1 чашка свежей черники или размороженной черники
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Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 190 градусов. Смазать противень для выпечки.
- Просейте вместе муку, разрыхлитель и соль.
- В большой миске разотрите сливочное масло или маргарин с сахаром. Добавьте яйца и лимонный ароматизатор.
- В несколько приемов добавьте молоко и мучную смесь, начиная с молока. Аккуратно добавьте чернику, перемешайте.
- Набирая тесто двумя чайными ложками, выложите его на противень на расстоянии друг от друга.
- Выпекайте от 12 до 15 минут. Перед подачей печенье остудите.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом вкусного десерта с овсяным печеньем. Мы также писали, как приготовить вкусное постное печенье.
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Источник: Сегодня