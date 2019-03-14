С черникой и лимоном: рецепт вкусного печенья к чаю

Мягкое и ароматное печенье с ягодами

Чернично-лимонное печенье Фото: Pixabay

Не знаете, что приготовить из замороженной черники? Добавьте ее в это ароматное лимонное печенье. Так вы сделаете домашнюю выпечку не только вкусной, но и полезной.

Печенье с черникой и лимоном

Ингредиенты:

2 1/2 чашки муки

2 ч.л. разрыхлителя

1 щепотка соли

1/2 стакана масла

1 стакан белого сахара

2 яйца, слегка взбитых

1 1/2 ч.л. экстракта лимона или лимонной цедры

1/2 чашки молока

1 чашка свежей черники или размороженной черники

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Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 190 градусов. Смазать противень для выпечки. Просейте вместе муку, разрыхлитель и соль. В большой миске разотрите сливочное масло или маргарин с сахаром. Добавьте яйца и лимонный ароматизатор. В несколько приемов добавьте молоко и мучную смесь, начиная с молока. Аккуратно добавьте чернику, перемешайте. Набирая тесто двумя чайными ложками, выложите его на противень на расстоянии друг от друга. Выпекайте от 12 до 15 минут. Перед подачей печенье остудите.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом вкусного десерта с овсяным печеньем. Мы также писали, как приготовить вкусное постное печенье.

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